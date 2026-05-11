BBC Alastair Munro notó un pequeño bulto en su pene y acudió al médico.

Cuando Alastair Munro notó que un pequeño bulto en su pene comenzaba a crecer, sospechó que se trataba de algo grave.

Aunque pospuso la visita al médico durante unas seis semanas, apenas fue examinado, este le advirtió que podría tratarse de cáncer.

"Fue una afirmación bastante contundente", comenta Alastair, un ingeniero de la construcción de 49 años. "Me quedé en shock. No podían confirmarlo al 100%, pero sospechaban que era cáncer".

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"Una semana después, el urólogo del hospital Raigmore me repitió la misma sospecha. Entonces, solo quedaba hacer la biopsia".

Fue así que, tres meses después de haber notado el bulto por primera vez, Alastair recibió la confirmación de que padecía cáncer de pene, una afección poco frecuente.

"Quedé bastante impactado, pero ya estaba seguro de que era cáncer", le dice a BBC News Escocia. "Nunca antes había escuchado hablar de este tipo de cáncer. Las cosas se movieron bastante rápido después de eso".

Una tomografía computarizada confirmó que el cáncer se estaba extendiendo.

La cirugía de Alastair fue seguida por un equipo de cámaras de la BBC y se incluyó en un episodio de Surgeons: At The Edge of Life ("Cirujanos: al borde de la vida"), una serie documental médica del medio.

Extirpación del tumor

El complejo procedimiento médico implicó la extirpación del tumor y, con eso, del 30% del pene de Alastair, en una operación que duró siete horas.

El cáncer se había extendido a los ganglios linfáticos en la ingle de Alastair, por lo que también tuvieron que ser extraídos. Luego, le reconstruyeron el pene usando un injerto de piel de su muslo.

Pero seis semanas después, Alastair tuvo que pasar otras tres horas y media en el quirófano debido a que los resultados de la primera cirugía mostraron que una pequeña cantidad de tejido canceroso todavía estaba presente.

Había un 50% de posibilidades de que el cáncer se extendiera a su zona pélvica.

BBC Apenas fue examinado, su médico le advirtió que podría tratarse de cáncer.

"En realidad, no pueden decir si es cancerígeno hasta que se meten dentro tuyo. Por eso, lo que hacen es cortar los ganglios cancerígenos y revisarlos de inmediato. Básicamente, cavan adentro de tu cuerpo", dice.

"Siguen adelante hasta que encuentran el final del cáncer. Suena bastante primitivo, pero eso es lo que están haciendo. Es bastante increíble, en realidad".

Alastair enfrentó un mes de radioterapia y recibió el alta recién en febrero.

Actualmente no puede tener relaciones sexuales ni orinar correctamente porque ha desarrollado linfedema —hinchazón de la piel— debido a una complicación derivada de la cirugía y la radioterapia.

Es probable que en un año Alastair se someta a cirugía plástica reconstructiva para mejorar su situación dentro.

De todos modos, los médicos le han advertido de que existe una alta probabilidad de que el cáncer regrese dentro de dos años.

"Me salvó la vida"

A Alastair le resultó difícil hablar con sus familiares este cáncer, sobre todo, porque era algo de lo que mucha gente nunca había escuchado.

Pero también tuvo que decirles que su cirugía estaba siendo filmada para una serie documental de la BBC.

"Todo el propósito de esto es crear conciencia sobre el cáncer en los hombres", dice.

"Si hay una persona que tiene algo mal en su pene, pero le da vergüenza consultarle al médico, puede ver este programa y decir: 'Será mejor que vaya al doctor'. Ese era básicamente mi propósito", explica.

"Es muy difícil de detectar porque tiene muy pocos síntomas. Podría ser solo una mancha en tu pene", agrega.

"Si encuentras un bulto o tienes problemas con la erección o la sangre, solo haz que te revisen".

El bulto de Alastair estaba en el glande. No fue doloroso, pero creció, y en un momento notó sangre.

Getty Images La detección temprana a Munro le salvó la vida.

La cirugía la realizó el cirujano urológico C.J. Shukla en el Western General Hospital de Edimburgo, uno de los dos únicos centros médicos en Escocia capaces de tratar cánceres masculinos raros.

"Debo admitir que pensé que era espantoso verlo", dice.

"Al ver mi operación en el programa, me di cuenta de que tuve una gran hemorragia y que nadie me había hablado de ello", agrega.

"Pero mi cirujano me dijo que no era nada, que sucede todo el tiempo".

A pesar del contenido sangriento, Alastair —que ha vuelto al trabajo después de cinco meses y medio— dice que volverá a ver su cirugía en el programa.

"Quiero agradecer a los cirujanos y a todo el personal del Western General en Edimburgo y a las enfermeras del distrito".

"El trato que recibí fue increíble. No tengo ningún reproche. No me alcanzan las palabras de agradecimiento al NHS (National Health Service)", agrega Munro sobre el sistema público de salud del Reino Unido.

"Shukla me salvó la vida", remata.

Respuesta rápida

Shukla, que es médico especialista desde hace 14 años, señala que Escocia tiene la mayor incidencia de cáncer de pene del Reino Unido.

"La proyección es que, entre 2030 y 2040, la cifra va a subir más y más. Por lo que tenemos que estar preparados para atender bien a estos pacientes".

"Es habitual que veamos a quienes han esperado dos o tres meses antes de acudir al médico".

El especialista explica que muchos de sus pacientes nunca habían oído hablar del cáncer de pene. Además, los hombres evitan recibir atención médica debido a la vergüenza, incluso en relación al cáncer de próstata, sobre el que hay más conciencia.

Shukla añade que los médicos de cabecera también pueden llegar a diagnosticar erróneamente el cáncer como candidiasis genital, y que no es hasta después de varias semanas de tratamiento que el paciente es derivado al hospital.

Getty Images La extirpación del tumor implicó la pérdida del 30% del pene de Alastair.

Por lo general, primero son enviados a un hospital local antes de acceder a uno de los centros especializados.

"Es importante que los hombres actúen rápido", dice Shukla, quien agrega que los factores de riesgo incluyen el tabaquismo, la obesidad, la higiene y la presencia del virus del papiloma humano (HPV), muchos de los cuales podrían estar vinculados a situación de vulnerabilidad social.

De todos modos, cualquiera puede padecer esta enfermedad, sin importar la edad ni el nivel socioeconómico, dice el médico, quien considera que en Escocia se necesitan más enfermeros especializados y apoyo psicológico para los pacientes.

Esta es la primera vez que Shukla aparece en una serie de televisión.

"Para mí, el principal impulso fue intentar ver si habría pacientes dispuestos a compartir su historia, y Alastair es bastante valiente al hacerlo porque es algo profundamente personal".

"Se trata de compartir su caso para que su experiencia pueda ayudar a otros hombres", agrega.

BBC

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