Gentileza Jesús Ramírez Bermúdez El mexicano Jesús Ramírez Bermúdez es neuropsiquiatra y escritor.

¿Alguna vez te ha pasado de estar escuchando y cantando, quizás también bailando, una canción con alguien y sentir una conexión inexplicable, algo que te une profundamente?

No lo imaginaste: sucedió en tu cerebro y en tu corazón.

"Las artes, como la literatura y la música, ayudan a sincronizarnos entre personas", dice el neuropsiquiatra y escritor mexicano Jesús Ramírez Bermúdez.

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"Cuando los dos estamos escuchando la misma canción o leyendo el mismo libro, la actividad de mis neuronas se sincroniza con la de tus neuronas", agrega. Lo mismo ocurre con la actividad cardíaca.

Ramírez Bermúdez lo sabe tanto por su trabajo como científico y clínico en la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, como por las investigaciones que realiza para sus libros.

Su más reciente ensayo, "La melancolía creativa", mezcla la historia de la medicina y psiquiatría con estudios actuales de neurociencia para desentrañar los vínculos justamente entre melancolía y creatividad.

Allí, por ejemplo, afirma que "la melancolía atraviesa la historia de la cultura occidental: es un símbolo de la desilusión y el sufrimiento; un signo crítico que indica el desenlace de los disturbios colectivos y las limitaciones de todo esfuerzo civilizatorio. Pero también es un punto de partida de la travesía artística".

De esto y más habló Ramírez Bermúdez con BBC Mundo con motivo de sus charlas los días 20 y 21 de este mes en el festival Centroamérica Cuenta, que se realiza en Panamá.

Conectoma humano

En el mundo hay personas ciegas que experimentan alucinaciones visuales, pacientes con amnesia que tienen recuerdos falsos, gente (viva, claro) que asegura estar muerta.

Ramírez Bermúdez se dedica a estudiar este tipo de casos clínicos, que a veces "van más allá del sentido común", para comprender cómo se producen distintas enfermedades cerebrales o alteraciones mentales y de conducta.

En concreto realiza estudios dentro de una corriente de investigación llamada conectoma humano.

"Básicamente lo que trata de descifrar es la manera como esos 100.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro se comunican, se integran, para crear una experiencia unificada de consciencia", explicó en durante su viral charla del ciclo "Aprendemos Juntos" de BBVA.

"Yo tengo la sensación de que soy una persona, un sujeto, un solo individuo. No tengo la sensación de que soy 100.000 millones de neuronas, además de muchas otras células que tengo en mi organismo. Entonces ¿cómo se crea esa unidad?", agregó.

Getty Images "La creatividad no es el privilegio de unos cuantos: es la oportunidad de cada quien para convertir el día en un espacio de goce y reconciliación", escribe Ramírez Bermúdez.

Pero al neuropsiquiatra no solo le interesa esa conexión que ocurre a nivel individual, sino también interpersonal. De ahí su fascinación por la sincronización de neuronas y corazones que se da particularmente gracias al arte.

El fenómeno incluso tiene una condición interesante. "Sucede solamente cuando los dos tenemos una disposición atencional, o sea cuando los dos utilizamos nuestra atención plena y activa", le explica a BBC Mundo.

En "La melancolía creativa" cita el caso extremo de una investigación que demostró que la sincronización cardíaca no ocurre, por ejemplo, si una de las personas está en estado vegetativo.

El fenómeno también puede suceder a escala masiva: "Es lo que las bandas musicales buscan en un concierto: esa sincronización de cuando la gente toda está aplaudiendo o está bailando al ritmo de la música".

De hecho, dice, es satisfactorio para todos.

"Ese es el regalo que yo creo que nos dan los músicos, los escritores, los artistas en general: esa posibilidad de sincronizarnos, de tener una experiencia estética colectiva y, por lo tanto, un horizonte de sentido compartido", sostiene, para luego dar un paso más.

Según Ramírez Bermúdez, esto nos da razones para tener esperanza.

"Los artistas nos recuerdan cuáles son esas razones, aunque a veces lo hacen mediante la evocación de momentos en los que ellos no tuvieron razones para tener esperanza", dice.

"Esa es como la paradoja de la melancolía creativa".

La teoría de la bilis negra

Aunque hoy la melancolía es principalmente un concepto cultural, en sus orígenes y durante más de 2.000 años perteneció al ámbito de la medicina.

"El constructo médico de la melancolía surgió en una tradición más antigua que la filosofía aristotélica: la escuela de Hipócrates. El médico de Kos registró términos como la epilepsia, la frenitis, la letargia, la manía y, en fin, la melancolía", escribe Ramírez Bermúdez.

Getty Images El arte nos da la posibilidad "de sincronizarnos, de tener una experiencia estética colectiva y, por lo tanto, un horizonte de sentido compartido", dice el neuropsiquiatra.

La palabra surge del griego, donde melas significa "negro" y colé quiere decir "bilis".

"El que nunca haya existido evidencia de una relación entre la clínica melancólica y el exceso de la bilis negra no impidió que esta teoría precientífica se extendiera en el tiempo y en el espacio", afirma en su libro.

Durante la entrevista, Ramírez Bermúdez explica que la melancolía se definía como "una forma de locura que en teoría tenía que ver con una acumulación patológica de bilis negra".

Entre sus síntomas estaba la tristeza, el miedo, la pérdida de sueño y apetito, y los delirios, así como también una faceta creativa.

Tal era así que Aristóteles en su célebre "Problema XXX" pregunta: "¿Por qué razón todos aquéllos que han sido hombres de excepción, bien en lo que respecta a la filosofía o bien a la ciencia del Estado, la poesía o las artes, resultan ser claramente melancólicos, y algunos hasta el punto de hallarse atrapados por las enfermedades provocadas por la bilis negra?".

El término fue abandonado como diagnóstico médico recién en el siglo pasado, cuando fue sustituido por el concepto de depresión.

En este punto al neuropsiquiatra mexicano le gusta aclarar que, aunque en el día a día se suelen utilizar de forma indistinta, la depresión y la tristeza no son lo mismo.

Getty Images "Somos el lienzo de la melancolía", escribe Ramírez Bermúdez. "En buena parte devenimos el resultado de nuestras nostalgias y anhelos".

La depresión, dice, es un síndrome clínico en el que existe una tristeza profunda permanente o duradera, entre otros síntomas, y que puede tener múltiples causas.

En cambio, la tristeza "es un sentimiento de orden cotidiano, que experimentamos todos y que forma parte de nuestro repertorio habitual de emociones".

Suele tener una carga negativa pero, según Ramírez Bermúdez, "la tristeza tiene incontables lecciones que enseñarnos y una muy importante es que es transitoria".

"O sea, atravesamos el territorio de la tristeza, entramos y salimos para seguir adelante con nuestras vidas. A medida que hay nuevos contextos, nuevos pensamientos o nuevos proyectos, la tristeza digamos que nos abandona o nosotros abandonamos ese territorio", continúa.

"El lienzo de la melancolía"

En "La divina comedia" de Dante Alighieri existe un infierno para aquellos que viven en "el aire dulce" de la melancolía, que suspiran durante toda la eternidad "en la charca negra".

Ramírez Bermúdez está muy lejos de esa oscura visión.

"La relación entre las artes y la depresión le da a la melancolía la posibilidad de crear algo que recupere el sentido de vida", dice.

Por eso quiso dedicar un libro entero a la melancolía, más aún en la actual "epidemia del desencanto", como él le llama.

En la mismísima contratapa de su libro asegura: "Somos el lienzo de la melancolía: en buena parte devenimos el resultado de nuestras nostalgias y anhelos, de la lucha entre lo que quisimos ser y la conciencia de lo que realmente somos".

Y esto, como punto de partida para la creatividad, tiene un enorme poder.

"La creatividad no es el privilegio de unos cuantos", escribe. "Es la oportunidad de cada quien para convertir el día en un espacio de goce y reconciliación".

BBC

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