Mohammad Abushama / Anadolu via Getty Images Los ataques israelíes contra diversas zonas de Líbano han dejado comunidades devastadas.

El ejército de Israel perpetró este miércoles una oleada de ataques aéreos en todo Líbano, dejando un elevado número de muertos, hospitales desbordados y posibles víctimas bajo los escombros de los edificios derrumbados.

Israel describió esta acción como la mayor campaña de ataques aéreos en este conflicto, alcanzando en tan solo 10 minutos más de 100 objetivos que calificó como centros de mando y emplazamientos militares de Hezbolá.

Los ataques tuvieron lugar en los suburbios del sur de Beirut, el sur de Líbano y el oriental Valle de la Becá.

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El ejército israelí los llevó a cabo horas después de que la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desmintiera la afirmación de Pakistán, que ayudó a mediar en un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, de que dicho pacto abarcaba el conflicto en Líbano.

Preguntado sobre por qué Líbano sigue recibiendo ataques israelíes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que es "por Hezbolá", ya que "no fueron incluidos en el acuerdo", y definió la situación en Líbano como "un conflicto aparte".

"De eso también nos encargaremos. No hay problema", declaró a una periodista de la cadena estadounidense PBS.

Adnan Abidi / Reuters Israel atacó Tiro (en la imagen), Nabatieh, Sidón y Beirut el miércoles pese al anuncio del alto el fuego.

La guerra entre Israel y Hezbolá

Más de 1.500 personas han perdido la vida en Líbano, entre ellas 130 niños, desde el inicio de la actual guerra entre Israel y Hezbolá a principios de marzo.

Más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas -uno de cada cinco habitantes-, la mayoría de comunidades musulmanas chiitas del sur, del oriental Valle de la Becá y de los suburbios del sur de Beirut, las zonas de influencia de Hezbolá.

Aldeas cercanas a la frontera han quedado destruidas, mientras las tropas invasoras israelíes buscan crear lo que sus autoridades denominan una "zona de seguridad de amortiguación" para destruir la infraestructura de Hezbolá y eliminar a sus combatientes.

Esto ha suscitado inquietud sobre la posibilidad de que algunas zonas puedan permanecer ocupadas incluso tras el fin de la guerra y muchos residentes tal vez nunca puedan regresar a sus hogares.

Tras el anuncio de un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán -conflicto que comenzó a finales de febrero- la presidencia libanesa declaró que continuaría con sus "esfuerzos para incluir a Líbano en la paz regional".

Hezbolá -que no ha reivindicado ningún ataque desde que se anunció el acuerdo- afirmó encontrarse en el "umbral de una gran victoria histórica" y advirtió a las familias desplazadas que esperaran a un anuncio formal de alto el fuego antes de intentar regresar a sus hogares.

Getty Images Edificio destruido por un ataque israelí este miércoles en la ciudad de Sidón, en el sur de Líbano.

Hezbolá y el gobierno de Líbano

En Líbano, la última escalada en el largo conflicto entre Hezbolá e Israel se produjo cuando el grupo disparó cohetes hacia territorio israelí en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en las etapas iniciales de la guerra, y también en respuesta a los ataques israelíes casi diarios contra Líbano pese a un alto el fuego en el país que se acordó en noviembre de 2024.

Funcionarios israelíes habían indicado su intención de continuar con su campaña en Líbano incluso si se llegaba a un acuerdo con Irán.

Sin embargo, en los últimos días fuentes militares citadas por medios israelíes sugirieron que el ejército no tenía intención de avanzar más en su invasión, y reconocieron que no serían capaces de desarmar a Hezbolá por la fuerza.

Observadores han expresado su sorpresa ante las capacidades militares de Hezbolá en este conflicto, ya que se creía que el grupo había quedado gravemente debilitado en su última guerra.

El grupo ha lanzado con frecuencia cohetes y drones hacia el norte de Israel, mientras sobre el terreno se ha enfrentado a las tropas israelíes en el sur de Líbano.

Hezbolá ha enfrentado fuertes críticas en el propio Líbano, ya que muchos culpan al grupo de arrastrar al país a una guerra no deseada y de defender los intereses de su patrocinador iraní.

Aun así, sigue gozando de un apoyo significativo entre los chiitas libaneses.

La crisis de desplazamientos provocada por la guerra ha ejercido una presión adicional sobre este país, ya de por sí sumido en una crisis.

Las escuelas que han sido convertidas en refugios están abarrotadas y muchas personas duermen en tiendas improvisadas en espacios públicos o dentro de sus automóviles.

BBC

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