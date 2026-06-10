Getty Images

"El fútbol es la única religión que no tiene ateos", afirmaba el escritor uruguayo Eduardo Galeano.

En BBC Mundo lo sabemos.

Por eso, al momento de escribir nuestras predicciones de cómo les irá a las selecciones de fútbol de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay y Uruguay (en estricto rigor alfabético), nos basamos en estadísticas y datos tanto actuales como pasados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También buscamos recoger ese intangible que se vive en las calles, se comenta en los bares y se vibra en la cancha, esa sabiduría popular que existe aún en lo más irracional del fútbol.

Y, en particular, buscamos detectar dónde en la región crece esa mística única del campeón.

Aun así, habrá lectores que estén a favor y en contra de nuestros pronósticos informados. Es lo que pasa con esta religión sin ateos.

Por eso queremos saber sus opiniones: pueden etiquetarnos en redes sociales o comentar allí mismo. Les leemos.

Por lo pronto, a continuación pueden encontrar nuestras predicciones para el Mundial 2026, que comienza este jueves, y cuyo calendario y resultados puedes seguir aquí.

Argentina

AFP via Getty Images De los 26 jugadores de la Albiceleste, 17 levantaron la copa en Qatar 2022, incluyendo a su capitán, Lionel Messi.

La actual campeona del mundo llega a la cita mundialista con un objetivo claro: convertirse en la tercera selección en ganar dos mundiales seguidos (logro solo obtenido por Italia y Brasil).

De sus 26 jugadores, 17 levantaron la copa en Qatar 2022, incluido su capitán, Lionel Messi, que jugará su sexto mundial, un récord que este 2026 también alcanzarán el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa.

En Argentina, la obtención de la cuarta estrella (después de los tres mundiales ganados) es el tema más conversado entre los hinchas, mundialmente conocidos por su pasión, y el eslogan más repetido en las publicidades deportivas, famosas por su creatividad.

Un obstáculo entre la Albiceleste y un nuevo logro mundialista que preocupa por igual a la hinchada y a los periodistas deportivos es la lista de lesionados en el plantel, que incluye desde el capitán hasta el arquero Emiliano Martínez.

Pero la ilusión no se mancha.

Brasil

David Cannon/Getty Images La última vez que Brasil ganó la Copa del Mundo fue en 2002 y aunque ahora no sea la selección más fuerte, en el país hay un "optimismo alegre".

Tras 24 años sin levantar el trofeo de la Copa del Mundo, Brasil ya no afronta el torneo con la misma seguridad de otrora.

Los días en que muchos aficionados daban por hecho que estaríamos entre los favoritos quedaron atrás.

Sin embargo, a medida que se acerca el Mundial, una sensación familiar comienza a extenderse por todo el país.

El torneo sigue siendo uno de los pocos eventos capaces de reunir a familias, amigos e incluso personas con posturas políticas completamente diferentes.

Es tiempo de barbacoas, pintura facial, camisetas amarillas, banderas ondeando en balcones y ventanas, y un sinfín de excusas para celebrar una fiesta cualquier tarde entre semana.

El sentir de los aficionados brasileños podría resumirse en: "Probablemente no ganemos… ¿pero y si lo hacemos?". Hay menos expectativas que antes, pero no falta esperanza. Yo lo llamo optimismo alegre.

La mayoría de los brasileños probablemente señalarían a Francia y España como las selecciones más fuertes.

Brasil, por su parte, suele ser visto como un equipo talentoso pero impredecible: tal vez no sea el más sólido en los papeles, pero nunca se le puede descartar por completo.

Al fin y al cabo, a los brasileños les gusta pensar que cuando empieza el Mundial, siempre puede pasar algo especial.

Colombia

AFP via Getty Images Luis Díaz celebrando un gol con James Rodríguez, dos estrellas de la sólida y veterana selección colombiana.

Perdió fuelle Colombia desde que cayó en la final de la Copa América ante Argentina en 2024.

Aquel equipo que destacó por su solidez táctica, despliegue físico y una racha de 28 partidos invicto deja hoy más dudas.

Aunque logró clasificarse como tercera en las Eliminatorias sudamericanas, por encima de históricos como Brasil o Uruguay, el equipo del argentino Néstor Lorenzo empeoró en defensa.

Entre los cinco sudamericanos clasificados, fue el que más goles recibió, con 18 tantos en contra.

Aun así, llega con buenas armas. Luis Díaz, su principal figura, fue quizás el mejor jugador sudamericano de la temporada.

Mantiene una base sólida, aunque veterana. La media de edad de la plantilla es 30 años. Puede restar intensidad, pero aporta experiencia.

Sería sorprendente que no avance al menos como segunda en un grupo con Portugal, una de las favoritas, además de Uzbekistán y RD Congo.

Es probable que tras la fase de grupos se mida ante Inglaterra o Croacia. Difícil. Creo que, en el mejor de los casos, su techo estará en los cuartos de final.

Ecuador

Andrew Mordzynski/Icon Sportswire via Getty Images Ecuador tiene una de las escuadras más jóvenes del Mundial 2026, sumando 26 años en promedio.

Con una de las escuadras más jóvenes en promedio del campeonato (26 años), Ecuador jugará en 2026 su quinta cita mundialista con un objetivo muy claro tanto en el cuerpo técnico como en cada uno de los seguidores de la Tri: hacer el mejor Mundial de la historia del fútbol ecuatoriano.

Hasta esta cita, el mejor desempeño de la selección de Ecuador han sido los octavos de final en Alemania, 20 años atrás.

La confianza de que se puede llegar más lejos está basada en que el fútbol ecuatoriano atraviesa un gran momento que se refleja en la cantidad y la calidad de jugadores de este origen que participan de las principales ligas del mundo.

El mejor ejemplo de esto es la última final de la Champions League, donde ambos equipos tenían un jugador ecuatoriano en sus filas: Piero Hincapié en el Arsenal y Willian Pacho en el Paris Saint Germain.

Pero además de estos dos astros, también se destacan en la lista de dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece, Moisés Caicedo, del Chelsea inglés, club que también es dueño del pase de Kendry Páez, la gran promesa ecuatoriana que juega en River Plate de Argentina y que, con 19 años, es uno de los jóvenes a mirar en este Mundial.

España

La historia de España en los Mundiales fue durante años una cadena de decepciones, hasta que todo cambió con la Eurocopa de 2008 y, sobre todo, con el título de 2010.

Llegamos a Sudáfrica llenos de ilusión, con un gran equipo basado en el juego colectivo del Barcelona. Quizás pensábamos que faltaba una estrella como Messi, pero no fue necesario. España ganó a través de un perfecto fútbol coral.

Aquella etapa dorada, sin embargo, no tuvo continuidad en los Mundiales siguientes: fracasamos en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Ahora, tras ganar la Eurocopa de 2024, vuelve no sólo la ilusión, sino la certeza de poder ser campeón. Hay una nueva generación joven, con talento en todas las posiciones. Y esta vez sí hay un futbolista especial: Lamine Yamal, que con apenas 18 años aporta ese factor diferencial.

Hace años no me habría atrevido siquiera a pensar que España podría ser campeón. Ahora incluso lo escribo con confianza, reflejo de cómo ha cambiado la selección.

México

Ron Jenkins/USSF/Getty Images México ganó la Copa Oro en 2025 y está invicto en sus últimos cinco partidos, con un equipo que no posee jugadores que hagan la diferencia.

México no va a ganar el Mundial. Pero que haya mexicanos que lo contemplen habla de la manera como se lo toman: muy en serio.

La ciudad está en remodelación hace meses y las cantinas publican sus promociones hace días. El esmero con que se toman el evento muestra sus grandes expectativas.

El equipo ganó la Copa Oro en 2025 y está invicto en sus últimos cinco partidos, pero sigue sin tener jugadores diferenciadores.

Las veces que México fue anfitrión tuvo sus mejores resultados: llegó a cuartos de final.

Si clasifican primeros de su accesible grupo —con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa—, es probable que en dieciseisavos les toque un equipo difícil, como Brasil, Países Bajos o España. Aunque sería en el Estadio Azteca.

Si clasifican de segundos, su rival vendría del grupo de Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia-Herzegovina. Más accesible, en teoría, pero en Los Ángeles.

Con todo en mente, creo que México llega a los octavos de final.

Panamá

AFP via Getty Images Panamá encontrará un rival duro en Inglaterra, país donde solo juega un futbolista de la selección canalera: José Córdoba, del Norwich City.

La selección panameña tiene a José Luis "El Puma" Rodríguez, pero no el que conquista con baladas, sino el que, desde el mediocampo, ataca. Y cuando hay un intento de dominio, contiene.

Rodríguez, quien milita en el FC Juárez, es uno de los convocados por el danés español Thomas Christiansen, que ha tenido experiencia en Europa.

Pero es José Córdoba, del Norwich City, el único que actualmente juega en Inglaterra.

Y ese no es cualquier dato. Será precisamente la selección inglesa la rival más difícil para "Los Canaleros". La historia frente a esa escuadra no invita al optimismo. En el Mundial de 2018, el marcador terminó en un demoledor 6-1.

Panamá se despedía de Rusia con tres derrotas. Era su primera Copa del Mundo y ante sí brillaba un inspirado Harry Kane, quien, por cierto, volverá a liderar a Inglaterra.

Sus otros contrincantes Ghana y Croacia, tampoco serán sencillos.

Por eso es probable que Panamá no pase la fase de grupos. Pero, como ya saben, en el fútbol no hay nada escrito.

Paraguay

Christian Alvarenga/Getty Images "Clasificados": Miguel Almirón y el equipo de la Albirroja celebrando el regreso de Paraguay a un Mundial tras 16 años.

Hace 16 años, Paraguay clasificaba por cuarta vez consecutiva a un Mundial y lograba su mejor desempeño histórico: llegar a cuartos de final. Quien lo eliminó en un apretado partido fue España, la selección que luego se coronó campeona de aquel Sudáfrica 2010.

Pero luego el desempeño de la selección cayó, acumulando tres largas ausencias mundialistas. Hasta ahora.

Quizás por eso los hinchas paraguayos están divididos. Hay una generación joven que solo conoce o recuerda a su selección derrotada y otra más grande que sabe bien lo que es una Albirroja fuerte y aguerrida.

Por lo pronto, el grupo que le tocó es accesible y solo Estados Unidos debería significar un verdadero desafío para el equipo del argentino Gustavo Alfaro.

Es a partir de entonces que Paraguay tendrá que demostrar que volvió a ser una selección mundialista no porque se amplió de 32 a 48 el cupo de selecciones admitidas, sino porque están a la altura de los mejores.

Mi pronóstico es que quedarán entre los 16 mejores, con la satisfacción de estar de vuelta y las ganas de más para 2030.

Uruguay

James Gill – Danehouse/Getty Images El fútbol para los uruguayos es quizás el único desborde emocional colectivo.

Cuando juega la Celeste en un Mundial, el país se detiene.

Tal es así que las escuelas y empresas prefieren poner televisores para sus alumnos y empleados porque, de lo contrario, todos misteriosamente se enfermarían, teniendo que quedarse en sus casas.

De hecho, el fútbol es quizás el único desborde emocional colectivo que tenemos en Uruguay.

Sin embargo, a días del debut, el sentimiento es de tal desesperanza que roza el desinterés.

Quizás sea porque de los últimos cinco partidos, la selección ganó solo uno, que fue hace ya ocho meses. Quizás sea porque nadie ha logrado llenar la ausencia del máximo goleador histórico de la Celeste, Luis Suárez. O quizás sea porque el técnico, el argentino Marcelo Bielsa, no da con el juego vertical que le caracteriza.

Aun así, lo más probable es que Uruguay pase la fase de grupos segundo, detrás de España, y tenga que enfrentar a Argentina en la ronda siguiente.

Entonces se abren dos universos paralelos: o nos retiramos del Mundial humillados y ya sin técnico, o avanzamos y otra vez volvemos a soñar con ser campeones.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más