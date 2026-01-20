Getty Images David y Victoria Beckham con su hijo Brooklyn y la esposa de este, Nicola Peltz, en 2023.

La disputa familiar de la familia Beckham explotó y está en el centro de todas las miradas.

Una publicación de seis páginas en Instagram de Brooklyn Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham, expuso el lunes por la noche con detalles su complicada relación con sus padres.

El modelo y fotógrafo de 26 años hizo una serie de afirmaciones, muchas de ellas sobre su boda con Nicola Peltz, que van desde el drama que vivieron con el vestido de novia hasta el modo en que su madre "se apropió" del primer baile de la fiesta.

Por supuesto, esta es solo su versión de la historia. Ni David ni Victoria Beckham han respondido y, como siempre ocurre en estos casos, los recuerdos pueden variar.

Pero eso no ha impedido que las redes sociales estallaran, con muchos seguidores comentando cada afirmación e intentando averiguar qué es cierto y qué no.

Estas son las principales acusaciones en la publicación, lo que sabemos hasta ahora y lo que podría surgir.

Instagram/brooklynpeltzbeckham Brooklyn Bekcham compartió seis publicaciones en Instagram para hablar de la relación con sus padres.

1. Victoria "se apropia" del primer baile

Una de las afirmaciones más explosivas que hace Brooklyn es que su madre "se apropió" del primer baile en su boda que, según él, se había planeado "con semanas de antelación" para disfrutarlo con su esposa con una romántica canción de amor.

"Delante de nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba previsto que bailara románticamente con mi esposa, pero en su lugar mi madre me estaba esperando para bailar conmigo", aseguró.

"Bailó de forma muy inapropiada conmigo delante de todo el mundo. Nunca me había sentido tan incómodo y humillado en toda mi vida".

Desde el lunes por la noche, las parodias y los memes del supuesto baile de boda de Victoria han inundado las redes sociales. Por supuesto, todos son inventados, pero la gente exige a los que estaban allí que "publiquen las grabaciones" del baile.

Suponiendo que se prohibieran los teléfonos en la boda, hay 500 personas que deberían poder confirmar o desmentir la veracidad de la afirmación de Brooklyn.

Lo que sí hay es un reportaje de la revista British Vogue, que estuvo presente en la boda. Su relato es el siguiente: "A las 11 de la noche, el escenario circular giró 180 grados y Marc Anthony apareció por arte de magia para ofrecer un concierto en vivo que comenzó con I Need To Know.

Brooklyn invitó a su madre al escenario para bailar y se les unieron David y su hija de 10 años, Harper".

BBC News se ha puesto en contacto con Marc Anthony, quien es amigo de los Beckham, para recabar sus comentarios.

Los fans también han expresado su confusión sobre la idea de que Victoria bailara inapropiadamente con Brooklyn. Pero lo que está claro es que, según Brooklyn, el incidente fue tan traumático que él y su esposa sintieron que necesitaban repetir la celebración.

"Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos de nuestro día de boda que nos trajeran alegría y felicidad, no ansiedad y vergüenza".

2. El escándalo del vestido

Getty Images Brooklyn Beckham se casó en 2022 con su novia, Nicole Peltz.

En otra parte de la publicación, Brooklyn acusó a sus padres de intentar arruinar su boda, pues señala que su madre, que es una reconocida diseñadora de moda, "canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba ella por su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo".

Reportes de esa época sugerían que Nicola, ahora de 31 años, se había negado a llevar uno de los diseños de Victoria Beckham. Sin embargo, más tarde declaró al diario The Times que, tras algunas conversaciones por mensaje sobre el vestido, su futura suegra se había dado cuenta de que su taller no podría terminarlo a tiempo.

En ese momento, Nicola también negó enérgicamente las especulaciones sobre el presunto choque.

Al final, Nicola lució un vestido de Valentino Couture para casarse con Brooklyn.

Un artículo de la revista Vogue de mayo de 2022 analiza en profundidad la pieza y cómo se estuvo trabajando en ella durante muchos meses. El artículo dice que Nicola y su madre hicieron varios viajes al taller de Valentino en Roma para las pruebas, "durante el proceso de diseño que duró un año".

Cita a Nicola diciendo que la elección de Valentino no era solo un vestido, sino que "era una historia".

La periodista Jodie McCallum dijo que el asunto del vestido es el "núcleo" de lo que podría haber desencadenado la disputa. "¿Nicola se negó a llevar un vestido de Victoria Beckham? ¿O fue, como dice Brooklyn, su madre quien canceló el vestido en el último momento, lo que la obligó a buscar otro vestido a toda prisa? Es un caso de acusaciones y contraacusaciones, y es muy difícil saber qué ocurrió realmente".

La experta en relaciones públicas de famosos Lauren Beeching añade que, al entrar en detalles muy específicos en su publicación, especialmente en lo que respecta al vestido de novia, Brooklyn Beckahm "se ha expuesto a que se verifiquen los hechos".

"Lo interesante de esto es que la contradicción se puede interpretar de dos maneras completamente diferentes. Si apoyas a Brooklyn, ves la entrevista de Vogue como si él y Nicola protegieran a la familia y mantuvieran la paz públicamente en ese momento. Pero si eres escéptico con él, parece que ahora está reescribiendo los acontecimientos".

3. "Comprar" los derechos del apellido Beckham

Getty Images Brooklyn Beckham asegura que detrás de la imagen de la familia hay otra realidad.

Brooklyn también aseguró que sus padres "lo habían presionado repetidamente e intentado sobornar para que cediera los derechos sobre su nombre" semanas antes de la boda.

No está claro a qué derechos se refiere. Dijo que se había abstenido de aceptar hacerlo, lo que afectó sus ingresos "y desde entonces nunca me han tratado igual".

"Eso es bastante notable", dice la periodista Jodie McCallum.

"Por parte de los padres, cuando respondan a eso, lo cual creo que harán, pero será una respuesta muy cuidadosamente elaborada, ¿no es eso un problema legal? Porque están siendo acusados de intentar sobornar a la pareja, lo cual es absolutamente descabellado".

4. El desaire en la fiesta del 50 cumpleaños

Getty Images Brooklyn asegura que hubo una ruptura en las celebraciones de los 50 años de su padre.

Brooklyn también abordó otro incidente que había alimentado las especulaciones sobre la ruptura: la ausencia de la pareja en la fiesta del 50 cumpleaños de David Beckham en Londres en mayo del año pasado.

En su publicación, afirma que él y su esposa habían viajado a Reino Unido para el cumpleaños: "Nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en nuestra habitación de hotel tratando de planificar un tiempo de calidad con él".

"Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con un centenar de invitados y cámaras en cada rincón", afirmó Brooklyn.

Dijo que su padre "finalmente accedió" a reunirse con él, pero con la condición de que Nicola no estuviera presente, lo que Brooklyn calificó de "bofetada en la cara", y añadió que su familia se negó a verlo en un viaje posterior a Los Ángeles.

Hasta el momento, los Beckham no han hecho ningún comentario sobre este tema.

Sin embargo, en ese momento, una fuente le dijo a la BBC que Brooklyn había decidido no asistir a la fiesta de su padre porque su hermano menor, Romeo, iba a asistir con una mujer con la que él había tenido una relación anteriormente.

En su publicación, Brooklyn afirmaba que su madre había "invitado repetidamente" a mujeres que habían estado en sus vidas en el pasado "con la clara intención de hacernos sentir incómodos a ambos".

El distanciamiento de la pareja de los Beckham también se evidencia en otra parte de la publicación, en la que se refiere a una ocasión en la que Victoria supuestamente se negó a ayudarles con una causa benéfica.

"Durante años nos hemos esforzado por asistir y apoyar todos los desfiles de moda, todas las fiestas y todas las actividades de prensa para mostrar nuestra 'familia perfecta’".

"Pero la única vez que mi esposa pidió el apoyo de mi madre para salvar a los perros abandonados durante los incendios de Los Ángeles, mi madre se negó", escribió.

Nicola lleva mucho tiempo defendiendo a los perros y trabajando para ayudar a los que se vieron afectados durante los incendios forestales de Los Ángeles en enero de 2025, que causaron la muerte de más de 440 personas y dañaron gravemente miles de viviendas.

Nicola animó anteriormente a sus seguidores a adoptar o cuidar animales, y en 2022 fue galardonada con un premio Peta por ser una defensora de la adopción de mascotas. La perra de Nicola y Brooklyn, Nala, murió en julio de 2024.

5. "La marca Beckham es lo primero"

Getty Images Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en el estreno del documental "Beckham" en 2023.

Una de las afirmaciones más perjudiciales es que, detrás de la imagen cuidadosamente cultivada de los Beckham, se esconden relaciones falsas.

Afirma que su familia valora "la promoción pública y los patrocinios por encima de todo".

"La marca Beckham es lo primero", escribió, y añadió que "el 'amor' familiar se decide por la cantidad de publicaciones que se hacen en las redes sociales", dijo Brooklyn.

"Mis padres me han controlado durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido".

Para Mccallum, esto plantea la pregunta de cómo ha sido la vida para él y los demás hijos de Beckham. "Esta es la primera vez que podemos ver lo que hay detrás del telón. No se trata de declaraciones a través de una campaña mediática bien cuidada".

"Es, literalmente, Brooklyn en sus historias de Instagram, así que creo que por eso se ha convertido en algo tan importante, porque es él quien habla con sus propias palabras en sus propias redes sociales. Él controla su propia narrativa, mientras acusa a sus padres de controlar la suya a través de publicaciones cuidadosamente seleccionadas".

En lo que respecta a la fama y la imagen pública en Reino Unido, los Beckham probablemente solo sean superados por la familia real.

En los últimos años, Brooklyn ha mostrado un gran interés por independizarse, probando suerte en la fotografía y la cocina, y han surgido muchas historias y rumores sobre una posible ruptura. Ahora, todo eso ha salido a la luz pública.

Y lo que está claro es que no se trata de un intento de aclarar las cosas, sino de una indicación de una profunda ruptura. Para McCallum, es la visión de la realidad de la fama lo que explica por qué tanta gente está obsesionada con esta disputa.

"Las comparaciones son odiosas. Nos comparamos con las familias dinásticas y las celebridades superfamosas, cuando en realidad no sabemos lo que ocurre a puerta cerrada. Creo que por eso es tan explosivo, porque por primera vez Brooklyn ha levantado el velo y ha dicho: 'Esto no es lo que creían’".

"Esta familia perfecta y brillante, no es lo que somos. No es lo que crees que somos. Creo que por eso resonará en la gente, porque solo porque sean famosos, nunca sabrás lo que realmente hay detrás".

