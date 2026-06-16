Getty Images Todos los equipos y entrenadores del Mundial participan en sesiones de fotos.

Si hay algo que define al seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, es su singular personalidad.

Ya sea por su apodo de "El Loco", su atención obsesiva a los detalles o su costumbre de sentarse sobre una nevera portátil durante los partidos, el exentrenador del Leeds United destaca por ser un hombre poco convencional.

El técnico de 70 años ha hecho honor a esa fama en su retrato oficial de la FIFA para el Mundial.

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A diferencia de la mayoría de los jugadores y entrenadores, que posan para la cámara y disfrutan de su momento de protagonismo, Bielsa mantuvo una mirada seria dirigida hacia abajo en lugar de mirar directamente al objetivo; parecía preferir estar en el campo de entrenamiento o analizando otro partido.

"¿Tantas cosas hay que explicar?"

Tras el empate 1-1 de su equipo contra Arabia Saudita en Miami este lunes, no le agradó que los periodistas le preguntaran por su postura, ante las especulaciones de que podría tratarse de algún tipo de protesta.

"No tengo que dar ninguna explicación. Me sacaron la foto como me la sacaron", declaró.

Y sentenció: "No soy un modelo".

La FIFA ha fotografiado a todos los equipos y sus cuerpos técnicos en este Mundial, en unas sesiones que se han convertido en un elemento habitual de la cobertura de sus grandes torneos durante la última década.

A Bielsa —uno de los entrenadores más veteranos del mundo, que dirige a su tercera selección en un Mundial tras haber estado al frente de Argentina, su país natal, y de Chile— le plantearon después otra pregunta, pero él volvió sobre el mismo tema.

"Si uno usa lentes, porque usa lentes. Si mira a los ojos, porque mira a los ojos. Si mira para arriba o para abajo… ¿Tantas cosas hay que explicar?", afirmó.

Y agregó: "Se buscan explicaciones a situaciones que no necesitan ser explicadas. No hay nada malo. Se puede usar lentes, se puede mirar directo, se puede mirar hacia abajo".

"No tenemos una obligación de actuar como modelos para respetar pretensiones que no tienen ningún fundamento. No hice nada malo", sentenció Bielsa.

El segundo partido de Uruguay será el domingo en Miami (18:00 hora local) contra Cabo Verde, por ahora la gran sorpresa del torneo.

BBC

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