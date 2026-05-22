Sami Paakkarinen/Dan Europe

Un miembro del equipo de buceo que recuperó los cuerpos de los buceadores italianos en Maldivas declaró que el equipo que llevaban los fallecidos "no era el óptimo".

Las imágenes del interior de la cueva donde fueron hallados los cuatro italianos a principios de esta semana fueron tomadas por el buzo finlandés Sami Paakkarinen.

(El cuerpo del otro buceador muerto había sido recuperado días antes).

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El buzo Paakkarinen declaró a medios italianos que "los cuerpos se encontraban todos juntos en una sección de la cueva" que describió como muy profunda y "muy exigente".

El cuerpo del primer buzo fue hallado poco después de que los cinco desaparecieran en un accidente de buceo en la cueva de 60 metros de profundidad, situada en el atolón Vaavu.

Pasaron varios días antes de que el resto del grupo fuera encontrado en las profundidades de la cueva por un equipo de buzos especialistas finlandeses y maldivos.

Uno de ellos, de nacionalidad maldiva, murió el fin de semana pasado mientras participaba en la búsqueda.

Sami Paakkarinen Los rescatistas tardaron varios días en hallar los cuerpos.

El suceso es considerado el peor accidente individual de buceo en esta pequeña nación del océano Índico, un destino turístico muy popular por su cadena de islas coralinas.

Se espera que los cuatro cuerpos hallados a principios de esta semana sean repatriados a Italia este sábado y que las autopsias se realicen en los próximos días.

Las dudas sobre los equipos de buceo

Paakkarinen declaró al periódico La Repubblica que, al encontrar los cuerpos, el equipo se dio cuenta de que la causa podría haber sido un "trágico error humano", aunque señaló que, en última instancia, corresponderá a los investigadores determinar qué fue lo que ocurrió.

Asimismo, cuestionó por qué los buzos se adentraron en la cueva "sin el equipo adecuado", y señaló que ni él ni sus compañeros de rescate se habrían aventurado jamás en un entorno de esas características sin una bobina de buceo o una cuerda guía de seguridad que describió como el "hilo de Ariadna".

La bobina de buceo se utiliza para guiar a los buzos a través de terrenos submarinos complicados o peligrosos.

Facebook Muriel Oddenino (izq.) y Federico Gualtieri estuvieron entre los cuatro buceadores encontrados en la cámara más alejada del interior de la cueva.

"Por lo general, entre quienes visitan cuevas, es bien sabido que no es muy sensato hacerlo sin una línea de seguridad", afirmó.

Y agregó que "lamentablemente, en la mayoría de los accidentes de buceo en cuevas, la causa principal suele ser el error humano".

Paakkarinen se mostró cauto y evitó entrar en detalles, pero aseveró que "el equipo con el que los encontramos no era el óptimo" ya que "no llevaban equipo de espeleobuceo".

Instagram/University of Genoa/Albatros Top Boat Entre los cinco que murieron estaban, de izquierda a derecha, Giorgia Sommacal, su madre, Monica Montefalcone, y el instructor de buceo Gianluca Benedetti

Qué se sabe del accidente

Dos de las buceadoras italianas —la profesora Monica Montefalcone y la investigadora Muriel Oddenino, de la Universidad de Génova— se encontraban en Maldivas estudiando el impacto del cambio climático en la biodiversidad.

Giorgia Sommacal —hija de la profesora Montefalcone y estudiante de la universidad— y Federico Gualtieri —recién graduado— también formaban parte del grupo de buceo.

La primera víctima italiana recuperada fue el gerente de operaciones náuticas e instructor de buceo Gianluca Benedetti.

Gobierno de Maldivas Mohamed Mahdhee formó parte del grupo de ocho buzos de rescate que intentaban localizar los cuerpos.

El grupo se sumergió en las aguas del atolón Vaavu el 14 de mayo y fue reportado como desaparecido al no salir a la superficie más tarde.

La policía informó que las condiciones meteorológicas eran adversas en la zona —situada unos 100 km al sur de la capital, Malé— en el momento en que el grupo desapareció.

Se emitió una alerta amarilla dirigida a embarcaciones de pasajeros y pescadores.

Asimismo, se identificó al buzo de rescate maldivo que falleció mientras buscaba los cuerpos de las víctimas como el sargento Mohamed Mahdhee.

Mahdhee formaba parte de un equipo de ocho buzos de rescate que intentaban localizar los cuerpos el pasado sábado.

Los demás buzos se sumergieron de nuevo de inmediato y encontraron a Mahdhee inconsciente.

Se ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente.

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