Fue la única sobreviviente de su familia.

Una niña de 6 años, que salió prácticamente ilesa del choque de trenes en Andalucía, en el sur de España, se ha convertido en una de las historias más conmovedoras de la tragedia.

Grupos de rescatistas la vieron deambular por los rieles, poco después del accidente ocurrido el domingo 19 de enero, que se ha cobrado 41 vidas y ha dejado decenas de heridos.

La pequeña, llamada Cristina, iba en uno de los dos trenes de alta velocidad que chocaron por causas que aún se investigan. Viajaba junto a sus padres José Zamorano y Cristina Álvarez, su hermano Pepe y su primo Félix.

Las autoridades ya han confirmado que sus cuatro acompañantes son parte de los fallecidos por el accidente en la localidad Adamuz.

Las labores de localización e identificación de los cuerpos no han sido fáciles.

Aún se cuentan varios desaparecidos que las autoridades tratan de localizar.

Pero familiares, amigos y sobrevivientes dan cuenta de sus historias.

Reuters Las autoridades ya han confirmado 41 muertos en el accidente.

"Un milagro dentro de tanta desgracia"

La familia Zamorano Álvarez era originaria de Aljaraque, al oeste de Huelva, pero muy conocida en la localidad costera de Punta Umbría, donde regentaban una tienda de ropa de bebés.

De acuerdo con medios locales, habían decidido viajar a la capital española para ver el partido entre el Real Madrid y Levante, como celebración por el Día de Reyes, que se celebra en toda España cada 6 de enero.

Fue en el viaje de vuelta cuando se produjo el accidente.

Según han detallado las autoridades, la pequeña hija del matrimonio fue trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Ahí se reunió con su abuela y otros familiares:

"Lo de Cristina hija ha sido un milagro dentro de tanta desgracia", dijo el alcalde de Aljaraque (Huelva), Adrián Cano, tras confirmarse el deceso de sus parientes.

Familiares/Redes Sociales A la izquierda, el hermano y el primo de la pequeña Cristina. A la derecha, su madre.

"Hay que decir más te quiero, la vida en cualquier momento se va"

La familia de Fidel Sáez había viajado a Madrid para ir a ver el musical del Rey León.

En el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, que luego colisionaría, iban su madre, sus dos hijos, su hermano y un sobrino.

"Nosotros estábamos en casa y vimos la noticia. Al principio hubo incredulidad. Pensamos que era una avería más y que tendríamos que desplazarnos para recoger a los familiares", le dijo a la cadena TVE.

Pero luego recibiría varias llamadas de personal policial confirmando las peores noticias.

Sus familiares habían sido víctimas de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la década en el país europeo.

Primero le avisaron que su hija estaba con vida, aunque con algunas heridas menores. Luego lo llamaron para decirle que su hermano había sido ingresado a la unidad de cuidados intensivos del hospital San Juan de Dios, con varias contusiones graves.

Pero de su madre no había información certera.

Horas después se confirmaría que estaba entre los muertos.

"Esta tarde nos comunicaron que en ese vagón no hay nadie con vida, pero estoy aquí para contar el dolor que evidentemente se tiene y recalcar que hay que decir más te quiero, que no hay que enfadarse por cosas pequeñas porque la vida en cualquier momento se va", declaró a la televisión pública española.

Y agregó: "Vengo ahora de contárselo a mi hermano, que ya ha sido desentubado. Me ha dicho que es un milagro que él esté vivo, que pensó que se le acababa la vida… Logró sacar a mis hijos rompiendo la ventanilla con los pies", relató.

"También me ha pedido que cuente la historia de nuestra madre, lo buena que ha sido, el Señor se la ha llevado pero ha dejado una huella muy grande entre nosotros. Tenemos la certeza de que está en el mejor de los lugares".

La profesora de instituto y uno de los maquinistas

Una profesora de un instituto de la localidad madrileña de Alcorcón también se encuentra entre los fallecidos.

María del Carmen Abril, originaria del municipio de Bujalance (Córdoba), de 50 años, iba en uno de los trenes accidentados.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el Ayuntamiento de Bujalance confirmó este martes su deceso en un comunicado.

"En estos momentos de dolor, acompañamos en el sentimiento a su familia, amistades y seres queridos, a quienes enviamos todo nuestro apoyo, cariño y solidaridad", sostuvieron las autoridades.

La mujer había sido contada entre los desaparecidos tras el accidente.

De la misma zona era el maquinista que falleció en el tren del Alvia.

De acuerdo a medios locales, el joven llamado Pablo, de 27 años, conducía el convoy que se estrelló con el tren descarrilado.

Tenía cinco años de experiencia como maquinista y también era fotógrafo y "adicto a la música", como se podía ver en sus redes sociales.

Redes Sociales El joven maquinista se encuentra entre los fallecidos.

Como la de Pablo, son muchas las familias golpeadas por la tragedia.

Antonio Vázquez publicó la noche del mismo sábado en sus redes sociales que no había tenido contacto con su tío Rafael Millán Albert, quien viajaba en uno de los trenes siniestrados.

"Hola, aún no sabemos nada de mi tío, sigue desaparecido y no se le ha podido identificar. Ahora más que nunca pedimos la máxima colaboración posible. Se llama Rafael Millán Albert. Tiene 52 años. Estaba en la cafetería del Alvia que bajaba de Madrid", escribió a través de X.

Horas después difundiría la confirmación de su deceso. "Lamento informaros del fallecimiento de mi tío. Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha compartido, se ha implicado y ha colaborado en la búsqueda. Habéis sido un gran apoyo. Gracias de parte mía y de mi familia", afirmó el joven.

Redes Sociales Rafael Millán Albert, viajaba en el convoy de Alvia.

También se ha confirmado la muerte del periodista y académico Óscar Toro, y su esposa, María Clauss, fotoperiodista y gestora cultural.

Su muerte ha sido lamentada por la comunidad de Huelva, donde ambos eran muy queridos.

Entre los fallecidos también se encuentran varios aspirantes para integrar el servicio público español, quienes viajaron a Madrid a rendir oposiciones.

Los aún desaparecidos

Las autoridades informaron que hasta ahora han recibido 43 denuncias sobre personas desaprecidas.

Sus familiares siguen guardando la esperanza de encontrarlos con vida.

Pero los equipos de rescate afirmaron que ya no hay sobrevivientes en los vagones que están siendo examinados.

Getty Images Las investigaciones sobre lo ocurrido recién comienzan.

