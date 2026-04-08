Getty Images Dos buques atravesaron el estrecho de Ormuz después del alto al fuego de Irán y EE.UU.

Menos de 24 horas después de que EE.UU. e Irán acordaran un alto al fuego, medios estatales iraníes informaron del cierre del estrecho de Ormuz debido a lo que Teherán considera un incumplimiento de la tregua.

El paso de buques por el estrecho es una de las condiciones clave de lo acordado entre Washington y Teherán para la pausa de los combates durante dos semanas.

Sin embargo, la agencia iraní de noticias Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní (CGRI), informó que el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz ha sido suspendido.

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La agencia estatal de noticias IRNA también informó que el movimiento de barcos se ha detenido. Horas antes, solo dos buques habían pasado por el estrecho, que es clave para la exportación de crudo y otras materias primas del Golfo Pérsico.

Ambas agencias atribuyeron el cierre del estrecho a los ataques de Israel contra Líbano, un conflicto que, según el gobierno israelí, no es parte del acuerdo de alto al fuego.

La Guardia Revolucionaria amenazó con reiniciar los combates armados por los ataques israelíes en territorio libanés, donde apoya al grupo paramilitar musulmán Hezbolá.

En tanto, los buques que se encuentran en el Golfo han recibido una advertencia de la Armada iraní en la que se indica que cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz sin permiso "será atacada y destruida", según ha confirmado la empresa de corretaje marítimo SSY a BBC Verify.

Desde Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que el tráfico en el estrecho de Ormuz se estaba incrementando y que las informaciones que señalan lo contrario eran falsas e "inaceptables".

EPA Los ataques de Israel golpearon un centenar de objetivos en todo Líbano, causando cientos de víctimas.

Cientos de víctimas en Líbano

En las últimas horas, Israel lanzó una intensa oleada de ataques aéreos en todo Líbano, que han dejado al menos 112 muertos y 837 heridos, según el Ministerio de Salud libanés (la Defensa Civil cifró el número de fallecidos en 254 y el de heridos en 1.100).

Los hospitales libaneses se encuentran colapsados y hay decenas de desaparecidos bajo los escombros de edificios derrumbados por los ataques israelíes.

Israel lo describió como la mayor oleada de ataques aéreos en este conflicto, que alcanzó más de 100 centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá.

Los suburbios del sur de Beirut, el sur del Líbano y el valle oriental de Bekaa fueron algunos de los objetivos.

Esto ocurre horas después de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negara la afirmación de Pakistán de que el acuerdo de alto al fuego entre Irán y EE.UU. también incluía el conflicto libanés.

Netanyahu afirmó este miércoles que el alto el fuego temporal no incluye el conflicto con Hezbolá. "Seguimos golpeándolos con fuerza", dijo al describir que sus fuerzas golpearon un centenar de objetivos en 10 minutos.

El mandatario advirtió que, "si es necesario", Israel reactivará los ataques contra Irán.

La portavoz de la Casa Blanca también rechazó que el alto al fuego incluyera a Líbano.

Getty Images Los ataques en Líbano de este martes son los más intensos desde el inicio de la guerra.

"No puede tener ambas cosas"

Luego de los ataques de este martes, el primer ministro libanés Nawaf Salam hizo un llamamiento a "todos los amigos" del país para que impidan "por todos los medios posibles" los ataques israelíes contra Beirut.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, dijo que los términos esbozados en el alto el fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán son "claros y explícitos" y que Estados Unidos debe elegir entre eso o la continuación de la guerra "a través de Israel".

"No puede tener ambas cosas", añadió Araghchi, además de señalar que "el mundo ve las masacres en el Líbano".

El presidente del parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, aseguró que "tres cláusulas clave del marco acordado" para las negociaciones posteriores al alto el fuego habían sido violadas "flagrante y abiertamente".

"En tales circunstancias, ni un alto el fuego bilateral ni las negociaciones tienen sentido", dijo. "Desde el principio, seguimos el proceso actual con desconfianza y, como era de esperar, Estados Unidos violó sus compromisos esta vez incluso antes de que comenzaran las negociaciones".

Mientras, el CGRI manifestó en un comunicado: "Apenas transcurridas unas horas desde el acuerdo de alto el fuego, el régimen sionista, semejante a un lobo, cuya ferocidad es inherente a su naturaleza y para el cual el asesinato de inocentes, niños y mujeres es parte inseparable de su identidad, ha comenzado una brutal masacre en Beirut".

La nota "advirtió" a Estados Unidos e Israel que si "las agresiones contra el querido Líbano no cesan de inmediato, cumpliremos con nuestro deber y daremos una respuesta lamentable a los malvados agresores de la región".

Al mismo tiempo, una declaración atribuida a Majid Mousavi, comandante de la división aeroespacial del CGRI, decía en X que "un ataque contra Hezbolá es un ataque contra Irán" y amenazó con que Teherán " está preparando una dura respuesta a los brutales crímenes del régimen".

Getty Images Los ataques de Israel golpearon Beirut y otros puntos del país.

¿Pondrá en peligro el alto el fuego el conflicto entre Israel y el Líbano?

Por Hugo Bachega, corresponsal en Medio Oriente desde Líbano

Una de las preguntas que quedan por resolver es: ¿la guerra entre Israel y Hezbolá hará fracasar el alto el fuego?

Israel afirma que su guerra en el Líbano aún no ha terminado y Hezbolá, que no ha disparado contra Israel desde que se anunció el alto el fuego, afirma ahora que tiene derecho a responder.

Hoy se ha producido el bombardeo más intenso de Israel contra el Líbano en este conflicto. Desde el sur hasta el este y Beirut, durante 10 minutos, el país sufrió un ataque intenso. Los reportes mencionan cientos de muertos y heridos.

Horas más tarde, en el lugar del mayor ataque aéreo sobre Beirut, los equipos de emergencia seguían registrando los edificios dañados. Entre los escombros se veían fragmentos de vidas interrumpidas: fotos de familias sonrientes, prendas de vestir, tareas escolares que quedaron sin terminar. Aún era difícil creer la magnitud de la destrucción en una zona tan cercana al centro de la capital.

Abdelkader Mahfouz vino a visitar a su hermano, que había resultado herido en el ataque. "Había muchos restos humanos aquí. Solo la gente está sufriendo. ¿Qué debe hacer la gente? No podemos hacer nada. Ojalá fuera una bomba para poder volar por los aires a quien sea responsable de esto. El enemigo no tiene piedad".

Muchos en el Líbano están enojados con Hezbolá, diciendo que ha arrastrado al país a una guerra no deseada. Pero también culpan a Israel por traer tanta destrucción a este país.

BBC

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