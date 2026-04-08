Getty Images "El abrazo de amor del Universo, la Tierra (México), yo, Diego y el señor Xólotl", de Frida Kahlo, forma parte de la colección de Jacques y Natasha Gelman.

Un acuerdo que autorizó el traslado a España de la Colección Gelman, una de las más importantes del arte mexicano del siglo XX, genera controversia en México.

Se trata de cerca de 160 obras de destacados artistas mexicanos como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Estos cinco pintores en concreto son tan importantes que cuentan con una protección gubernamental especial llamada Declaratoria de Monumento Artístico.

"Es decir que el acervo no sólo es relevante por su valor artístico incuestionable, sino por llevar en su centro una treintena de piezas que el gobierno de nuestro país tiene la obligación de proteger", explicaba una carta pública de marzo firmada por más de 400 personas vinculadas a la cultura.

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El principal temor de los firmantes y de otros sectores de la sociedad mexicana es que estas obras salgan y jamás regresen a México de forma permanente.

Tanto ha crecido la polémica que este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el acuerdo y aseguró que la Colección Gelman regresaría a México en 2028 "como dice la ley".

"No se va a vender, no va a quedar exhibida en un lugar por mucho tiempo, sino sencillamente son dos años que la colección va a visitar distintos países del mundo y va a regresar a México", afirmó Sheinbaum.

Este miércoles incluso se pospuso la fecha del traslado de las obras a pedido del gobierno mexicano, aplazando la inauguración de un nuevo centro cultural en España donde la Colección Gelman será la estrella.

Colección Gelman Santander

En enero la Fundación Banco Santander anunció que pasaba a gestionar las 160 obras reunidas por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman entre los años 1941 y 1998.

De hecho, ahora oficialmente se llama Colección Gelman Santander, aunque los propietarios siguen siendo los Zambrano, una dinastía de Monterrey conocida por fundar y dirigir la multinacional Cemex.

La noticia despertó alertas días después, cuando el diario español El País publicó una entrevista con Daniel Vega Pérez, director de un nuevo centro cultural que Santander inaugurará en la capital de Cantabria, en el norte de España, llamado Foro Santander.

En su programa inaugural está la Colección Gelman.

Vega Pérez aseguró que la legislación mexicana en torno a la exportación de esas obras era "flexible" y sugirió que la meta sería que la colección tuviera en Foro Santander una "presencia permanente, pero dinámica".

Además, reconoció que la ley otorgaba licencias de exportación temporales, que obligaban al regreso de las obras a México usualmente cada uno o dos años, pero calificó a las renovaciones como un "mero trámite".

En la carta abierta firmada por gente del sector cultural, se afirmaba: "Nosotros no creemos que las leyes de este país sean flexibles y mucho menos que puedan modificarse a discreción, y sin hacer públicas las razones de dicha flexibilidad".

Getty Images La obra "Autorretrato con monos" de la pintora mexicana Frida Kahlo también forma parte de la Colección Gelman

La polémica creció aún más la semana pasada, cuando se conocieron los plazos del convenio firmado entre Fundación Banco Santander, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México (INBAL) y la familia Zambrano.

Según el texto, la vigencia del acuerdo es hasta el 30 de septiembre de 2030, el cual "podrá ampliarse de común acuerdo, a través de la prórroga" del contrato.

El viernes Santander informó que "ningún acuerdo suscrito prevé (…) el traslado definitivo de la colección a ningún punto fuera de México", y aseguró que las obras retornarán al país en 2028, como indica la legislación nacional.

Tras las declaraciones de Sheinbaum reiterando el plazo de 2028, Foro Santander anunció este miércoles que la inauguración del centro cultural prevista para fines de junio se aplazó a septiembre a pedido del gobierno mexicano.

Dicho pedido surgió por el "éxito" de la exposición de obras emblemáticas de la Colección Gelman que se encuentra actualmente en el Museo de Arte Moderno, en Ciudad de México, según informaron distintos medios.

La idea, a su vez, es que la muestra continúe durante el Mundial FIFA, que organiza México junto con Estados Unidos y Canadá entre junio y julio.

De mano en mano

Originalmente propiedad de los coleccionistas Jacques y Natasha Gelman, dos emigrantes de Europa del Este que se conocieron en México y se casaron en 1941, la colección es una de las más importantes de México.

La selección incluye importantes obras de arte moderno mexicano de la primera mitad del siglo XX, aunque los expertos afirman que su eje central son las 18 piezas de Frida Kahlo.

"Este conjunto, que cubre toda la trayectoria artística de Frida, incluye diez pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que destacan autorretratos icónicos como Diego en mi pensamiento, Autorretrato con collar y Autorretrato con monos", informó la Fundación Santander.

Getty Images La muestra "Frida Kahlo, Diego Rivera y el modernismo mexicano de la colección Jacques y Natasha Gelman" fue exhibida en Florida en octubre de 2021.

Tras la muerte de Jacques (1986) y Natasha (1998) Gelman, la colección pasó a manos de un albacea, el curador estadounidense Robert Littman, quien era amigo de la pareja.

Fue exhibida en todo el mundo hasta que en 2008 una serie de querellas sobre la propiedad de la colección hicieron que se dejara de exhibir en México.

Algunas de las obras siguieron apareciendo temporalmente en algunas partes del mundo, pero la colección no volvió a causar controversia hasta 2024, cuando el gobierno mexicano bloqueó una subasta de Sotheby’s de varias piezas de la misma.

Luego trascendió que la colección había sido adquirida por la familia Zambrano en 2023.

"Nadie pone en duda que el cambio de propietario sea un asunto que compete estrictamente a particulares; sin embargo, el destino de la obra amparada por esos decretos (…) nos atañe a todos", afirmaba la carta pública.

Incluso se detallaba: "El caso que más nos inquieta es el de Frida Kahlo, ya que sus obras son sin duda el corazón de esta colección y su protección legal es la más rigurosa de todas".

La carta abierta describía el caso como "un desatino institucional en espera de respuestas".

Ahora el gobierno de México parece estar brindando respuestas.

BBC

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