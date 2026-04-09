Getty Images Explosión causada por un ataque israelí.

El ejército de Israel llevó a cabo este miércoles una oleada de ataques aéreos en todo Líbano, dejando un elevado número de muertos, hospitales desbordados y posibles víctimas bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Israel describió esta acción como la mayor campaña de ataques aéreos en este conflicto, alcanzando en tan solo 10 minutos más de 100 objetivos que calificó como centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá.

El Ministerio de Salud libanés afirma que al menos 182 personas han muerto, una cifra que probablemente sea mayor, y más de 890 han resultado heridas. Por su parte, Defensa Civil cifró el número de fallecidos en 254 y el de heridos en 1.100.

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El presidente libanés Joseph Aoun lo describió como una "masacre", y el gobierno anunció que hoy sería día festivo en memoria de las víctimas.

Durante 10 minutos, alrededor de las 14:00, todo el país fue atacado.

El ejército israelí los llevó a cabo horas después de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegurara que el reciente alto el fuego entre Estados Unidos e Irán -mediado por Pakistán- excluye el conflicto en Líbano.

"Seguimos golpeándolos con fuerza", declaró, tras asegurar que Israel está preparado para reanudar el conflicto con Irán de ser "necesario".

Hezbolá, por su parte, informó en la madrugada del jueves, que había atacado con cohetes el norte de Israel en respuesta a la violación al acuerdo de alto el fuego. Y amenazó con continuar con sus ataques hasta que la "agresión israelí-estadounidense" contra Líbano termine.

Irán sostiene que su propuesta de alto el fuego sí contemplaba el cese de hostilidades en Líbano, por lo que considera los ataques israelíes una violación "clara y abierta" de la tregua.

En declaraciones a Today, programa de la BBC, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo que "no se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente a Líbano, y que luego tu aliado inicie una masacre".

Khatibzadeh afirma que los ataques israelíes equivalen a una especie de genocidio. Israel insiste en que ataca al grupo militante Hezbolá, que a su vez lanza cohetes contra Israel.

Las agencias de noticias IRNA y Fars del régimen iraní anunciaron este miércoles que se ha suspendido el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz y el movimiento de barcos se ha detenido en este corredor marítimo clave para la exportación de crudo y otras materias primas del Golfo Pérsico.

Ambos medios atribuyeron el cierre del estrecho a los ataques de Israel contra Líbano.

Preguntado sobre por qué Líbano sigue recibiendo ataques israelíes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que es "por Hezbolá", ya que "no fueron incluidos en el acuerdo", y definió la situación en Líbano como "un conflicto aparte".

"De eso también nos encargaremos. No hay problema", declaró a una periodista de la cadena estadounidense PBS.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó más tarde que Líbano no forma parte del acuerdo de alto el fuego.

Mohammad Abushama / Anadolu via Getty Images Los ataques israelíes contra diversas zonas de Líbano han dejado comunidades devastadas.

La guerra entre Israel y Hezbolá

Más de 1.500 personas han perdido la vida en Líbano, entre ellas 130 niños, desde el inicio de la actual guerra entre Israel y Hezbolá a principios de marzo.

Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas -uno de cada cinco habitantes-, la mayoría de comunidades musulmanas chiitas del sur, del oriental Valle de la Becá y de los suburbios del sur de Beirut, las zonas de influencia de Hezbolá.

Aldeas cercanas a la frontera han quedado destruidas, mientras las tropas invasoras israelíes buscan crear lo que sus autoridades denominan una "zona de seguridad de amortiguación" para destruir la infraestructura de Hezbolá y eliminar a sus combatientes.

Esto ha suscitado inquietud sobre la posibilidad de que algunas zonas puedan permanecer ocupadas incluso tras el fin de la guerra y muchos residentes tal vez nunca puedan regresar a sus hogares.

La BBC habló con Abd, residente en Beirut, cuyo hermano se encontraba entre los heridos en los ataques aéreos.

"¿Qué debería hacer la gente? No podemos hacer nada", declaró.

Tras el anuncio de un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán -conflicto que comenzó a finales de febrero- la presidencia libanesa declaró que continuaría con sus "esfuerzos para incluir a Líbano en la paz regional".

Hezbolá -que no ha reivindicado ningún ataque desde que se anunció el acuerdo- afirmó encontrarse en el "umbral de una gran victoria histórica" y advirtió a las familias desplazadas que esperaran a un anuncio formal de alto el fuego antes de intentar regresar a sus hogares.

Getty Images Equipos de rescate buscan víctimas de un ataque israelí.

Por su parte, Irán ha intensificado las presiones para el cese de los ataques israelíes en Líbano.

El ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, alegó en una publicación en la red social X que los términos estipulados en el alto el fuego de dos semanas entre EE. UU. e Irán son "claros y explícitos".

El canciller adjuntó el anuncio del alto el fuego realizado por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y aseguró que el pacto incluye a Líbano.

"Estados Unidos debe elegir: alto el fuego o guerra continuada a través de Israel. No puede tener ambas cosas", afirmó Araghchi, y añadió que "el mundo es testigo de las masacres en el Líbano".

"La pelota está en el tejado de Estados Unidos, y el mundo observa si cumplirá con sus compromisos", sentenció.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI) amenazó con reiniciar los combates armados contra "los malvados agresores" en respuesta a los ataques israelíes en territorio libanés, donde apoya a Hezbolá.

Por otra parte, una declaración en la red social X atribuida a Majid Mousavi, comandante de la división aeroespacial del CGRI, expone que "un ataque contra Hezbolá es un ataque contra Irán" y asegura que Teherán " está preparando una dura respuesta a los brutales crímenes".

Hezbolá y el gobierno de Líbano

En Líbano, la última escalada en el largo conflicto entre Hezbolá e Israel se produjo cuando el grupo disparó cohetes hacia territorio israelí en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en las etapas iniciales de la guerra, y también en respuesta a los ataques israelíes casi diarios contra Líbano pese a un alto el fuego en el país que se acordó en noviembre de 2024.

Funcionarios israelíes habían indicado su intención de continuar con su campaña en Líbano incluso si se llegaba a un acuerdo con Irán.

Getty Images Beirut fue objeto de intensos ataques israelíes este miércoles.

Sin embargo, en los últimos días fuentes militares citadas por medios israelíes sugirieron que el ejército no tenía intención de avanzar más en su invasión, y reconocieron que no serían capaces de desarmar a Hezbolá por la fuerza.

Observadores han expresado su sorpresa ante las capacidades militares de Hezbolá en este conflicto, ya que se creía que el grupo había quedado gravemente debilitado en su última guerra.

El grupo ha lanzado con frecuencia cohetes y drones hacia el norte de Israel, mientras sobre el terreno se ha enfrentado a las tropas israelíes en el sur de Líbano.

Hezbolá ha enfrentado fuertes críticas en el propio Líbano, ya que muchos culpan al grupo de arrastrar al país a una guerra no deseada y de defender los intereses de su patrocinador iraní.

Aun así, sigue gozando de un apoyo significativo entre los chiitas libaneses.

La crisis de desplazamientos provocada por la guerra ha ejercido una presión adicional sobre este país, ya de por sí sumido en una crisis.

Las escuelas que han sido convertidas en refugios están abarrotadas y muchas personas duermen en tiendas improvisadas en espacios públicos o dentro de sus automóviles.

BBC

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