Getty Images Emily Blunt dijo que la actriz creada con IA "da mucho miedo".

Una actriz hecha con inteligencia artificial llamada Tilly Norwood está causando revuelo después de que sus creadores holandeses anunciaran que la intérprete está en conversaciones con agencias de talento.

Al mirar sus redes sociales, Norwood podría confundirse con una joven aspirante a actriz. La joven posa para fotos y promociona un sketch cómico generado íntegramente por IA, en el que se describe que tiene "vibras de chica común".

"Puede que sea IA, pero estoy sintiendo emociones muy reales ahora mismo", escribieron los creadores de Tilly en su página. "¡Estoy muy emocionada por lo que viene!".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero Hollywood no está desplegando la alfombra roja para darle la bienvenida. Su poderoso sindicato de actores condenó la creación de Tilly Norwood, con el respaldo de estrellas de primera línea como Emily Blunt, Natasha Lyonne y Whoopi Goldberg.

Reuters Tilly Norwood fue creada por la actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden.

"No es una actriz"

Norwood "no es una actriz, es un personaje generado por un programa informático que se entrenó con el trabajo de innumerables artistas profesionales", declaró el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) en un comunicado.

"No tiene experiencia vital de la cual pueda inspirarse, no transmite emociones y, por lo que hemos visto, al público no le interesa ver contenido generado por computadora que no esté vinculado a la experiencia humana", declaró el sindicato.

La actriz de IA fue creada por la actriz y comediante holandesa Eline Van der Velden, quien, según se informa, dijo que quería que Norwood se convirtiera en la "próxima Scarlett Johansson". La BBC se ha puesto en contacto con Van der Velden y su empresa Particle6.

La página de Instagram de Norwood incluye fotos de pruebas de rodaje falsas y un anuncio que parodia programas de la BBC, incluyendo una superposición en el sofá en el que a menudo se sientan grandes estrellas del programa de la BBC The Graham Norton Show. En medio de la indignación y las críticas en Hollywood, la creadora holandesa publicó en la página de Instagram de Tilly que la creación "no reemplaza a un ser humano, sino que es una obra creativa, una obra de arte".

"Crear a Tilly ha sido, para mí, un acto de imaginación y artesanía, similar a dibujar un personaje, escribir un papel o dar forma a una actuación", escribió Van der Velden, añadiendo que este tipo de creaciones deberían juzgarse "como parte de su propio género" en lugar de compararse con actores humanos.

El pleito por la IA

Reuters El uso de IA fue un punto clave que condujo a las prolongadas huelgas de Hollywood de 2023.

La IA es muy controvertida en Hollywood y fue un punto clave de fricción durante las huelgas laborales que paralizaron la industria del cine y la televisión hace dos años, cuando guionistas y actores exigieron protección contra esta tecnología.

En su declaración sobre Norwood, SAG-AFTRA recordó a las agencias y estudios que usar a Norwood en proyectos podría plantear problemas para las protecciones contractuales que obtuvieron tras la huelga de 2023.

"No resuelve ningún 'problema'; crea el problema de usar actuaciones robadas para dejar a los actores sin trabajo, poniendo en peligro su sustento y devaluando el arte humano", declaró el sindicato.

La actriz y cineasta Natasha Lyonne, conocida por sus papeles protagónicos en Poker Face, Orange Is the New Black y Russian Doll, afirmó que cualquiera que trabaje con Norwood debería ser boicoteado.

"Cualquier agencia de talento que participe en esto debería ser boicoteada por todos los gremios", declaró Lyonne, quien actualmente trabaja con "IA ética" para crear un largometraje protagonizado por actores reales.

La actriz Emily Blunt dijo en un podcast de la revista Variety que la creación era aterradora.

Reuters Varias actrices de Hollywood expresaron su molestia con la creación virtual.

"¿Eso es una IA? ¡Dios mío, estamos perdidos!", dijo la actriz nominada al Oscar cuando le mostraron un video de Norwood. "Eso da mucho miedo. Vamos, agencias, no hagan eso. Por favor, paren. Por favor, dejen de quitarnos la conexión humana".

En el programa de entrevistas estadounidense The View, la comediante y actriz Whoopi Goldberg afirmó que el público puede distinguir entre humanos y actores artificiales.

Se mostró escéptica ante la preocupación de que las creaciones de IA les quiten trabajo a los actores humanos porque "se mueven de manera diferente, nuestras caras se mueven de manera diferente, nuestros cuerpos se mueven de manera diferente".

Si bien el Instagram de Norwood ha estado activo durante meses, su existencia cobró notoriedad en Hollywood esta semana después de que la publicación especializada Deadline informara sobre un evento en el que su creadora participó en Zúrich el fin de semana.

Según Deadline, Van der Velden habló sobre su estudio de producción de IA y su nueva agencia de talentos de IA, Xicoia, y sugirió que los estudios y agencias de Hollywood estaban adoptando la IA discretamente.

Les dijo a los presentes que deberían esperar anuncios públicos sobre proyectos de alto perfil que utilizan esta tecnología en los próximos meses.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c740rj8my4jo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c740rj8my4jo.page','title': '"Da mucho miedo": Emily Blunt y otras estrellas de Hollywood muestran su rechazo a una actriz creada con inteligencia artificial','author': 'Regan Morris – ','published': '2025-10-01T16:00:43.795Z','updated': '2025-10-01T16:40:32.152Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más