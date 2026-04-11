NASA / EPA

Los cuatro astronautas que participaron en la histórica misión Artemis II a la Luna regresaron sanos y salvos a la Tierra en una maniobra que la NASA calificó "de manual".

A las 8:07 pm (hora del este de EE.UU.), la cápsula Orión amerizó en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, tal como estaba programado.

Poco después, la nave desplegó sus flotadores de seguridad.

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NASA / Reuters

Buceadores de la Marina de EE.UU. ya estaban listos para desplazarse en lanchas desde desde el buque de rescate John P. Murtha para recuperar a los tripulantes.

En varias partes de Estados Unidos se congregaron multitudes que, con gran entusiasmo, vieron la transmisión en directo del amerizaje.

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Eventos públicos como este juego de béisbol de las Grandes Ligas en Cincinnati, Ohio, fueron temporalmente suspendidos para proyectar en pantallas gigantes el histórico regreso de los astronautas.

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Equipos de recuperación se acercaron a la cápsula mientras flotaba en el océano Pacífico tras el exitoso amerizaje y abrieron la escotilla lateral para permitir la salida de la tripulación.

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Un helicóptero sobrevoló la balsa en que se encontraban los astronautas para trasladarlos a un buque de recuperación.

Ya a bordo del buque John P. Murtha, los astronautas fueron recibidos personalmente por el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

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Los astronautas Victor Glover, piloto de Artemis II (izq.), y Christina Koch, especialista de la misión, bajaron del helicóptero con amplias sonrisas.

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Misión cumplida del comandante Reid Wiseman (izq.) y el astronauta canadiense Jeremy Hansen.

La tripulación fue sometida a evaluaciones médicas, cuyos resultados fueron positivos. Se los veía sonriendo y charlando mientras posaban para las fotos.

La NASA informó que serían trasladados en avión a Houston para reunirse con sus familias este sábado.

Aún no se ha confirmado cuándo harán su primera aparición pública.

BBC

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