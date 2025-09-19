AFP via Getty Images Se ha ordenado a las universidades afganas que eliminen libros escritos por mujeres de sus planes de estudios.

El gobierno talibán ha retirado del sistema de enseñanza universitaria en Afganistán los libros escritos por mujeres, como parte de una nueva prohibición que también ilegaliza la enseñanza de derechos humanos y el acoso sexual.

Unos 140 libros escritos por mujeres, incluyendo títulos como "Seguridad en el laboratorio químico", se encontraban entre los 680 libros considerados "preocupantes" debido a las "políticas talibanes y anti-sharia".

Además, se comunicó a las universidades que ya no se les permitía impartir 18 asignaturas, y un funcionario talibán afirmó que estas entraban en "conflicto con los principios de la sharia y la política del sistema".

El decreto es la última de una serie de restricciones que los talibanes han impuesto desde que regresaron al poder hace cuatro años.

AFP via Getty Images Para las mujeres en Afganistán, las condiciones han cambiado considerablemente después del regreso del Talibán al poder.

Esta misma semana, el servicio de internet de fibra óptica fue prohibido en al menos 10 provincias por orden del líder supremo talibán, en una medida que, según las autoridades, busca prevenir la inmoralidad.

Si bien las normas han impactado en muchos aspectos de la vida, las mujeres y las niñas se han visto especialmente afectadas: se les prohíbe el acceso a la educación más allá del sexto grado, y una de sus últimas vías para continuar su formación se interrumpió a finales de 2024, cuando se suspendieron discretamente los cursos de obstetricia.

Ahora, incluso las asignaturas universitarias sobre mujeres han sido objeto de censura: seis de las 18 asignaturas prohibidas tratan específicamente sobre mujeres, incluyendo Género y Desarrollo, El Rol de la Mujer en la Comunicación y Sociología de la Mujer.

El gobierno talibán ha declarado que respeta los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de la cultura afgana y la ley islámica.

"Un vacío en la educación"

Un miembro del comité que revisó los libros confirmó la prohibición de los escritos por mujeres, diciéndole al Servicio Afgano de la BBC que "no se permite la enseñanza de ningún libro escrito por mujeres".

Zakia Adeli, exviceministra de Justicia antes del regreso del Talibán y una de las autoras cuyos libros figuran en la lista de prohibidos, no se mostró sorprendida por la medida.

"Considerando lo que los talibanes han hecho en los últimos cuatro años, no era descabellado esperar que impusieran cambios en el currículo", declaró.

"Dada la mentalidad y las políticas misóginas de los talibanes, es natural que cuando a las mujeres no se les permite estudiar, sus opiniones, ideas y escritos también sean suprimidos".

Las nuevas directrices, a las que ha tenido acceso el Servicio Afgano de la BBC, se emitieron a finales de agosto.

Ziaur Rahman Aryubi, subdirector académico del Ministerio de Educación Superior del gobierno talibán, declaró en una carta a las universidades que las decisiones fueron tomadas por un panel de "eruditos y expertos religiosos".

Veto a Irán

Anadolu via Getty Images El Talibán también prohibió libros escritos por autores iraníes.

Además de los libros escritos por mujeres, la prohibición parece haberse dirigido a libros de autores o editores iraníes.

Un miembro del comité de revisión de libros declaró a la BBC que su objetivo es "evitar la infiltración de contenido iraní" en el currículo afgano.

En la lista de 50 páginas enviada a todas las universidades de Afganistán, aparecen 679 títulos, 310 de los cuales son escritos por autores iraníes o publicados en Irán.

Ambos países, que son vecinos, no tienen una relación fácil, y en los últimos años han enfrentado cuestiones como los derechos del agua. Irán ha obligado a más de 1,5 millones de afganos que vivían en el país a cruzar la frontera desde enero, en medio de un creciente sentimiento antiafgano.

Sin embargo, la decisión ha preocupado a algunos académicos, como un profesor de una institución que habló bajo condición de anonimato, afirmando que temía que fuera casi imposible cubrir la brecha.

"Los libros de autores y traductores iraníes sirven como el principal vínculo entre las universidades afganas y la comunidad académica mundial. Su eliminación crea un vacío sustancial en la educación superior", afirmó.

Un profesor de la Universidad de Kabul declaró a la BBC que, en tales circunstancias, se ven obligados a preparar ellos mismos los capítulos de los libros de texto, teniendo en cuenta las normas impuestas por el gobierno talibán.

Pero la pregunta crucial es si estos capítulos pueden prepararse según los estándares globales.

La BBC se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación talibán para obtener comentarios.

