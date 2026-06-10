Getty Images El aumento se debió principalmente al costo de la energía.

Los precios en Estados Unidos aumentaron en mayo al ritmo más rápido de los últimos tres años, con una inflación que se disparó hasta el 4,2%.

Este incremento se debió en gran medida al alza de los costos de la energía, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Se trata del tercer mes consecutivo en que aumenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras los hogares sienten cada vez más la presión derivada de la guerra de EE.UU. e Israel en Irán.

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Una mayor inflación aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal de EE.UU., equivalente al banco central de otros países, suba las tasas de interés en un intento por frenar el gasto.

La inflación es la más alta desde abril de 2023, cuando EE.UU. aún lidiaba con las consecuencias de la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania.

En general, las facturas de energía -incluyendo el gas y la electricidad- fueron casi un 25% más elevadas en mayo que un año antes, siendo la gasolina la principal responsable de gran parte de este aumento inflacionario.

Según datos independientes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el precio medio del galón de gasolina regular (equivalente a 3,7 litros) vale actualmente US$4,15, un fuerte incremento frente a los 2,98 dólares registrados el 28 de febrero, fecha en la que el presidente Donald Trump ordenó ataques contra Irán.

Como respuesta a dichos ataques, Irán ha bloqueado de facto el estratégico estrecho de Ormuz -vía por la que suele transitar cerca de una quinta parte del petróleo y el gas mundiales-, lo que ha provocado un fuerte repunte de los precios.

Otros precios que impactaron en el aumento inflacionario fueron los tickets de avión, el cuidado personal y médico, el ocio y las comunicaciones.

El IPC es una medida de cuánto han subido los precios en un mes determinado en comparación con el mismo mes del año anterior.

El objetivo de inflación a largo plazo de la Reserva Federal es del 2%.

Efectos políticos

El aumento de la inflación en mayo refleja el desafío que enfrentan el presidente Trump y los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Los economistas han advertido que, incluso con una resolución rápida del conflicto, recién el 2027 podría restablecerse el flujo normal de productos a través del estrecho de Ormuz.

Getty Images Donald Trump declaró anteriormente que no piensa "ni un poco" en la inflación en el contexto de la guerra.

Esto plantea la posibilidad de que los estadounidenses acudan a las urnas bajo la presión de precios considerablemente más altos, tras una campaña de 2024 en la que Trump prometió que reducir la inflación sería el eje central de su agenda.

Trump declaró anteriormente que no piensa "ni un poco" en el costo de la vida que afrontan los estadounidenses en el contexto de la guerra, subrayando que "no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear, eso es todo".

Una inflación más elevada también plantea un desafío para Kevin Warsh, el nuevo gobernador de la Reserva Federal, frente a la decisión sobre los tipos de interés que deberá tomar el organismo la próxima semana.

Cuando la inflación se sitúa significativamente por encima del objetivo de la Reserva Federal, el organismo suele optar por subir los tipos de interés.

Esto, a su vez, eleva los costos de financiación y restringe la circulación de dinero en la economía, lo que limita nuevas subidas de precios y permite controlar la inflación.

Antes del nombramiento de Warsh, Trump instó en repetidas ocasiones a su predecesor, Jerome Powell, y al banco central, a recortar las tasas de interés.

Los economistas prevén que las tasas se mantengan en su nivel actual -entre el 3,5% y el 3,75 %- el próximo mes, aunque advirtieron que nuevas pruebas de una inflación persistente podrían obligar a la Reserva Federal a aplicar una subida.

Stephen Brown, economista jefe para Norteamérica de Capital Economics, afirmó que el aumento registrado en mayo no era, por sí solo, suficiente para dar argumentos a la Reserva Federal para elevar las tasas de interés.

Sin embargo, Isaac Stell, gestor de inversiones de la firma Wealth Club, señaló que una subida de las tasas de interés es "la conclusión más lógica a partir de los datos de hoy, combinados con las cifras de empleo excepcionales de la semana pasada".

BBC

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