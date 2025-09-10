BBC

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo este miércoles que el país europeo desplegó una operación relacionada con múltiples violaciones del espacio aéreo polaco tras el ingreso de drones rusos, ante un nuevo ataque masivo de Moscú contra regiones ucranianas cercanas a la frontera.

Las fuerzas armadas polacas informaron que el espacio aéreo del país fue "violado repetidamente por drones la madrugada del míercoles y que este "ataque de la Federación Rusa contra territorio ucraniano" es una "violación sin precedentes".

Aviones de combate de la OTAN y polacos fueron desplegados para defenderse ante el presunto ataque en un operativo que duró varias horas y que, según informó el ejército polaco, terminó sobre las 7.30 h local (6.30 BST).

Tras ello, comenzaron "la búsqueda y localización de posibles lugares de impacto de objetos que violaron el espacio aéreo polaco", detallaron.

En este sentido, la policía polaca afirma haber encontrado un dron averiado en Czosnówka, una aldea del este de Polonia, a unos 40 km de la frontera con Bielorrusia.

"Hemos notificado a los servicios competentes. Los procedimientos siguen en curso", publicó la policía de la región de Lublin en la red social X.

En una publicación en la red social X, el primer ministro Tusk afirmó haber estado en contacto constante con el Ministerio de Defensa y haber recibido informes directos del comandante de operaciones.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, dijo que las Fuerzas de Defensa Territorial de Polonia fueron activadas para la búsqueda terrestre de drones derribados.

Según el gobierno, estas fuerzas constituyen una parte integral del potencial de defensa y disuasión de Polonia.

En una publicación en X, Kosiniak-Kamysz también advirtió a la población que no recogiera fragmentos de objetos, sino que informara a la policía.

Tras permanecer varias horas cerrado, se reabrió el espacio aéreo sobre el principal aeropuerto de Polonia, el Internacional Chopin, en la capital, Varsovia. Aunque no hubo vuelos, debido a las actividades militares polacas en la zona.

Siguen cerrados tanto el Varsovia Modlin, el otro aeropuerto que sirve a la capital, el aeropuerto de Rzeszów-Jasionka —el aeropuerto más cercano a Ucrania— y el de Lublin, según un aviso publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

Las fuerzas armadas polacas indicaron que desplegaron sus aviones para salvaguardar su espacio aéreo.

"Aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, mientras que los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar se han puesto en máxima disponibilidad", publicó el mando operativo de las fuerzas armadas polacas.

El mando operativo del ejército también dijo que inició una operación para identificar y neutralizar los objetivos.

"Sobre nuestro país se está llevando a cabo una operación para neutralizar los objetos que han violado y sobrepasado la frontera de la República de Polonia", publicó en X el viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk.

"Todos los servicios están en acción. Les pedimos que sigan los anuncios del ejército y la policía polacos", añadió.

Tras la confirmación por parte de las fuerzas armadas polacas del derribo de objetivos rusos, se cree que es la primera vez que el país miembro de la OTAN se enfrenta directamente a activos rusos en su espacio aéreo desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

No es la primera vez que se despliegan aviones de combate polacos desde el inicio del conflicto.

Sin embargo, los casos anteriores se referían principalmente a drones rusos que sobrevolaban el espacio aéreo polaco con el objetivo de llegar a Ucrania.

En los momentos inmediatamente posteriores, Rusia guardó silencio sobre el incidente.

El presidente Vladimir Putin ha negado repetidamente cualquier intención de declarar la guerra a los países de la OTAN, algo que muchos funcionarios occidentales están convencidos de que contradice lo que están analizando.

Cuando estuve en Ucrania hace unas semanas, también se desplegaban aviones de combate polacos

Análisis de Katy Watson, BBC News

Cada noche, los ucranianos se preparan para los ataques aéreos de drones y misiles rusos.

Algunas noches son peores que otras, pero Ucrania nunca escapa a la agresión. Las sirenas antiaéreas que resuenan en las ciudades son la banda sonora de la vida de la mayoría de los ucranianos.

Y cada mañana, el ejército ucraniano publica las cifras: cuántos drones y misiles atacaron, dónde impactaron y quiénes resultaron heridos.

Es un patrón familiar, pero los ataques aéreos son cada vez más descarados.

A principios de esta semana se produjo el mayor ataque aéreo de la historia contra Ucrania, con más de 800 drones. Un edificio gubernamental fue el objetivo.

Reuters

Ahora se lanzaron drones al extremo oeste de Ucrania; no es la primera vez que esta zona del país es atacada, pero la frecuencia va en aumento.

Hace apenas unas semanas, cuando estuve en Ucrania, los aviones de combate polacos fueron despachados debido a los drones cerca de la frontera.

Ahora que el aeropuerto de Varsovia fue cerrado, es una clara señal de la escalada y el pánico generado por la invasión del espacio aéreo polaco por parte de los drones Shahed, de fabricación iraní.

Aquellas conversaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, que tuvieron lugar hace menos de cuatro semanas, parecen lejanas.

Y también lo es la perspectiva de paz.

BBC

