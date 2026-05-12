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Mientras hogares alrededor del mundo contabilizan el costo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, algunas empresas están contando sus extraordinarias ganancias.

La incertidumbre generada por el conflicto y el cierre efectivo del estrecho de Ormuz por Irán están haciendo subir el costo de vida y golpeando los presupuestos de compañías, familias y gobiernos.

Sin embargo, mientras algunos han sido llevados al borde del abismo, otros, cuyas transacciones son más rentables durante una guerra o se benefician de los precios volátiles de la energía, han registrado ingresos récord.

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Estos con algunos de los sectores y compañías que están ganando miles de millones mientras continúa el conflicto en Medio Oriente.

1. Petróleo y gas

El mayor impacto económico de la guerra hasta ahora ha sido un aumento en los precios de energía. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas del mundo se transporta a través del estrecho de Ormuz, pero esos cargamentos se han frenado en seco efectivamente desde finales de febrero.

El resultado ha sido un frenético sube y baja del mercado energético, en beneficio de algunas de las empresas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Los principales favorecidos han sido la gigantes petrolíferas europeas, que tienen divisiones de trading [dedicadas a la compra y venta fisica del petróleo, pero también a operaciones en los mercados financieros y de futuros, entre otras cosas], por lo que han podido beneficiarse de los movimientos bruscos incrementando sus ganancias.

BP (British Petroleum) más que duplicó sus ingresos para el primer trimestre del año a US$3.200 millones, tras lo que llamó un desempeño "excepcional" de su división de trading.

La multinacional Shell también superó las expectativas de los analistas cuando reportó un aumento de sus ingresos en el primer semestre hasta alcanzar los US$6.920 millones.

Otra enorme empresa internacional, TotalEnergies, vio un salto en sus ingresos de casi un tercio, hasta US$5.400 millones en el primer trimestre de 2026, impulsados por la volatilidad en los mercados de crudo y energía.

Por su parte, las gigantes estadounidenses ExxonMobil y Chevron vieron sus ganancias caer comparadas con el mismo período el año pasado, debido a la perturbación en el suministro de Medio Oriente, pero ambas empresas sobrepasaron los pronósticos de los analistas y esperan que sus ingresos crezcan más a medida que pase el año, con el precio del crudo todavía significativamente más alto que cuando empezó la guerra.

2. Los grandes bancos

Algunos de los mayores bancos también han visto un incremento de ganancias durante la guerra en Irán.

La división bursátil de JP Morgan registró entradas récord de US$11.600 millones en los primeros tres meses de 2026, ayudando al banco alcanzar la segunda ganancia trimestral más grande de su historia.

En todos los bancos que forman parte de los llamados "Seis Grandes" en EE.UU. -que incluyen Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs y Wells Fargo, así como JP Morgan- los ingresos subieron sustancialmente en el primer trimestre del año.

En general, los bancos reportaron US$47.700 millones en ganancias en los primeros tres meses de 2026.

"Grandes volúmenes de transacciones han beneficiado a los bancos de inversión, en particular Morgan Stanley y Goldman Sachs", expresó Susannah Streeter, jefe de estrategia de inversión de Wealth Club.

Getty Images Morgan Stanley es una multinacional financiera estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversión y agente de bolsa.

Los principales prestamistas de Wall Street han recibido un empujón por el auge en la demanda de transacciones, con los inversionistas apresurándose a deshacerse de las acciones y bonos más riesgosos y meter su dinero en bienes que consideran más seguros. Los volúmenes de las transacciones también se han elevado debido a los inversionistas que buscan capitalizar la volatilidad de los mercados financieros.

Streeter añadió: "La volatilidad desatada por la guerra ha generado un auge en las transacciones, a medida que algunos inversionistas vendieron acciones por temor a una escalada (de la guerra), mientras que otros compraron en la caída, ayudando a impulsar una tendencia de recuperación".

3. Defensa

Uno de los beneficiados más inmediatos en cualquier conflicto es el sector de defensa, según Emily Sawicz, analista senior de la consultora británica RSM UK.

"El conflicto ha reforzado las brechas en la capacidad de defensa aérea, acelerado la inversión en defensa de misiles, sistemas de contraataque con drones y equipo militar a través de Europa y EE.UU.", señaló a la BBC.

Además de resaltar la importancia de las firmas de defensa, la guerra crea la necesidad de los gobierno de reponer su arsenal de armas, impulsando la demanda.

BAE Systems, que fabrica productos que incluyen componentes para los aviones caza F35, informó en una actualización de transacciones el jueves que espera un crecimiento en las ventas y las ganancias este año.

Indicó que las crecientes "amenazas de seguridad" alrededor del mundo estaban incrementando el gasto en defensa de los gobiernos, que a su vez ha creado un "trasfondo de apoyo" para la compañía.

Getty Images La frabricante de productos de defensa militar BAE Systems espera un crecimiento en las ventas y las ganancias este año.

Lockheed Martin, Boeing y Northrop Grumman, tres de los mayores contratistas de defensa del mundo, han reportado cada uno órdenes pendientes récord al final del primer trimestre de 2026.

Pero las acciones de las firmas de defensa, que han subido agudamente en años recientes, han caído desde mediados de marzo, ante los temores de que el sector esté sobrevaluado.

4. Las renovables

El conflicto también ha resaltado la necesidad de la diversificación alejada de la dependencia de los combustibles fósiles, dijo Streeter.

Esto ha "sobrealimentado el interés en el sector de renovables", aún en EE.UU., expresó, donde el gobierno de Trump ha popularizado el eslogan "drill, baby, dril" ("perfora, chico, perfora") alentando un mayor consumo de combustibles fósiles.

Streeter dijo que la guerra ha llevado a que la inversión en las renovables se vea como cada vez más importante para la estabilidad y resiliencia contra los shocks bursátiles.

Una firma que ha recibido un impulso es NextEra Energy, con sede en Florida, que registró un auge de 17% en lo que va del año a medida que los inversionistas se suman a su misión.

Getty Images El gran interés en las energías renovables ha impulsado el crecimiento de empresas eólicas y de paneles solares.

Los gigantes daneses de la energía eólica Vestas y Orsted también reportaron ganancias crecientes, resaltando cómo los efectos colaterales de la guerra en Irán también están impulsando a las compañías de energía renovable.

En Reino Unido, Octopus Energy recientemente confirmó a la BBC que la guerra había causado un "enorme sacudón" en las ventas de paneles solares y bombas aerotérmicas de calor, con la venta de los primeros subiendo en 50% desde finales de febrero.

La subida en los precios de la gasolina también impulsaron la demanda de vehículos eléctricos, para el beneficio principal de los fabricantes en China.

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