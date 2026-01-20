El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró el estado de catástrofe en dos regiones del país donde se están produciendo devastadores incendios forestales.
Se confirmó la muerte de al menos 20 personas en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 km al sur de la capital, Santiago.
El incendio más peligroso ha arrasado bosques secos que bordean la ciudad costera de Concepción. Unas 536 viviendas han sido destruidas, según informaron las autoridades.
Los medios locales muestran imágenes de coches calcinados en las calles. Chile ha sufrido una serie de incendios devastadores en los últimos años, agravados por la sequía prolongada.
La Corporación Nacional Forestal de Chile (Conaf) informó que los bomberos estaban combatiendo un total de 34 incendios en todo el país. Los más peligrosos, añadió, se encontraban en las regiones de Ñuble y Biobío.
"Ante la gravedad de los incendios forestales en curso, he decidido declarar estado de catástrofe" en ambas regiones, declaró Boric en una publicación en X. "Todos los recursos están disponibles", señaló.
Los incendios han afectado hasta el momento 34.000 hectáreas en las dos regiones, según informan los medios locales.
La mayoría de las evacuaciones se llevaron a cabo en las ciudades de Penco y Lirquén, al norte de Concepción, que tienen una población combinada de 60.000 habitantes.
Los fuertes vientos han avivado las llamas en medio de las altas temperaturas del verano, poniendo en peligro a las comunidades y dificultando las labores de extinción.
Gran parte de Chile se encuentra bajo alerta por altas temperaturas, con pronósticos de hasta 38 °C entre Santiago y Biobío en los próximos dos días.
Hace dos años, los incendios forestales causaron la muerte de al menos 120 personas en la región de Valparaíso, cerca de Santiago.
