Getty Images La autora franco-iraní alcanzó reconocimiento internacional con "Persépolis", una serie de novelas gráficas y autobiográficas en las que narra su infancia durante la Revolución Islámica de 1979.

La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de novelas gráficas "Persépolis" que fue adaptada a la pantalla grande, falleció a los 56 años, según confirmó el gobierno de Francia.

Un comunicado publicado por el Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia francesa, describe a la autora como "una figura destacada de la cultura francesa y una artista comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un enorme reconocimiento internacional".

Asimismo asegura que "Persépolis" que fue publicada en 2000 "cautivó a una audiencia global".

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La serie relata la historia de la joven Marjane durante y después de la Revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica.

Ocho años después, su adaptación cinematográfica, co-dirigida por la propia Satrapi, fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", dijeron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la agencia de noticias AFP.

Recientemente, la autora publicó una serie de emotivos mensajes en Instagram en los que escribió: "He perdido al amor de mi vida".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje a Satrapi y la describió como "una gran artista que transformó su infancia iraní en una fábula universal".

"Con su mirada infantil, su ironía, su ternura y sus demonios internos, la autora creó un mundo profundamente conmovedor con el que los lectores se identificaron", señaló el comunicado del Elíseo.

Satrapi, una crítica abierta del gobierno iraní, retrata en su memoria autobiográfica "Persépolis" la infancia que vivió en Teherán, la capital iraní, marcada por las restricciones impuestas tras la Revolución Islámica de 1979.

La obra continúa con su vida en el exilio en Europa, a donde sus padres la enviaron posteriormente.

En una entrevista con el diario británico The Guardian en 2024, Satrapi afirmó que "Persépolis" buscaba hacer que los lectores occidentales reflexionaran sobre la humanidad del pueblo iraní y comprendieran que "son, en realidad, seres humanos como nosotros".

La versión cinematográfica contó con las voces de Chiara Mastroianni en el papel de la joven Marjane y Catherine Deneuve como su madre.

La presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, escribió en X que Francia ha perdido "a una artista inmensa".

"Marjane Satrapi convirtió su obra en un acto de libertad. Con 'Persépolis' dio rostro y voz a la revolución iraní, defendiendo con orgullo la lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres", añadió.

"Persépolis" ha sido traducida a cerca de 20 idiomas y ha alcanzado ventas que superan los 400.000 ejemplares en Francia y los 1,2 millones a nivel mundial.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Marjane Satrapi participó en una manifestación en apoyo a las mujeres iraníes en París en 2022.

Nacida en 1969 en Rasht, una ciudad del norte de Irán situada a orillas del mar Caspio, Marjane Satrapi creció en Teherán.

Hija de un ingeniero y de una diseñadora de moda —descendiente del monarca persa Nasser al Din Shah Qajar, quien gobernó entre 1848 y 1896—, Satrapi se trasladó a Austria a los 14 años.

Allí cursó durante cuatro años sus estudios en el prestigioso Lycée Français de Viena.

Tras finalizar el bachillerato, regresó temporalmente a Irán debido a un grave episodio de bronquitis.

A su vuelta, se encontró con un Teherán profundamente transformado, una experiencia que más tarde plasmaría en el segundo volumen de la serie "Persépolis".

Su rechazo a la Legión de honor

Obtuvo una maestría en comunicación visual en la Universidad Islámica Azad de Teherán, etapa en la que contrajo matrimonio y, más tarde, se divorció.

Sus padres la animaron a dejar Irán y regresar a Europa, decisión que acabó llevándola a Francia en 1994, donde continuó su formación en la Haute École des Arts du Rhin, en Estrasburgo, en el este del país.

Tras más de una década residiendo en Francia, obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

El año pasado rechazó la Legión de Honor, la máxima distinción civil que concede el Estado francés, en señal de protesta por lo que calificó como la "hipocresía" de su país de adopción en su relación con Irán.

Resaltó que rechazar esta condecoración no era una acción en contra de Francia, sino que surgía de su profundo amor y esperanza en que el país europeo se mantuviera fiel a sus principios y valores.

Getty Images Satrapi rechazó recibir la Legión de Honor, la máxima distinción de Francia.

En su mensaje, se refirió a la "contradicción" en las políticas francesas, diciendo que mientras los hijos de los oligarcas del gobierno iraní podían pasar fácilmente sus vacaciones y tiempo libre en Francia, los jóvenes iraníes que luchaban por la libertad ni siquiera pueden obtener visas de turista.

"En la vida he aprendido a no tener miedo"

Durante sus últimos años, participó en protestas en favor de la libertad y los derechos frente al régimen en Irán.

A raíz del movimiento Mujer, Vida, Libertad, surgido en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini —una joven que fue detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo—, Satrapi explicó al sitio web de noticias Deadline que sus padres habían salido a las calles años atrás para protestar contra la imposición del hijab a las mujeres en 1983.

Sobre su padre, señaló: "Fue uno de los muy pocos hombres que lo hicieron; entonces no se entendía que los derechos de las mujeres son los derechos de la sociedad".

También reveló haber recibido amenazas e insultos por parte del régimen a raíz de "Persépolis" y de su activismo.

"Me han llamado mentirosa y espía. En la vida he aprendido a no tener miedo", afirmó. "No es que no sientas miedo; lo sientes, pero luego decides si dejas que te afecte o no".

"No es que sea intrépida o imprudente, pero en mi país hay niños de 17 años que están siendo asesinados, mientras yo ya he vivido más de medio siglo".

Tras años alejada del mundo del cómic, Satrapi estuvo al frente de la obra colectiva de no ficción gráfica "Mujer, vida, libertad", publicada en 2023 tras la ola de protestas desatada por la muerte de Mahsa Amini.

A través de relatos breves e ilustraciones, la obra documenta el origen y la evolución del movimiento, al tiempo que sitúa el lema Mujer, Vida, Libertad dentro de una historia más amplia marcada por la represión, el control sobre el cuerpo femenino y la resistencia de las mujeres iraníes.

"Si se eliminan el arte y la cultura (…) la sociedad se derrumba"

Satrapi declaró a la BBC en 2024: "Si se eliminan el arte y la cultura de cualquier sociedad, esta se derrumba".

Entre sus otros trabajos cinematográficos se encuentra la comedia de terror de 2014 The Voices, protagonizada por Ryan Reynolds como un trabajador con esquizofrenia cuyas alucinaciones lo llevan a cometer un asesinato.

También dirigió "Madame Curie" (2019), una película biográfica sobre la pionera física y química polaco-francesa, protagonizada por Rosamund Pike, así como Poulet aux Prunes (2011). Entre otras de sus obras escritas figuran Broderies.

StudioCanal UK publicó un homenaje en X en el que recordó a la "brillante" y "extraordinaria artista y cineasta detrás de 'Persépolis’".

"A través de esta película profundamente personal y poderosa, ofreció al público una historia de identidad, libertad, exilio y resistencia que sigue resonando en todo el mundo", añadió.

BBC

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