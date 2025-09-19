Hay Festival Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora científica.

La reconocida divulgadora científica y astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció este viernes a los 77 años.

"Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", publicó en redes sociales la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en reacción a la noticia.

Fierro fue investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Dedicó su investigación al Sistema Solar y el medio interestelar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum lamentó su fallecimiento y la describió como "una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio".

Entre sus más de cuarenta libros se encuentran "La astronomía de México" (2001), "La familia del Sol" (1991) y "Astronomía, ¿para qué?" (2025).

En este último, Fierro abordó grandes preguntas que desvelan a los científicos en torno a la vida extraterrestre, los agujeros negros, el futuro del cosmos y las ondas gravitacionales.

De niña, la astrónoma Julieta Fierro Gossman quería ser hada y cirquera. No lo logró, pero sí se convirtió en una de las científicas que mejor explicó los enigmas del universo desde América Latina.

A continuación, te dejamos la última entrevista que le concedió a BBC Mundo, originalmente publicada en septiembre de 2024.

Getty Images

¿Por qué vale la pena la astronomía, más allá de la fascinación que le produce a los científicos?

La astronomía es como una canción, que aunque esté escrita en una letra que no entiendas, puede ser tan hermosa y deslumbrante que simplemente con saber que existe ya vale la pena.

Es una ciencia que podemos estudiar desde las matemáticas, la historia, la química…

Gracias a la historia sabemos que los mayas predecían los eclipses. Gracias a la química sabemos que estamos hechos de los mismos elementos que una galaxia que está a 13.000 millones de años luz. La física nos dice que las leyes terrestres son las mismas celestes.

Y, además, todo ese conocimiento se vuelve práctico.

Si no fuera por la astronomía no tendríamos ni Waze ni Google Maps, ni fotos de alta calidad en los celulares, ni memorias extensas en los computadores.

Gracias a la ciencia podemos pensar en hacer minería espacial, que aunque no lo parezca, puede ser mucho más barato que hacer esos agujeros tan peligrosos y tan contaminantes aquí en la Tierra.

Y la astronomía también nos enseña a aprender. La ciencia no tiene la verdad, la ciencia falla pero aprende de sus errores. Esa es la fortaleza de la ciencia, siempre te equivocas, te cuestionas, vuelves a empezar y gracias a los experimentos terminas logrando cosas como los sistemas de posicionamiento global.

Los mexicas convirtieron el Sol en un águila

la Luna en un conejo dentro de una vasija

el jaguar era el cielo en su totalidad,

sus pintas fueron las estrellas

Verso el poema El Cielo mesoamericano de Angelina Muñiz-Huberman

Getty Images Los mayas fueron grandes observadores del cielo.

Cuando se habla de buscar vida en otros planetas, ¿exactamente a qué se refieren los científicos?

Ahora mismo va en camino la sonda Juice, y pronto la Clipper, en busca de vida en Europa (una de las lunas de Júpiter).

Hay mundos a la distancia de Júpiter y Saturno que tienen agua, tienen mares debajo del hielo. Tienen témpanos de hielo y géiseres por los que sale materia orgánica.

También podría haber vida en Marte. Hace poco notaron señales que indican la presencia de agua en Marte. Eso nos hace pensar que si queremos terraformar a Marte no podemos ir, porque hay vida ahí y la vamos a matar.

También se están buscando formas de vida que hayan evolucionado de manera distinta a la fotosíntesis.

Hay investigaciones que muestran exoplanetas cubiertos de color morado. En la Tierra hay organismos que no hacen fotosíntesis con la luz solar y el oxígeno, sino con luz infrarroja, es decir, calorcito debajo de la tierra, y compuestos nitrogenados y azufrados.

Entonces, así como la Tierra es verde porque en muchos lugares ha evolucionado la fotosíntesis, en esos otros mundos podrían haber evolucionado seres que usan esa alternativa a la fotosíntesis.

Por eso la broma de moda entre los científicos es que quizás los extraterrestres no sean verdes sino morados.

¿Que si hubo extraterrestres?

Claro que sí.

Hasta tenían nombre.

Adán y Eva se llamaban.

Verso el poema La salida del paraíso y la astronomía de Angelina Muñiz-Huberman

NASA Las sondas Clipper y Juice van en busca de vida en la luna Europa.

Otra de las grandes áreas de investigación son los agujeros negros, ¿por qué es tan importante entenderlos?

Hay muchos tipos de hoyos negros.

Están los que se formaron al inicio del universo, que son los que ha descubierto el telescopio espacial James Webb.

También hay hoyos negros en los núcleos de las galaxias, como la nuestra, donde se han fusionado muchos hoyos negros.

Los hoyos negros son lentes gravitacionales que pliegan la luz.

Gracias a esos lentes hemos podido medir las estrellas más antiguas que se han descubierto, las galaxias más antiguas, porque con los agujeros negros la luz se enfoca, llega a la Tierra y los podemos encontrar.

Y luego tenemos los choques de hoyos negros, que producen las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una nueva manera de ver el universo, es como si nos dieran un nuevo sentido distinto a la vista o el tacto.

Ni son hoyos ni son negros,

son el imán que atrapa a quien se acerca,

el pozo del cual no se puede salir,

el angustiante saco sin fondo.

Verso el poema Los hoyos negros de Angelina Muñiz-Huberman

NASA Imagen del agujero Sgr A* en el centro de la Vía Láctea.

¿Cuáles son los avances más recientes en la comprensión de la evolución del universo?

La astronomía es como ver al pasado, nos permite ver la evolución del universo.

El chiste es predecir el futuro.

Los mexicas, por ejemplo, vivían preocupados porque creían que cada 52 años se podía detener el Sol en su órbita.

Hoy sabemos que el Sol tiene una vida de 10.000 millones de años, sabemos que los hoyos negros se van a evaporar dentro de 10 a la 70 años, eso es un 1 con 70 ceros.

Entonces, ¿qué le va a pasar al universo? Bueno, se irán apagando todas las estrellas, tal vez se va a descomponer la estructura del espacio tiempo. La ventaja es que pueden surgir otros universos.

Durante siglos hemos hecho astronomía usando la luz y las ondas de radio.

Pero hoy tenemos una nueva forma de estudiar el universo: los neutrinos, que después de la luz, es lo más abundante que hay en el universo.

En este momento a cada uno de nosotros nos están atravesando billones y billones de neutrinos, son partículas que casi no interactúan ni se perturban con la materia que encuentran en su camino.

Ya se han detectado neutrinos del Sol y de quásares, pero podríamos detectar neutrinos que atraviesan el universo casi desde la Gran Explosión.

Son llamados los invisibles

los que niegan los sentidos

los que atraviesan paredes

los que superan la luz.

Verso el poema Neutrinos de Angelina Muñiz-Huberman

Getty Images Cada instante billones de neutrinos viajen por el universo casi sin interactuar con la materia.

Y la otra gran pregunta: ¿será posible unificar las dos grandes teorías que explican el universo: la mecánica cuántica y la relatividad?

Una de las ideas para unificarlas es la Teoría de cuerdas, que es una maravilla.

Todavía no se tiene un éxito total, pero se está tratando de avanzar por ahí.

Esta teoría sugiere que las partículas elementales están formadas de unos entes llamados “cuerdas”, que, dependiendo cómo oscilan, se manifiestan en forma de las distintas partículas elementales: quarks, electrones, etc.

El problema es que la relatividad general es predictiva y la mecánica cuántica es probabilística. Por eso a Einstein le caía mal la mecánica cuántica, decía que él no creía que Dios jugara a los dados.

Lo que más mal le caía eran las partículas enlazadas. Si una partícula enlazada cambia su estado, la otra instantáneamente también lo hará, no importa lo lejos que estén. A Einstein le chocaba esa idea.

Pero ya hay satélites chinos en órbita cerca de la Luna que tienen una partícula enlazada con una partícula de la Tierra, y si se desenlaza una, la otra automáticamente se desenlaza.

Getty Images La relatividad de Einstein aún no es compatible con la mecánica cuántica.

Más allá de la ciencia, te interesa mucho su rol en la sociedad, particularmente en México…

El problema de México es que hemos satanizado a la ciencia y a la industria… que todos los industriales son terribles y solo se quieren hacer millonarios, y que los científicos hacemos cosas que no sirven para nada habiendo tanta pobreza.

A los científicos sí nos preocupa la pobreza, nos preocupa que no se use la ciencia que existe para combatir la pobreza.

A una mamá soltera, campesina, con tres niños, no es suficiente darle dinero de subsistencia, hay que ayudarla a montar un negocio. Hay que darle gallinas pero también entrenarla para cuidar esas gallinas.

Necesita servicios médicos, tienen que ser intervenciones integrales, con educación, de manera que esa persona no viva del día sino que se pueda automantener.

Los programas de México dan dinero, pero si no los acompañas con educación de calidad y servicios médicos, pues no funcionan.

Getty Images Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, es licenciada en Física por la UNAM.

Como mujer científica, ¿qué significa para ti que México tenga su primera mujer presidenta, que además también es científica?

Es sensacional Claudia, el problema es que hereda muchos problemas, entonces por cuál empieza.

Imagínate el problema del crimen organizado en México, la deuda externa, los proyectos faraónicos que no se han concluido bien.

Y además, la educación.

Yo tengo la impresión de que ella quiere hacer un plan de desarrollo de corto, mediano y largo plazo. A largo plazo, me refiero a 30 años y que se le de seguimiento.

Esta utopía de Claudia yo creo que es correcta.

Por ejemplo, en educación, solo el 18% de los chavos de Guerrero hacen el bachillerato.

Entonces, lo ideal es que todos los niños mexicanos hagan el bachillerato, en el gobierno de Claudia quieren empezar desde abajo.

Entonces, se trata de que la gente sepa que puede aprender, que se puedan tomar cursos masivos gratuitos a distancia.

Que las grandes universidades mexicanas escojan a sus mejores docentes y den cursos masivos a distancia gratuitos, en nuestro idioma, con nuestra forma de pensar.

También se trata de que todos aprendamos a actualizarnos, a reinventarnos.

Imagínate cuando entre de lleno la inteligencia artificial. Seguramente lo que haces hoy no sea lo que necesites hacer dentro de 10 años.

Se trata de que la educación y la cultura sean un derecho universal. Yo quisiera que Claudia se subiera a un proyecto de este estilo.

Lo que ocurrió con el presidente actual es que debe haber tenido profesores muy malos de matemáticas y ciencia.

Recuerdo que al principio de la pandemia, cuando veía una gráfica del número de casos en el tiempo, no la podía leer.

Se ve que él nunca entendió las matemáticas, entonces denostaba a los científicos, que éramos presumidos, que no servíamos para nada, etc.

Yo creo que Claudia sí nos va a apreciar, pero el problema no es ella, sino que ya el país tiene tantos problemas que invertir en ciencia, tecnología e innovación va a ser muy difícil.

Mi sugerencia ha sido que envíen a chavos a hacer doctorados en otros países y que regresen y se incorporen a universidades para que sean de calidad.

Espero que el nuevo secretario de educación se asesore con personas que ayuden a los profesores a saber más, a enseñar cosas más interesantes.

BBC

para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en el nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c0lk6j8e1ero','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c0lk6j8e1ero.page','title': 'Muere la destacada astrónoma y divulgadora científica mexicana Julieta Fierro: lea su última entrevista con BBC Mundo','author': 'Carlos Serrano – BBC News Mundo and Santiago Vanegas – BBC News Mundo','published': '2025-09-19T21:16:58.565Z','updated': '2025-09-19T21:21:23.964Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más