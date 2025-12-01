Getty Images Todos los gatos domésticos (Felis catus) descienden del gato montés africano.

Al más puro estilo felino, los gatos se tomaron su tiempo para decidir cuándo y dónde forjar vínculos con los humanos.

Según nueva evidencia científica, la transición de cazador salvaje a mascota mimada ocurrió mucho más recientemente de lo que se creía, y en un lugar diferente.

Un estudio de huesos encontrados en yacimientos arqueológicos sugiere que los gatos comenzaron su estrecha relación con los humanos hace solo unos miles de años, y en el norte de África, no en el Levante.

"Son omnipresentes, hacemos programas de televisión sobre ellos y dominan internet", afirmó el profesor Greger Larson, de la Universidad de Oxford.

"La relación que tenemos ahora con los gatos comenzó hace unos 3.500 o 4.000 años, en lugar de hace 10.000 años".

Getty Images Los gatos fueron domesticados mucho después que los perros.

Nueva evidencia

Todos los gatos modernos descienden de la misma especie: el gato montés africano.

Cómo, dónde y cuándo perdieron su carácter salvaje y desarrollaron estrechos vínculos con los humanos ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo.

Para resolver el misterio, los investigadores analizaron el ADN de huesos de gato encontrados en yacimientos arqueológicos de Europa, el norte de África y Anatolia.

Los científicos dataron los huesos, analizaron el ADN y lo compararon con registros genético de gatos modernos.

La nueva evidencia muestra que la domesticación de gatos no comenzó en los inicios de la agricultura, en el Levante. Ocurrió en cambio unos milenios después, en algún lugar del norte de África.

"En lugar de ocurrir en la zona donde la gente se estaba asentando inicialmente con la agricultura, parece ser un fenómeno mucho más propio de Egipto", afirmó el profesor Larson.

Ziyi Li and Wenquan Fan Cráneo de un gato leopardo hallado en una tumba de la dinastía Han en la ciudad de Xinzheng, provincia de Henan, China.

Esto concuerda con lo que sabemos de la tierra de los faraones como una sociedad que veneraba a los gatos, inmortalizándolos en el arte y preservándolos como momias.

Una vez que los gatos se asociaron con las personas, fueron trasladados por todo el mundo y eran apreciados en los barcos como controladores de plagas.

Los gatos llegaron a Europa hace unos 2.000 años, mucho más tarde de lo que se creía.

Viajaron por Europa y llegaron a Reino Unido con los romanos, y luego comenzaron a desplazarse hacia el este por la Ruta de la Seda hasta China.

Hoy en día se encuentran en todo el mundo, excepto en la Antártida.

Getty Images El gato leopardo es el felino salvaje más extendido en Asia.

Los gatos leopardo

Y en un giro inesperado, los científicos descubrieron que un gato salvaje convivió durante un tiempo con la gente en China mucho antes de que aparecieran los gatos domésticos.

Eran los gatos leopardo, pequeños felinos salvajes con manchas similares a las de los leopardos, que vivieron en asentamientos humanos en China durante unos 3.500 años.

La relación temprana entre humanos y gatos leopardo era esencialmente "comensal", en la que dos especies conviven sin causarse daño, explicó la profesora Shu-Jin Luo, de la Universidad de Pekín.

"Los gatos leopardo se beneficiaron de vivir cerca de las personas, mientras que los humanos no se vieron afectados en gran medida o incluso los acogieron como controladores naturales de roedores", añadió.

Getty Images El gato bengalí es una raza híbrida creada a partir del cruce de un gato leopardo asiático (Prionailurus bengalensis) con gatos domésticos.

Los gatos leopardo no fueron domesticados y siguen viviendo en libertad en Asia.

Curiosamente, se han cruzado gatos leopardo con gatos domésticos para dar lugar a gatos bengalíes, que fueron reconocidos como una nueva raza en la década de 1980.

La investigación se publicó en la revista Science y en Cell Genomics .

BBC

