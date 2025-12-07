Instagram El exgobernador Alfredo Díaz murió en la celda en la que se encontraba desde hace más de un año por un infarto, según las autoridades.

El exgobernador venezolano Alfredo Díaz murió en el calabozo en el que se encontraba desde hacía un año.

Díaz, de 56 años, es el más reciente político en engrosar la lista de disidentes del chavismo que han perdido la vida en una cárcel del país, informó el Foro Penal Venezolano.

Según la organización de derechos humanos, el político —quien fue gobernador del estado insular Nueva Esparta entre 2017 y 2021 y antes alcalde de uno de sus municipios— falleció este sábado de un infarto en una celda de El Helicoide, la temida sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde "llevaba un año preso y aislado".

La noticia fue confirmada tanto por las autoridades venezolanas como por los familiares de Díaz y por su partido político, el socialdemócrata Acción Democrática (AD).

"Ahora sí te devuelven a tu amada isla en un féretro", escribió su esposa, Leynys Malavé, en Instagram.

Lo que se sabe

Díaz fue uno de los más de 2.000 venezolanos detenidos tras la represión registrada en el país luego de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El político, quien puso en duda los resultados oficiales que dieron la victoria a Nicolás Maduro, fue arrestado en noviembre de 2024 en la ciudad de Ospino, a unos 380 kilómetros al suroeste de Caracas, acusado de "incitación al odio" y "terrorismo".

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó que el deceso se produjo en horas de la tarde del sábado por un infarto y aseguró que se le brindó la atención requerida.

"(Fue) auxiliado por sus compañeros de recinto, e inmediatamente fue atendida la emergencia por el emergenciólogo y paramédico de guardia de dicha unidad, quienes le prestaron la atención médica primaria", se lee en el comunicado publicado en Instagram.

Posteriormente, el político fue trasladado al Hospital Universitario de Caracas, cercano a El Helicoide, donde falleció, explicaron desde el ministerio.

Sin embargo su hija, Alejandra María Díaz, puso en duda la versión oficial y en declaraciones a la cadena estadounidense CNN afirmó que a su padre no le garantizaron la atención médica adecuada.

La Constitución venezolana, en su artículo 272, establece que "el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos".

BBC Mundo contactó a la Fiscalía para conocer si se había iniciado alguna investigación para esclarecer las causas de esta muerte, pero no obtuvo respuesta al momento de publicarte este nota.

En horas de la noche del sábado, el féretro con los restos del opositor llegaron a la isla de Margarita, donde serán las exequias, reportaron medios locales.

FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images La muerte de Díaz ha vuelto a colocar la atención sobre el Helicoide, la sede de los servicios de inteligencia venezolanos.

"Estaba siendo procesado"

En su comunicado, el Ministerio del Servicio Penitenciario aseguró que Díaz "estaba siendo procesado con plena garantía de sus derechos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos humanos y su defensa jurídica".

No obstante, los familiares del exgobernador y la dirigencia opositora no compartieron esta opinión.

La líder opositora María Corina Machado responsabilizó al gobierno de lo ocurrido.

"Alfredo estaba bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro", escribió en un comunicado.

"Su integridad física y su vida eran responsabilidad exclusiva de quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas".

En los últimos años, El Helicoide ha sido objeto de atención internacional. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela poner fin a las condiciones "inhumanas y degradantes" en las que se mantenía a los detenidos en ese recinto.

Informes posteriores de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela llevaron a que, durante un tiempo, las autoridades dejaran de emplear la instalación como prisión.

JUAN BARRETO/AFP via Getty Images El general Baduel, quien fue comandante del ejército con Chávez, también murió en una prisión venezolana.

Más casos

El exgobernador no es el primer opositor y disidente del chavismo que pierde la vida tras las rejas en Venezuela. Foro Penal contabiliza otros 17 casos desde 2014.

Entre los ejemplos más sonados está el del general retirado Raúl Isaías Baduel, quien murió en octubre de 2021 en El Helicoide por "un paro cardiorrespiratorio asociado a complicaciones de COVID-19", según las autoridades.

Sus familiares, por su parte, denunciaron que, al oficial, quien se desempeñó como comandante general del ejército y fue compadre del fallecido Hugo Chávez, se le negó la atención médica adecuada para tratar sus dolencias.

Años antes, el expresidente de Petróleos de Venezuela y exministro de Petróleo, Nelson Martínez, también falleció bajo custodia en los calabozos de la inteligencia militar, mientras esperaba ser procesado por presuntos hechos de corrupción.

En su momento, uno de los hijos del exfuncionario, Charles Martínez, denunció públicamente que su padre recibió un tratamiento tardío.

Otro caso emblemático fue el del exconcejal opositor Fernando Albán, quien en octubre de 2018 murió bajo custodia del Sebin a los días de ser detenido en el aerpuerto internacional de Maiquetía.

En un principio, las autoridades aseguraron que el político se había arrojado desde el décimo piso de la sede de inteligencia; sin embargo, con el tiempo se comprobó la versión de su familia y de organizaciones de derechos humanos de que fue torturado hasta morir.

BBC

