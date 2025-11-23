Getty Images

La nieta del otrora presidente de Estados Unidos John F. Kennedy anunció que le han diagnosticado un tipo de cáncer muy agresivo.

Tatiana Schlossberg declaró que le habían pronosticado menos de un año de vida.

Schlossberg, de 35 años y madre de dos hijos, compartió la noticia en una columna publicada en la revista The New Yorker este sábado, cuando se cumple el 62 aniversario del asesinato de su abuelo en Dallas, en 1963.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como periodista especializada en temas climáticos, ha sido una férrea crítica a su pariente Robert F Kennedy Jr por sus posturas como secretario de Salud en el gobierno de Donald Trump.

En su columna, Schlossberg describe la alarma que sintió cuando vio que su primo segundo había sido ratificado en el cargo mientras enfrentaba su enfermedad.

Schlossberg es la hija del diseñador Edwin Schlossberg y la diplomática Caroline Kennedy. Es la nieta de John F. Kennedy, el 35º presidente de EE.UU. y su primera dama Jacqueline Kennedy Onassis.

Getty Images Schlossberg es hija de la diplomática Caroline Kennedy (segunda a la der.) y hermana de Jack (segundo a la izq.) quien anunció planes para presentar su candidatura al Congreso. Aquí están acompañados por el príncipe William durante una visita que hizo a EE.UU. en 2022.

Según el artículo de Schlossberg titulado "Una batalla con mi sangre", fue diagnosticada de leucemia mieloide aguda después de dar a luz en mayo de 2024.

Cuenta sobre su anterior estilo de vida saludable, que incluía correr, esquiar e incluso una vez nadar en el río Hudson de Nueva York, "de forma inquietante, para recaudar fondos para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y Linfoma".

A pesar del tratamiento, que incluyó un trasplante de médula ósea y quimioterapia, explicó que los médicos le dijeron que sus perspectivas no se ven buenas.

"Durante mi más reciente prueba clínica, mi doctor me dijo que podría mantenerme con vida por un año, tal vez", escribe.

"Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente dentro de mis párpados, no me recordarían".

El hijo de Schlossberg nació en 2022 y su hija en 2024.

Schlossberg, cuyo tío John F. Kennedy Jr. murió en un accidente de avioneta a la edad de 38 años y cuya abuela Jacqueline murió de cáncer cuando Schlossberg era una niña, también describe el dolor que teme que su muerte le cause a su madre, que con anterioridad fue embajadora de EE.UU. en Australia y Japón.

Durante toda mi vida he tratado de ser buena, una buena estudiante y una buena hermana y una buena hija, y de proteger a mi madre y nunca hacerla sentir mal o enfadarla", relata.

"Ahora le he añadido una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para impedirlo".

También se refirió a su malestar al ver cómo su primo segundo, conocido como RFK Jr. -cuyo padre Robert F. Kennedy también fue asesinado durante una campaña presidencial- se convertía en secretario de Salud de Trump.

Getty Images Schlossberg ha sido una férrea crítica de la gestión de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud del gobierno de Trump.

"Vi desde mi cama en el hospital cómo Bobby, contrario a la lógica y al sentido común, era ratificado en el cargo, a pesar de nunca haber trabajado en medicina, salud pública, o en el gobierno", resalta.

"De repente, el sistema sanitario del que yo dependía me pareció frágil, inestable".

A comienzos de este mes, su hermano, Jack Schlossberg, anunció que tiene previsto presentarse al Congreso en representación del estado de Nueva York.

El sábado compartió el artículo de su hermana con la frase: "La vida es corta -dale con todo".

La participación de la familia Kennedy en la política de EE.UU. a lo largo de generaciones, -unto con la tragedia personal que a menudo ha afectado a sus miembros, le ha valido una destacada reputación entre la consciencia colectiva estadounidense.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'c0l9w43jp7go','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.c0l9w43jp7go.page','title': 'La nieta de John F. Kennedy confirma que tiene cáncer terminal en el aniversario del asesinato de su abuelo','author': 'Max Matza – BBC News en Washington','published': '2025-11-23T14:39:26.799Z','updated': '2025-11-23T14:39:26.799Z'});s_bbcws('track','pageView');

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más