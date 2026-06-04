Getty Images La autora franco-iraní alcanzó reconocimiento internacional con "Persépolis", una serie de novelas gráficas y autobiográficas en las que narra su infancia durante la Revolución Islámica de 1979.

La autora, directora, ilustradora y activista franco-iraní Marjane Satrapi, conocida principalmente por su serie de novelas gráficas "Persépolis" que fue adaptada a la pantalla grande, falleció a los 56 años, según confirmó el gobierno de Francia.

Un comunicado publicado por el Palacio del Elíseo, la sede de la presidencia francesa, describe a la autora como "una figura destacada de la cultura francesa y una artista comprometida con la libertad, cuyo trabajo transmitió un mensaje universal y le valió un enorme reconocimiento internacional".

Asimismo asegura que "Persépolis" que fue publicada en 2000 "cautivó a una audiencia global".

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La serie relata la historia de la joven Marjane durante y después de la Revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica.

Ocho años después, su adaptación cinematográfica, co-dirigida por la propia Satrapi, fue nominada al Oscar a la mejor película de animación.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", dijeron sus allegados en un comunicado transmitido este jueves a la agencia de noticias AFP.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió homenaje a Satrapi y la describió como "una gran artista que transformó su infancia iraní en una fábula universal".

"Con su mirada infantil, su ironía, su ternura y sus demonios internos, la autora creó un mundo profundamente conmovedor con el que los lectores se identificaron", señaló el comunicado del Elíseo.

Satrapi, una crítica abierta del gobierno iraní, retrata en su memoria autobiográfica Persépolis la infancia que vivió en Teherán, la capital iraní, marcada por las restricciones impuestas tras la revolución islámica de 1979.

La obra continúa con su vida en el exilio en Europa, a donde sus padres la enviaron posteriormente.

En una entrevista con el diario británico The Guardian en 2024, Satrapi afirmó que Persépolis buscaba hacer que los lectores occidentales reflexionaran sobre la humanidad del pueblo iraní y comprendieran que "son, en realidad, seres humanos como nosotros".

La versión cinematográfica contó con las voces de Chiara Mastroianni en el papel de la joven Marjane y Catherine Deneuve como su madre.

La presidenta de la Asamblea Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, escribió en X que Francia había perdido "a una artista inmensa".

"Marjane Satrapi convirtió su obra en un acto de libertad. Con Persépolis dio rostro y voz a la revolución iraní, defendiendo con orgullo la lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres", añadió.

EPA-EFE/REX/Shutterstock Marjane Satrapi participó en una manifestación en apoyo a las mujeres iraníes en París en 2022.

Nacida en 1969 en Rasht, una ciudad del norte de Irán a orillas del mar Caspio, Satrapi creció en Teherán.

Durante su adolescencia, Satrapi cursó estudios durante cuatro años en Austria, en el prestigioso Lycée Français de Viena.

Regresó a su país durante un tiempo tras sufrir un grave episodio de bronquitis y se encontró con un Teherán que había cambiado profundamente, una experiencia que refleja en el segundo libro de la serie "Persépolis".

Su rechazo a la Legión de honor

Obtuvo una maestría en comunicación visual en la Universidad Islámica Azad de Teherán, etapa en la que contrajo matrimonio y, más tarde, se divorció.

Sus padres la animaron a dejar Irán y regresar a Europa, decisión que acabó llevándola a Francia, donde continuó su formación en la Haute École des Arts du Rhin, en Estrasburgo, al este del país.

Tras más de una década residiendo en Francia, obtuvo la nacionalidad francesa en 2006.

El año pasado rechazó la Legión de Honor, la máxima distinción civil que concede el Estado francés, en señal de protesta por lo que calificó como la "hipocresía" de su país de adopción en su relación con Irán.

Resaltó que rechazar esta condecoración no era una acción en contra de Francia, sino que surgía de su profundo amor y esperanza en que el país europeo se mantuviera fiel a sus principios y valores.

En su mensaje, se refirió a la "contradicción" en las políticas francesas, diciendo que mientras los hijos de los oligarcas del gobierno iraní podían pasar fácilmente sus vacaciones y tiempo libre en Francia, los jóvenes iraníes que luchaban por la libertad ni siquiera pueden obtener visas de turista.

"En la vida he aprendido a no tener miedo"

Durante sus últimos años, participó en protestas en favor de la libertad y los derechos frente al régimen en Irán.

A raíz del movimiento Mujer, Vida, Libertad, surgido en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini —una joven que fue detenida por la policía de la moral por no llevar correctamente el velo—, Satrapi explicó al sitio web de noticias Deadline que sus padres habían salido a las calles años atrás para protestar contra la imposición del hijab a las mujeres en 1983.

Sobre su padre, señaló: "Fue uno de los muy pocos hombres que lo hicieron; entonces no se entendía que los derechos de las mujeres son los derechos de la sociedad".

También reveló haber recibido amenazas e insultos por parte del régimen a raíz de Persépolis y de su activismo.

"Me han llamado mentirosa y espía. En la vida he aprendido a no tener miedo", afirmó. "No es que no sientas miedo; lo sientes, pero luego decides si dejas que te afecte o no".

"No es que sea intrépida o imprudente, pero en mi país hay niños de 17 años que están siendo asesinados, mientras yo ya he vivido más de medio siglo".

El esposo de Satrapi, Mattias Ripa, un productor, actor y guionista sueco, murió el año pasado.

Recientemente, la autora publicó una serie de emotivos mensajes en Instagram en los que escribió: "He perdido al amor de mi vida".

BBC

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