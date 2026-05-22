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En el Strip de Las Vegas, el famoso paseo envuelto en luces de neón de una ciudad conocida por traspasar los límites en busca del entretenimiento y el beneficio económico, uno de los eventos más polémicos de la historia del deporte está a punto de empezar.

Con la participación de atletas que han consumido sustancias dopantes prohibidas en las competiciones convencionales, la primera edición de los Enhanced Games se celebrará finalmente este fin de semana, provocando tanto consternación como curiosidad.

Para muchos críticos, "la ciudad del pecado" ofrece el escenario perfecto para lo que consideran un espectáculo perturbador, que, según ellos, normaliza el dopaje, socava la larga lucha contra el fraude y pone en riesgo la salud de los participantes.

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Los organizadores de las llamadas "Olimpiadas de los esteroides" insisten en que el evento premiará la excelencia atlética, celebrará la innovación científica y explorará el potencial humano.

Entonces, ¿qué fuerzas hay detrás de los Enhanced Games? ¿Es un presagio de lo que está por venir? ¿Y a qué preguntas obliga a enfrentarse al deporte y a la sociedad en general?

¿De dónde vino la idea?

Han pasado tres meses desde que un grupo de unos 40 atletas de Enhanced Games, procedentes de las disciplinas de velocidad, natación y halterofilia se reunieran en Abu Dabi para participar en un campamento de entrenamiento con todos los gastos pagados en un complejo turístico de lujo que cuenta con instalaciones deportivas de última generación.

Atraídos por unos honorarios por aparición con los que la mayoría solo podía soñar, junto con la tentadora perspectiva de un premio de un millón de dólares si lograban batir el récord mundial en su disciplina, el evento supuso una oportunidad para prolongar o reactivar sus carreras deportivas.

Y luego estaban las medicaciones.

En un hospital situado a 30 minutos en coche, a las afueras de la ciudad, se ofrecía a los atletas programas personalizados de "protocolos de mejora", sustancias estrictamente prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero permitidas allí.

Los responsables de Enhanced Games no revelan qué sustancias dopantes (PED) ha tomado cada atleta, pero han dado a conocer lo siguiente:

91% de los atletas utilizó testosterona o ésteres de testosterona.

79% utilizó hormona del crecimiento humano.

62% utilizó estimulantes.

50% utilizó moduladores metabólicos.

41% utilizó eritropoyetina (EPO).

29% utilizó un agente esteroide anabólico.

5 % utilizó terapias de apoyo hormonal.

Getty Images El inversor de capital riesgo alemán Christian Angermayer, cofundador de Enhanced, su mayor accionista e inversor en una empresa de biotecnología psicodélica.

Aunque a BBC Sport no se le concedió acceso al hospital cuando visitó el campo de entrenamiento de Enhanced Games en febrero, los organizadores han destacado que todas estas sustancias fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).

Además, fueron administradas como parte de un ensayo clínico bajo estricta supervisión médica, con todos los participantes sometidos a seguimiento. Enhanced afirma que cuatro de sus atletas compiten de forma natural.

Sin embargo, desde su lanzamiento, el proyecto ha sido condenado por organismos deportivos y autoridades antidopaje.

"Inmoral" e "irresponsable"

En medio de la polémica, el Comité Olímpico Internacional (COI) y la AMA lo calificaron de "inmoral" y "un concepto peligroso e irresponsable" en una declaración conjunta el año pasado.

El presidente de World Athletics (la federación mundial de atletismo), Sebastian Coe, dijo que cualquiera que participara era un "imbécil". Y World Aquatics (la federación de natación) se convirtió entonces en el primer organismo rector en prohibir la participación de cualquier persona involucrada en estos eventos.

Durante décadas, el deporte ha librado una ardua batalla contra el dopaje, en un intento por preservar la integridad de la competición y garantizar que los espectadores puedan creer en lo que ven.

Ahora bien, se trataba de un evento que, para muchos, infringía los principios tradicionales en los que se basa el deporte limpio. Un evento que, independientemente de lo que dijeran los organizadores sobre su carácter independiente del deporte convencional, sentaría un mal ejemplo y podría dar lugar a un aumento de las prácticas desleales en las competiciones tradicionales.

Pero los responsables de los Enhanced Games esgrimen varios argumentos para defender el concepto.

Dicen que el sistema actual no recompensa adecuadamente a los atletas cuyo talento y dedicación proporcionan el entretenimiento del que dependen los organismos deportivos para generar ingresos.

Getty Images El australiano James Magnussen salió de su retiro para competir en los Enhanced Games.

El COI afirma que redistribuye el 90% de sus ingresos. Pero todos los atletas de los Enhanced Games con los que habló BBC Sport en Abu Dabi afirmaron que el dinero era su principal motivación y consideraban que habían estado mal pagados durante sus carreras.

El sindicato Asociación Mundial de Atletas ha declarado que "los atletas quedan en un distante último lugar a la hora de participar en la inmensa riqueza que generan", y que las investigaciones muestran que el 46% de los deportistas de élite ganan menos de US$15.000 al año.

En los Enhanced Games también alegan que la lucha contra el dopaje ha demostrado ser inútil, costosa e inconsistente, y el marco de normas y sanciones ha empujado el dopaje a la clandestinidad, donde el uso de agentes enmascarantes lo hace aún más peligroso para la salud de los atletas.

Los organizadores de la competencia insisten en que es preferible un enfoque basado en la libertad, la elección y la transparencia, pero llevado a cabo de forma controlada. Algunos de los deportistas afirman haber perdido la fe en el sistema antidopaje.

El año pasado, David Howman, quien preside la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) y anteriormente dirigió la AMA, admitió que el sistema antidopaje se había "estancado", afirmando que "hoy en día no somos lo suficientemente eficaces a la hora de detectar a los tramposos".

Pero eso no significa que el apoyo público a las normas esté decayendo. Encuestas externas han demostrado que la mayoría sigue creyendo que proteger el deporte limpio es crucial y apoya las sanciones a los tramposos.

Getty Images El nadador olímpico británico Ben Proud afirma que los Enhanced Games le están brindando "una nueva oportunidad" y no están socavando el deporte limpio.

Los límites biológicos

Por otra parte, los Enhanced Games, señalan sus organizadores, mostrarán una nueva frontera para la autooptimización y el uso de la ciencia para superar los límites biológicos y dicen que esto es mucho más que un evento deportivo.

En marzo, la empresa detrás de los Enhanced Games lanzó una "plataforma de medicina personalizada y suplementos" en su sitio web, promocionando sus "productos de rendimiento y longevidad", que incluyen terapia de reemplazo hormonal para hombres y mujeres, péptidos y medicamentos para bajar de peso.

"Creo que los consumidores observarán los resultados tangibles que logran los atletas de Enhanced Group y buscarán aplicar esas mejoras a sus propias vidas", escribió el inversor de capital riesgo alemán Christian Angermayer, cofundador de Enhanced, su mayor accionista e inversor en una empresa de biotecnología psicodélica.

Entre otros patrocinadores se encuentran el multimillonario tecnológico Peter Thiel -un libertario que ha asesorado a Donald Trump- y 1789 Capital, un fondo de inversión del que es socio Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos.

"El evento deportivo de Enhanced Group ampliará enormemente el mercado, dando a conocer el poder de las mejoras a millones y millones de personas que, de otro modo, no lo conocerían", añadió Angermayer, en unos comentarios que no hacen más que reforzar la opinión de que el evento se está utilizando como herramienta de marketing.

"Creo que nos encontramos solo al comienzo de una megatendencia global, que durará una década, de mejora humana y biotecnología de consumo".

Riesgos para la salud

Las "Olimpiadas de los esteroides" se celebran en un momento en el que crece la preocupación por la medicalización de la sociedad occidental, y se culpa a las redes sociales y a la moda de usar inyecciones para adelgazar, hacerse tratamientos cosméticos y tomar sustancias para mejorar el rendimiento.

Según la Agencia Antidopaje del Reino Unido (UKAD), un número "preocupante" de jóvenes está expuesto de forma habitual a anuncios en las redes sociales de sustancias para mejorar el rendimiento que "ponen en peligro la vida".

En EE.UU., la FDA está considerando suavizar las restricciones sobre el uso de inyecciones de péptidos después de que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., presionara para que se desregularan estas terapias.

La medida fue bien recibida por Enhanced Games, que afirmó que "tenía previsto ofrecer acceso a péptidos adicionales".

BBC Sport El exvelocista británico Reece Prescod estuvo en la concentración de entrenamiento de los Enhanced Games en Abu Dabi donde se preguntaba: "¿A qué velocidad puedo correr con esa ayuda adicional?".

Los péptidos sintéticos han sido inyectados históricamente por levantadores de pesas y culturistas para mejorar el rendimiento, pero los críticos advierten de que pueden presentar diversos problemas de salud.

La directora ejecutiva de UKAD, Jane Rumble, dijo a BBC Sport que los Enhanced Games "envían un mensaje peligroso sobre las sustancias dopantes, sin mencionar apenas los riesgos para la salud asociados, y esos riesgos son significativos".

El profesor Ian Boardley, de la Universidad de Birmingham, cuya investigación ha contado con el apoyo de la AMA, afirma que los competidores corren un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos y problemas psiquiátricos, y que las garantías de los organizadores sobre la supervisión médica eran "incorrectas y engañosas", según fuentes externas.

BBC Sport preguntó al nadador australiano de Enhanced, James Magnussen -cuyo físico notablemente musculoso tras tomar sustancias dopantes el año pasado se hizo viral- si tenía alguna preocupación.

"Creo que, si hubiera implicaciones a largo plazo para mi salud, seguramente habría habido algunos indicadores a corto o medio plazo que dijeran: 'Oye, esto no va bien, estás viendo efectos secundarios'. Hasta ahora no hemos visto nada de eso", afirmó el tres veces medallista olímpico.

"Como deportistas profesionales, asumimos riesgos para nuestra salud de forma inherente por lo que hacemos. No hay nada saludable en entrenar al máximo de tu capacidad física durante 30 horas a la semana".

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