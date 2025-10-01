Hugo van Lawick La foto de Jane Goodall con el bebé chimpancé Flint desafió las normas científicas y cambió nuestra visión del reino animal.

El fallecimiento a los 91 años de Jane Goodall, la famosa etóloga que revolucionó la manera en la que comprendemos el comportamiento de los chimpancés, deja al mundo sin una de las mentes que mejor logró entender el mundo animal. Pocas imágenes capturaron tan bien su profunda conexión con la naturaleza como la que le tomó su esposo en 1964 junto a un chimpancé bebé.

El 14 de julio de 1960, Jane Goodall, con 26 años, llegó en barco a las orillas del lago Tanganica, en Tanzania. Allá, en lo que ahora es el Parque Nacional Gombe Stream, comenzó su innovadora investigación científica sobre el comportamiento de los chimpancés.

Hasta entonces era una estudiante de secretariado sin una licenciatura en ciencias, y dice que observó a sus sujetos salvajes con una mente abierta y sin ideas preconcebidas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Controvertidamente en ese momento, desafió las convenciones al darles a esos chimpancés nombres en lugar de números.

Una imagen de Goodall durante este tiempo capturó su enfoque fresco, desafió las normas científicas y se convirtió en una de las fotos más reconocibles del mundo.

Su difunto esposo, el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, fue a Gombe en 1962, donde tomó miles de fotografías de Goodall.

Pero fue en 1964 cuando tomó lo que se convirtió en una de las fotografías más icónicas de Goodall con un chimpancé bebé conocido como Flint.

En la foto, se ve a Goodall agachada y extendiendo su brazo derecho hacia Flint, el primer chimpancé que nació en Gombe después de su, mientras él extiende su brazo izquierdo hacia ella.

Como Goodall le dijo a BBC Future, esto fue mucho antes de la era de la fotografía digital, por lo que tuvo que esperar un tiempo antes de poder ver las imágenes impresas.

"Pasaron un par de meses o más antes de que hubiera una forma segura de enviar rollos expuestos a National Geographic para su procesamiento, y luego otra espera mientras enviaban las impresiones a Kigoma", recordó.

"Cuando la vi, aunque no me di cuenta de que se volvería icónica, me hizo pensar en la pintura de Miguel Ángel de Dios acercándose al hombre".

Getty Images "La Creación de Adán" de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina.

"Una verdadera pionera"

La fotografía se publicó por primera vez en la revista National Geographic en diciembre de 1965.

Otra foto de Goodall estudiando a los chimpancés de Gombe estaba en la portada y se publicó como parte de la serie de fotos de van Lawick titulada "Nuevos descubrimientos entre los chimpancés de África".

Ese mismo año, National Geographic estrenó "Miss Goodall y los chimpancés salvajes", el primero de muchos documentales que muestran su investigación.

La foto, junto con el documental de van Lawick "People of the Forest: The Chimps of Gombe", "obligó a la ciencia a abandonar la idea de que los humanos eran los únicos seres sintientes con personalidad, mente y emociones", dijo Goodall.

Agregó que así se lo enseñaron cuando empezó a estudiar en la Universidad de Cambridge en 1962.

"Por lo tanto, [esta imagen] trajo una forma completamente nueva de comprender quiénes son los animales y mostró que los humanos somos parte del reino animal".

Goodall fue la primera persona en notar que los chimpancés tomaban briznas rígidas de hierba y luego las metían en agujeros en los montículos de termitas para atrapar y comer estos insectos.

Hasta entonces, se creía que el uso de herramientas como esta distinguía a los humanos de todos los demás animales.

Getty Images La investigación de Jane Goodall sobre los chimpancés en Tanzania allanó el camino para otras primatólogas.

Mark Wright, director científico de la organización benéfica de conservación WWF, dice que Goodall fue "una verdadera pionera" en muchos sentidos.

Pero fue esa fotografía la que ayudó a que se reconociera la importancia de una perspectiva femenina dentro de la comunidad de investigación científica, dice.

"Era una mujer joven que decía que las mujeres eran igual de capaces que los hombres de hacer una investigación de primera clase sobre el terreno.

"Hasta entonces, había sido un ambiente muy dominado por hombres. Y luego hubo una sucesión de mujeres de alto perfil haciendo este tipo de trabajo".

Gilbert M Grosvenor, ex presidente de la National Geographic Society, también ha argumentado que "el camino pionero de Goodall para otras mujeres primatólogas es posiblemente su mayor legado".

“Durante el último tercio del siglo XX, Dian Fossey, Birute Galdikas, Cheryl Knott, Penny Patterson y muchas más mujeres la han seguido”, escribió en la biografía de la primatóloga del Instituto Jane Goodall.

"Ciertamente, las mujeres ahora dominan los estudios de comportamiento de primates a largo plazo en todo el mundo".

Librepensadora

Cuando se tomó la foto en 1964, Goodall estaba inmersa en la vida en Gombe, comenzando a comprender a los chimpancés que estaba estudiando y acumulando lentamente sus observaciones sobre su comportamiento.

Esa experiencia de primera mano siempre ha sido su prioridad, dice Wright.

"Esa foto nos recordó que para gran parte de este trabajo, no hay otra alternativa que estar en el terreno.

"Muchos estudios se realizaron en zoológicos o parques de safari: es necesario estar en el campo para comprender realmente el comportamiento natural.

"Y tienes que hacer eso a largo plazo, no puedes solamente quedarte un par de semanas. Ella reforzó eso".

Goodall fue al este de África sin ningún título formal y vivió en Gombe durante más de dos décadas, dedicando su vida al estudio de generaciones de chimpancés.

Wright dice que esta foto transmite un poderoso mensaje a las personas que no han estudiado ciencias pero que quieren involucrarse en la investigación porque, a veces, una mente abierta es el mejor punto de partida.

Goodall "no era alguien con una bata de laboratorio, así que más gente podía verse reflejada".

"Y como no tenia una gran cantidad de capacitación formal, podía observar como una pensadora libre y luego interpretar".

Getty Images Jane Goodall en la premiere de "Jane" en el California Science Center, en abril de 2023.

Deseosa de abrir el mundo de la investigación científica a todos, Goodall ha inspirado a muchas personas a estudiar primatología sobre el terreno.

Desde 1960, el Centro de Investigación Gombe Stream ha publicado más de 482 trabajos de investigación científica y tesis de posgrado sobre la salud y el comportamiento de los chimpancés, con cientos de científicos estudiando allí.

Junto a su vasto cuerpo de documentales, libros y artículos de National Geographic, las fotografías de Goodall con Flint señalaron la importancia de conservar animales individuales.

"Anteriormente, todo se trataba de salvar especies: los individuos no eran importantes. El pensamiento científico cambió", dijo Goodall.

Una revisión de 2021 del antropólogo estadounidense Michael Lawrence Wilson resume los muchos hallazgos de la investigación realizada en Gombe y reflexiona sobre el impacto de los esfuerzos de investigación de chimpancés iniciados allí por Goodall.

"Gombe ejemplifica lo que se ha convertido en un enfoque estándar para los estudios de campo de primates: investigación colaborativa y recopilación de información sistemática sobre individuos identificados, seguida durante toda su vida", concluye.

Esa foto hacía que Goodall sintiera una cierta nostalgia.

"Me recuerda una época mágica en la que conocía a cada chimpancé en particular, como si fueran miembros de mi familia.

"Observé el desarrollo de Flint, desde que era un bebé hasta convertirse en un mocoso mimado, siempre apoyado por su hermana mayor o protegido por uno de sus hermanos mayores si otro mono accidentalmente (¡o a veces deliberadamente!) lo lastimaba.

"Esa imagen me hace pensar en los mejores días de mi vida", le dijo a la BBC.

La cercanía entre Goodall y Flint en la fotografía también refleja la cultura de la época, dice Wright, señalando que los científicos ahora se mantienen más alejados de los sujetos animales que están observando.

"Pero ella estaba haciendo algo que en realidad no se había hecho antes… Me quito el sombrero ante ella. Su trabajo fue absolutamente innovador".

Sobre todo, la imagen muestra el amor genuino de Goodall, dice Wright.

"Hay calidez y afecto por la especie que está estudiando. También hay amor por Gombe: ella encontró su lugar".

Para Goodall, era su simple conexión con Flint lo que hacía que esta imagen fuera tan cautivadora.

"Sospecho que fue el atractivo de ese pequeño bebé que se acercó con tanta confianza: un vínculo real entre humanos y chimpancés. ¡Al menos, es por eso que es tan poderosa para mí!".

*El Instituto Jane Goodall señala que el contacto físico con animales salvajes ya no se considera apropiado y dice que "no respalda el manejo, la interacción o la proximidad con los chimpancés u otros animales salvajes".

*Esta es una actualización de un artículo publicado por BBC Future. Ai quieres leer el artículo original, en inglés, haz clic aquí.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cm2zp43523jo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cm2zp43523jo.page','title': 'Muere Jane Goodall: la icónica foto con el pequeño Flint que desafió las reglas científicas de su época','author': 'Anna Turns – BBC Future *','published': '2025-10-01T19:14:34.955Z','updated': '2025-10-01T19:14:34.955Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más