Alamy Dian Fossey dedicó su vida al estudio de los gorilas y a luchar para evitar su extinción.

Dian Fossey no era la opción más obvia para dirigir el estudio más grande y detallado hasta la fecha sobre los gorilas de montaña.

Para empezar, no era zoóloga de profesión, sino terapeuta ocupacional.

Además, padecía enfisema pulmonar y tenía miedo a las alturas, dos condiciones poco propicias para trabajar en el aire enrarecido en laderas remotas.

Pero su falta de experiencia la compensaba con determinación y un profundo amor por los animales.

Cuando se mudó en 1967, a los 35 años, de Estados Unidos a las montañas del Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda y fundó el Centro de Investigación Karisoke, no tardó mucho en darse cuenta de que los gorilas corrían grave peligro.

El hábitat de los primates se estaba reduciendo y los cazadores furtivos representaban una amenaza creciente.

La relación de Fossey con las criaturas iría mucho más allá de la observación. Lucharía por salvarlas de la extinción.

Gamma-Rapho via Getty Images Fossey ayudó a desmitificar la idea de que los gorilas eran agresivos y violentos.

Fossey visitó África por primera vez en 1963, donde conoció al reconocido paleoantropólogo keniano-británico, el profesor Louis Leakey.

Tras establecer que los orígenes de la vida humana comenzaron en África, Leakey creía que observar a los primates en sus hábitats naturales era clave para comprender la evolución humana.

El científico ya había ayudado a otra investigadora, Jane Goodall, a establecer estudios de larga duración con chimpancés y quería hacer algo similar con los gorilas.

Su teoría era que las mujeres sin formación científica eran las más indicadas para estudiar a los simios, ya que, según un reportaje sobre Fossey publicado en Vanity Fair en 1986, creía que serían "imparciales respecto al comportamiento" que presenciaran, menos amenazantes que un hombre, pero también "más fuertes y tenaces". En aquel entonces, se sabía poco sobre los gorilas.

¿Eran realmente animales violentos como los que se retrataban en películas como King Kong?

Las primeras investigaciones de Fossey exigieron paciencia. Para ganarse la confianza de los gorilas, comenzó a imitar su comportamiento.

En 1984, declaró en el programa Woman’s Hour de la BBC: "Soy una persona inhibida, y sentía que los gorilas también lo eran un poco. Así que imité su comportamiento natural, como comer, masticar tallos de apio o rascarme".

Aprendió sus lecciones rápidamente.

"Al principio, cometí el error de golpearme el pecho… porque al hacerlo les estaba diciendo a los gorilas que estaba alarmada, como ellos me decían que estaban alarmados al golpearse el pecho", dijo.

En cambio, imitó sus "sonidos de satisfacción" similares a eructos. Demostrando cómo hacía un ruido como un gorila, añadió: "¿No sería genial si los humanos pudiéramos vivir eructando vocalmente en lugar de discutir?".

Fossey aprendió a comunicarse con los gorilas manteniéndose a una altura nunca superior a la de los animales.

"Cuando me acerco a un grupo, lo hago caminando sobre los nudillos, como caminan los gorilas, para estar a su altura. No creo que sea justo para ellos. Después de todo, mido 1,80 m. Si estás de pie, no saben si vas a atacarlos, si vas a correr tras ellos o qué", explicó.

Tras años de ganarse la confianza de los primates, los acostumbró a su presencia, y ellos le permitían sentarse a su lado sin ninguna preocupación. Había destruido el mito de los gorilas como criaturas violentas.

Gamma-Rapho via Getty Images Fossey consiguió crear un santuario en las montañas de Ruanda y hoy es un importante atractivo turístico para el país africano.

El encuentro con Attenborough

En 1979, el mundo entero presenció el trabajo de habituación de Fossey en la práctica a través de la innovadora serie de historia natural de la BBC Life on Earth, dirigida por David Attenborough.

Los gorilas de montaña estaban al borde de la extinción en aquel momento. El encuentro del divulgador británico con una familia de gorilas se ha convertido desde entonces en una de las secuencias más famosas de la historia de la televisión.

Sentado rodeado de estas "criaturas gentiles y plácidas", Attenborough dijo con voz suave: "Hay más significado y comprensión mutua en intercambiar una mirada con un gorila que con cualquier otro animal que conozco… Vemos el mundo de la misma manera que ellos".

Y añadió: "Si alguna vez existió la posibilidad de escapar de la condición humana y vivir imaginativamente en el mundo de otra criatura, debe ser con el gorila".

En el documental retrospectivo de la BBC de 2007 Gorillas Revisited, Attenborough admitió que inicialmente pensó que el plan de filmar a los animales para demostrar su ventaja evolutiva de pulgares oponibles (que les permiten agarrar objetos, incluidas las ramas, con seguridad) era demasiado ambicioso.

"Los gorilas de montaña viven a 3.000 metros de altura, en los volcanes de Virunga, y es notoriamente difícil acercarse a ellos. Llegar hasta ellos implicaría cargar con todo nuestro equipo de filmación por pendientes de 45 grados a través de la espesa selva", explicó.

"Y lo más problemático de todo era que no habría forma de filmarlos sin la ayuda de Dian Fossey, la única persona en el mundo que los estudiaba en libertad", recordó.

Attenborough comentó que, por lo que había oído, no habría forma de que Fossey permitiera que un equipo de televisión se le uniera.

El director de Life on Earth, John Sparks, le escribió una carta persuasiva y, dijo, "nos sorprendió a todos que ella respondiera con una carta muy amable diciendo: 'Son bienvenidos’".

Al llegar a la selva, el entonces asistente de Fossey, Ian Redmond, un joven investigador inglés, les comunicó una terrible noticia.

Fossey no solo estaba muy enferma con una infección pulmonar, sino que también estaba sumida en un profundo dolor porque su gorila favorito, Digit, de 12 años, había sido asesinado por cazadores furtivos. Lo mataron con lanzas mientras intentaba defender a su familia.

Redmond recordó a Attenborough en Gorillas Revisited que descubrir el cuerpo de Digit fue la peor experiencia de su vida hasta la fecha.

"Era evidente que se había producido un frenesí de violencia porque su cuerpo estaba cubierto de cortes y, obviamente, simplemente estaban sedientos de sangre", explicó.

"Le quitaron la cabeza y las manos, y dejaron el resto del cuerpo porque en Ruanda no se comen gorilas —no es una zona de África donde se precie la carne de gorila—, así que no tenían ningún uso para el cuerpo, y la única razón por la que lo mataron fue que los extranjeros compraban trozos como souvenirs", remató.

En un artículo de 1981 en National Geographic, Fossey escribió: "Para mí, esta matanza fue probablemente el suceso más triste en todos mis años compartiendo con los gorilas de montaña".

A pesar de su angustia, Fossey calculó que grabar a los gorilas podría ayudar a visibilizar su difícil situación y aceptó que el equipo de la BBC filmara según lo previsto. Gracias a ella, pudieron capturar imágenes tan asombrosas.

"Este fue el regalo que Dian le dio al mundo: la técnica de ganarse la confianza de gorilas completamente salvajes", declaró Redmond a la BBC.

Murray Close/Getty Images Fossey fue asesinada en su cabaña en 1985, pero cuatro décadas después las razones de su muerte siguen siendo un misterio.

Sus controvertidas intervenciones

Pero Fossey quedó tan absorta en su lucha por salvar a sus queridos gorilas de los cazadores furtivos que eclipsó parte de su trabajo.

Se habla de casos en los que ella capturó e interrogó a intrusos e incluso se dice que incendió la casa de un cazador furtivo. Compró máscaras y fingió usar magia negra para hacer creer a algunos lugareños supersticiosos que era una bruja.

Según una excolega, proteger a los gorilas era "su misión en la vida", pero esta pasión la convertía en una persona difícil con la que trabajar.

"Creo que se volvió cada vez más inestable, y casi empezó a ver la investigación científica como una pérdida de tiempo cuando lo único que realmente quería hacer era combatir la caza furtiva", declaró la doctora Kelly Stewart en el programa Witness History de la BBC en 2014.

El encuentro de Attenborough en la selva despertó un renovado interés en la conservación de los gorilas de montaña, y se lanzó una importante campaña de recaudación de fondos.

El Proyecto Gorila de Montaña tenía como objetivo fortalecer la seguridad del parque, educar a las comunidades globales y locales y desarrollar un programa pionero de turismo centrado en los gorilas.

Sorprendentemente, Fossey se oponía al proyecto. Consideraba que las iniciativas educativas no eran una prioridad y veía el turismo de gorilas más como un obstáculo que como una ayuda.

El cofundador del proyecto, Bill Weber, declaró a Gorillas Revisited: "Dian creía que los gorilas debían ser protegidos por el simple hecho de existir. Creo que es un sentimiento noble, pero no estaba funcionando".

Para Redmond, la cuestión era si priorizar la salvación de los gorilas en peligro inmediato o centrarse en desarrollar una estrategia a largo plazo: en cuanto a estas posturas, creía que ambas "tenían razón".

Weber argumentó que algunos de los métodos de Fossey habían sido contraproducentes. "Yo creía que apoyábamos exactamente la misma misión que Dian, pero simplemente usábamos técnicas diferentes", dijo.

Si bien Fossey pudo haber tenido sus críticos, es indudable su contribución a la sensibilización y promoción del interés mundial por la difícil situación de los gorilas de montaña.

John Moore/Getty Images Los gorilas de las montañas son cazados para vender sus cabezas y manos a turistas.

Su trágico final

En 1983, su exitoso libro Gorillas in the Mist ("Gorilas en la niebla") atrajo la atención de Hollywood y comenzó la producción de una película sobre su vida en la selva.

Pero no viviría para ver cómo sus esfuerzos allanaron el camino hacia el éxito en detener el declive de los gorilas.

La noche del 26 de diciembre de 1985, Fossey fue asesinada en un ataque con machete en su cabaña de Karisoke.

"Fue realmente impactante, pero al mismo tiempo, creo que quienes trabajaron con Dian estaban esperando que algo así sucediera porque tenía muchos enemigos", declaró Stewart a la BBC.

La cuestión de quién la mató nunca se ha resuelto por completo.

En diciembre de 1986, un tribunal ruandés declaró culpable de su asesinato a Wayne McGuire, entonces asistente de investigación de Fossey, y lo condenó a muerte en la horca en ausencia, ya que había huido a Estados Unidos en julio de ese año. Él siempre ha mantenido su inocencia.

Emmanuel Rwerekana, miembro ruandés del personal de Karisoke, también fue acusado de su asesinato —el gobierno alegó que él y McGuire eran buenos amigos—, pero se informó que se ahorcó en su celda en agosto de 1986.

"Ella se interponía en el camino de ciertas personas que buscaban dinero", explicó Redmond.

"Ya fuera porque se enriquecían con el comercio ilegal de carne de animales silvestres, el contrabando de oro o porque alguien aspiraba a convertir Karisoke en un campamento turístico y ganar mucho dinero de esa manera, si te interpones en el camino de alguien despiadado que quiere ganar mucho dinero, no es de extrañar que la mataran".

Murray Close/Getty Images La historia de Fossey fue llevada al cine en 1988 y la investigadora fue encarnada por Sigourney Weaver

Stewart afirmó no creer que Fossey fuera asesinada por un cazador furtivo ni por nadie que trabajara allí.

"Creo que fue alguien de alto rango que hacía cosas malas y Dian se enteró, así que mandó matarla", declaró, y añadió: "A veces pienso que si Dian hubiera escrito un guion sobre su vida, lo habría terminado como terminó, violentamente en Karisoke, donde fue enterrada".

Tres años después de la muerte de Fossey, la exitosa película "Gorilas en la niebla" contó la historia de su vida.

Fue nominada a cinco Oscar, mientras que en los Globos de Oro Sigourney Weaver ganó el premio a la mejor actriz por su interpretación de Fossey.

"Interpretar a Dian me dio una experiencia increíble de la gran diferencia que puede marcar una sola persona", explicó Weaver a la BBC en 2006.

"Nunca había interpretado a nadie real y me conmovió profundamente esta mujer, que vino sola… (quien) realmente inició todo este movimiento, no solo para estudiarlos, sino también para rescatar a los gorilas de lo que era una extinción segura. Creo que es una historia muy inspiradora",

Dian Fossey fue enterrada en las montañas de Virunga, en el mismo cementerio que había creado para sus amigos gorilas, incluyendo a su querido Digit. En su lápida se lee: "Nadie amaba tanto a los gorilas".

*Este reportaje fue publicado en BBC Culture. Haz clic aquí para ver la versión original en inglés.

