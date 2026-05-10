Kate Grosmaire Kate Grosmaire afirma haber encontrado la paz tras perdonar al hombre que asesinó a su hija.

A Ann Grosmaire la mató su novio a tiros poco después de cumplir 19 años.

Casi 16 años después, la madre de Ann, Kate, dice que ha perdonado al hombre que arrebató la vida de su hija.

"El perdón nos permitió seguir adelante y sanar", dice.

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"¿Seguimos sintiendo dolor? Por supuesto que sí. Pero no nos dejamos dominar por él".

Kate escribió una carta a Ann para el podcast "Querida Hija" del Servicio Mundial de la BBC.

En ella, reflexiona sobre cómo encontró el perdón y por qué fomenta la comunicación abierta entre las víctimas y los perpetradores de delitos.

Kate Grosmaire Texto manuscrito que dice: "El perdón nos permitió seguir adelante y sanar. ¿Seguimos sintiendo dolor? Por supuesto que sí, pero no estamos prisioneros de nuestro dolor".

La menor de tres hermanas, Ann era "muy inteligente" de niña, según cuenta Kate, pero nunca disfrutó del colegio. Su verdadera pasión era el teatro, y participaba en todas las producciones escolares.

También soñaba con abrir un refugio de vida silvestre algún día, y sus amigos la describían como sabia, amable, cariñosa y compasiva.

Ann conoció a su novio, Conor McBride, en el colegio de Tallahassee, Florida, cuando tenía 16 años. Tanto Kate como Andy, su esposo y padre de Ann, pensaban que el chico era "muy simpático" y educado.

"Nos cayó muy bien", explica Kate. Conor incluso se mudó con los Grosmaire durante tres meses después de que su padre lo echara de casa.

La relación de Ann y Conor podía ser inestable: a veces discutían e incluso rompían, pero en general parecían felices, según Kate.

La pareja quería casarse algún día, añade.

Kate Grosmaire Ann y Conor se conocieron en la adolescencia y planeaban casarse algún día.

En la primavera de 2010, Ann fue reconocida por sus logros académicos en la universidad. Estaba encantada y planeó un picnic con su novio para celebrarlo.

"Conor no estaba tan emocionado como Ann esperaba", dice Kate. "Así que empezaron a discutir".

Ambos tenían 19 años. Era una de esas discusiones que no podían parar, y literalmente discutieron toda la noche hasta que se durmieron".

La discusión continuó al día siguiente.

En un momento dado, Conor cogió la escopeta de su padre y dijo que se iba a suicidar. Ann le respondió que si Conor no quería vivir, ella tampoco.

"Y él le apuntó con la escopeta y le dijo: '¿Esto es lo que quieres?’", explica Kate.

"Y ella le respondió: 'No, no quiero’".

Pero Conor estaba agotado de discutir y quería que todo terminara, "así que apretó el gatillo", dice Kate.

Conor se entregó inmediatamente. Cuando la policía llegó a su casa, encontraron a Ann con vida, pero con heridas de las que probablemente nunca se recuperaría.

Con Ann conectada a un respirador artificial, Kate decidió visitar a Conor en la cárcel.

Kate le dijo que tanto ella como Andy lo amaban y lo perdonaban. "Y al decir esas palabras, sentí una paz inmensa".

Días después, Kate y Andy tomaron la difícil decisión de desconectar el soporte vital de Ann.

"Sabía que la paz solo podía llegar a través del perdón"., escribió Kate más tarde en su carta a Ann. "Sí, perdonar a Conor, quien te apuntó con la escopeta".

Kate Grosmaire Texto manuscrito que dice: "Sabía que la paz solo podía llegar a través del perdón. Sí, perdonar a Conor, que te apuntó con la escopeta y apretó el gatillo".

Kate no quería recordar a su hija como una víctima de asesinato, escribe en su carta póstuma.

"Eras mucho más que eso. Pero si me permitiera ver a Conor solo como un asesino, esa sería la etiqueta que llevarías".

Kate Grosmaire Texto escrito a mano que dice: "Fuiste mucho más que la forma en que moriste, y necesitaba liberarte de eso".

La justicia restaurativa es un proceso que permite a las víctimas hablar con los perpetradores sobre el impacto de un delito, al tiempo que les brinda a estos últimos la oportunidad de asumir la responsabilidad, ofrecer una explicación y reparar el daño causado. Cuando Andy conoció este concepto, él y Kate supieron de inmediato que era la opción adecuada para ellos.

En su primera reunión de justicia restaurativa con Conor en el verano de 2011, "pudimos desahogarnos por completo y explicarle a Conor lo que significaba, lo difícil que fue perderla", dice Kate.

Conor compartió detalles de la discusión que culminó con la muerte de Ann.

Se invitó a Kate y Andy a sugerir una sentencia para Conor, la cual el fiscal estatal tomó en consideración.

El fiscal estatal le dio a Conor dos opciones: una sentencia de 25 años o 20 años con 10 años de libertad condicional, siempre y cuando asistiera a clases de control de la ira, hablara públicamente sobre la violencia en las relaciones de pareja adolescentes y realizara trabajo voluntario en áreas relacionadas con los intereses de Ann.

Conor optó por la segunda opción.

"Nada podría haber restaurado tu vida ni haberte traído de vuelta con nosotros", escribe Kate. "Pero pudimos decirle a Conor cómo nos afectaron sus acciones y participar en la elaboración de una sentencia significativa para él. Pasar el resto de su vida tras las rejas no compensaría tu pérdida".

Kate Grosmaire Texto manuscrito que dice: "Pasar el resto de su vida tras las rejas no compensaría tu vida. Le dije a Conor que ahora debía hacer el bien por dos personas".

Kate está convencida de que el perdón ha sido la mejor manera de encontrar la paz.

Le ha permitido estar más presente para sus otras hijas, que tenían 21 y 25 años cuando Ann falleció, sin sentir amargura por su pérdida.

"Imagínense que si lo único en lo que pudiera pensar cada día fuera en Ann y en cómo me la arrebataron, eso afectaría mi relación con ellas", dice.

Kate y Andy se mantuvieron en contacto con Conor, que ahora tiene 35 años. Al principio hablaban con él semanalmente por teléfono y correo electrónico, además de visitarlo en prisión.

"Creo que realmente necesitaba, sobre todo en esos primeros años, saber que nuestro perdón era permanente, que nuestra disposición a hablar con él seguía intacta", dice Kate. Han pasado ya "unos meses" desde que habló con él.

Mientras Conor ha estado en prisión, ha trabajado como asistente legal voluntario, ha impartido clases sobre responsabilidad y justicia restaurativa, y ha participado en un video sobre la violencia en las relaciones de pareja adolescentes.

"Le dije a Conor que ahora tenía que hacer el bien por dos personas", escribe Kate en la carta a su hija.

Cada año, Kate y Andy siguen celebrando con un pastel y cantando "Feliz cumpleaños" el día en que Ann nació. También cuelgan un calcetín navideño para ella cada diciembre.

"No puedo evitar colgarlo, pero es un triste recordatorio de su ausencia", dice Kate.

Abogar por el perdón y la justicia restaurativa se ha convertido en el legado de su hija, afirma.

"El perdón no es un indulto", dice Kate. "No significa que lo que hicieron estuviera bien.

"Simplemente significa que no vas a esperar a que lo arreglen. Con el perdón, lo dejas ir y sigues adelante, y sientes la paz que conlleva".

BBC

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