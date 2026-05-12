Reuters Eileen Wang renunció a la alcaldía de Arcadia, una ciudad al noroeste de Los Ángeles.

Una alcaldesa de una ciudad del sur de California, en Estados Unidos, renunció al cargo después de que el Departamento de Justicia la acusara de actuar como agente secreta de China.

Eileen Wang, de 58 años y alcaldesa de Arcadia, aceptó declararse culpable y podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión.

Sus abogados, Jason Liang y Brian Sun, declararon en un comunicado en su nombre que "ella se disculpa y lamenta los errores que ha cometido en su vida personal".

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Tras la declaratoria, el ayuntamiento de Arcadia -una ciudad del área metropolitana de Los Ángeles- informó de que Wang dimitió de su cargo el lunes.

"Este acuerdo de declaración de culpabilidad es el último éxito en nuestra determinación por defender la patria frente a los esfuerzos de China por corromper nuestras instituciones", dijo el primer fiscal adjunto federal, Bill Essayli.

"Las personas de nuestro país que, de forma encubierta, siguen las órdenes de gobiernos extranjeros, socavan nuestra democracia", añadió.

¿De qué la acusan?

Según el Departamento de Justicia, Wang está acusada de seguir instrucciones de funcionarios chinos, compartiendo artículos favorables al gobierno de Pekín sin informar a las autoridades en EE.UU., tal y como exige la ley.

La mujer habría colaborado con Yaoning "Mike" Sun, de 65 años, en la gestión de US News Center, un sitio web que se presentaba como fuente de noticias para los chino-estadounidenses residentes en Arcadia.

Un ejemplo utilizado por el Departamento de Justicia señala que un funcionario del gobierno chino envió a Wang artículos de noticias redactados previamente a través de la aplicación de mensajería cifrada WeChat.

Uno de los artículos negaba las acusaciones de trabajo forzoso y abusos en la provincia china de Xinjiang.

Poco después de recibir el enlace, Wang lo compartió en US News Center y siguió la comunicación con ese funcionario chino, según el Departamento de Justicia.

Wang declaró que acepta la responsabilidad por sus "errores personales del pasado", según afirmaron sus abogados en el comunicado. "Su amor y devoción por la comunidad de Arcadia no han cambiado ni han flaqueado", añade el comunicado.

Getty Images Arcadia tiene una amplia comunidad china-estadounidense.

Según los registros públicos, "Mike" Sun anteriormente había estado comprometido con Wang, con quien trabajó en su campaña electoral como tesorero.

La mujer fue elegida en noviembre de 2022 para el Ayuntamiento de Arcadia , un órgano de gobierno compuesto por cinco miembros en el que cada uno asume el cargo de alcalde de forma rotatoria.

En esa localidad la población china-estadounidense alcanza el 60% y cuenta con numerosos negocios y asociaciones de la comunidad asiática.

En la página web de la ciudad de Arcadia, Dominic Lazzaretto, administrador municipal, declaró: "Las acusaciones en el centro de este caso, según las cuales un gobierno extranjero intentó ejercer influencia sobre una funcionaria electa local, son profundamente preocupantes. Nos las tomamos muy en serio".

"Queremos dejar claro que esta investigación se refiere a conductas individuales, y que los cargos se refieren a conductas que cesaron después de que la señora Wang tomara posesión de su cargo en diciembre de 2022. Tras una revisión interna, podemos confirmar que no se vieron afectados los fondos, el personal ni los procesos de toma de decisiones de la ciudad", concluyó.

BBC

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