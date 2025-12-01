Getty Images Alrededor de 6,5 millones de votantes estaban llamados a las urnas.

Los hondureños acudieron a las urnas este domingo en una elecciones marcadas por las acusaciones adelantadas de fraude y las amenazas que realizó el presidente estadounidense Donald Trump menos de 48 horas antes de que empezara la votación.

Los primeros resultados hechos públicos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) apuntan a una ajustada contienda entre el empresario Nasry "Tito" Asfura, del derechista Partido Nacional, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del centrista Partido Liberal. En tercer lugar se sitúa la candidata oficialista y exministra de Defensa Rixi Moncada, del partido izquierdista Libre.

Con poco más del 34% de los votos escrutados, Asfura obtiene un 40,6 % de los sugragios, frente al 38,7 % de Nasralla y el 19,6 % de Moncada.

En los días previos a las elecciones Trump dio explícitamente su apoyo a Asfura en varios mensajes que publicó en su red social Truth Social y anunció que indultará al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumple una condena de cárcel de 45 años en EE.UU. por narcotráfico y quien en el pasado fue el líder del Partido Nacional.

Trump amenazó con recortar la ayuda financiera al país centroamericano si Asfura no ganaba.

El nuevo gobierno que salga de estas elecciones tendrá que responder a las expectativas de un país donde más del 60% de los hogares vive en condiciones de pobreza y cuya realidad está marcada por el crimen organizado, la violencia política y la corrupción.

Además de votar por el presidente, los hondureños debían elegir también a los 128 integrantes del Parlamento nacional, 20 representantes al Parlamento Centroamericano, y a las autoridades de los 298 municipios del país.

Estaba previsto que las urnas cerraran a las 17:00 hora local, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció en la tarde del domingo que el proceso se podía alargar una hora más donde hubiera una gran afluencia de votantes.

Se esperaba que el CNE hiciera públicos los primeros resultados preliminares a las 21:00 hora local, aunque el anuncio se retrasó, lo que provocó que creciera la inquietud sobre la transparencia del proceso electoral.

Tensión y estado de excepción

En las últimas semanas, tanto desde el partido gobernante como desde la oposición se han hecho acusaciones anticipadas de fraude electoral, lo que ha desatado temores de que el proceso electoral no se desarrollara de forma pacífica.

Honduras votó este domingo con un estado de excepción vigente que rige desde diciembre de 2022 en la mayor parte del país y que fue impuesto por la presidenta Xiomara Castro para hacer frente a la violencia de las pandillas y del crimen organizado que asola a la nación centroamericana.

La medida provocó la alarma de organizaciones de derechos humanos por las amplias atribuciones que la mandataria dio al Ejército.

Los comicios están siendo observados por decenas de organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los presidentes de Honduras solo pueden ejercer el cargo en un mandato de cuatro años, por lo que la actual presidenta, Xiomara Castro, quien fue la primera mujer en asumir el cargo en 2021 por el partido Libre, no figuraba en la boleta electoral.

Castro, esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, respaldó a Moncada para que ocupe su lugar.

El sábado, la candidata oficialista acusó a Trump de interferir en las elecciones, calificando el respaldo a su oponente de derecha de "totalmente intervencionista".

EPA/Shutterstock Salvador Nasralla, del Partido Liberal, tiene una extensa carrera en la televisión hondureña.

La intervención de Trump

El viernes, además de anunciar el indulto de Juan Orlando Hernández, Trump aseguró que Estados Unidos le brindaría un "gran apoyo" a Tito Asfura si gana las presidenciales.

"Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño", anunció.

Y agregó que, "si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea".

"Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", sentenció.

Estados Unidos envió más de US$193 millones a Honduras el año fiscal pasado, según el sitio web del Departamento de Estado, y a pesar de los recortes de la ayuda, ha enviado más de US$102 millones este año.

En otra publicación, Trump escribió que él y Asfura podrían "trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas" y el narcotráfico.

Reuters Rixi Moncada es la candidata por el oficialismo.

La sombra de Juan Orlando Hernández

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa, recogió el guante que le lanzó Trump, defendiendo el indulto que el presidente estadounidense anunció para Hernández.

"El indulto es una potestad del presidente de los Estados Unidos. Por la familia, el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen", escribió en un mensaje en X.

Asfura se ha comprometido a generar "desarrollo y oportunidades para todos", "facilitar la inversión extranjera y nacional en el país" y "generar empleo para todos".

Sin embargo, su partido se ha visto plagado de escándalos y acusaciones de corrupción en los últimos años, incluyendo la condena del exlíder de la formación y expresidente Juan Orlando Hernández.

En cualquier caso, Asfura ha intentado distanciarse cuidadosamente de Hernández. El viernes declaró a la agencia de noticias AFP que no tiene "ningún vínculo" con el expresidente y que "el partido no es responsable de sus acciones personales".

Getty Images Hubo una gran afluencia de votantes este domingo en Honduras.

Acabar con la corrupción

En el caso de Salvador Nasralla, de 72 años, se postula a la presidencia por cuarta vez.

Afirma que su victoria en 2017 fue robada debido a un "fraude electoral perpetrado por Hernández". Esto nunca se demostró y un recuento parcial no halló irregularidades, aunque la decisión provocó protestas masivas en todo el país.

Nasralla, quien llegó a ser el número dos de la presidenta Xiomara Castro antes de romper con ella en 2024 para lanzar su candidatura, enfocó gran parte de su campaña en la promesa de acabar con la corrupción y desmantelar lo que él denomina "el aparato de poder" construido por la actual presidenta y su marido y mano derecha, el expresidente Manuel Zelaya.

Ha insistido en que Honduras vive "secuestrada" por una "élite familiar que controla el Estado", y ha asegurado que una de sus primeras medidas será "barrer con el nepotismo" en instituciones, consulados y empresas públicas.

"En mi gobierno –porque estoy seguro de que seré presidente– no habrá nepotismo. Ni Moncada, ni Castro, ni Zelaya", proclamó en la campaña.

En su cuarto intento por llegar a la presidencia de Honduras, Nasralla se presentó con la promesa de hacer de Honduras un centro neurálgico del desarrollo, integrando puertos, vías de transporte y áreas productivas.

*Con información adicional del periodista Will Grant.

BBC

