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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de Irán lanzaron nuevas amenazas de acciones militares este miércoles, un día después de ambos países intercambiaran ataques en la región del Golfo Pérsico.

Sin dar detalles específicos, Trump afirmó que los iraníes había tardado demasiado en negociar un acuerdo de paz y que ahora tendría que pagar las consecuencias. Añadió que Teherán ya había sido "completamente derrotado" y que "solo hablaba y no actuaba".

Esto se produjo después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtiera que su país "no dejaría ningún ataque ni amenaza sin respuesta" y afirmara que Estados Unidos había sufrido "derrotas en el campo de batalla".

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Estados Unidos había informado el martes que atacó objetivos iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero del ejército estadounidense en el Golfo Pérsico. Posteriormente, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en la región.

El Comando Central (Centcom) del ejército de EE.UU. informó que sistemas de defensa iraníes, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radar fueron atacados cerca del estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó por su parte haber lanzado ataques contra 21 objetivos en bases estadounidenses en la región, una en Bahréin y otra en Jordania, mientras que el ejército de Kuwait afirmó haber interceptado también un ataque.

Este miércoles, Trump escribió en su plataforma Truth Social: "El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y su Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido completamente derrotados".

"Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría sido estupendo, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", añadió.

Las declaraciones de Trump contrastaron con las del martes, cuando dijo a la prensa que Estados Unidos e Irán estaban "en las últimas etapas de lo que será un acuerdo muy, muy bueno".

Asimismo, el miércoles, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baqai, acusó a Estados Unidos de "perjudicar este proceso diplomático mediante los mensajes contradictorios que envía, sus repetidos cambios de postura y exigencias y, lo que es peor, mediante las reiteradas violaciones del alto el fuego".

Dijo que Irán necesitaba reevaluar la situación y añadió que cualquier proceso diplomático requería un mínimo de estabilidad.

Getty Images El AH-64 Apache es el principal helicóptero de ataque del Ejército de Estados Unidos, tripulado por dos personas y equipado con cañones, cohetes y misiles.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron los ataques el martes a las 17:00 EST (22:00 BST) en respuesta al derribo del helicóptero, informó el Mando Central de EE.UU. (Centcom).

Los dos tripulantes del helicóptero Apache estadounidense derribado fueron rescatados por un dron marítimo de EE.UU., indicó el Centcom.

Trump entonces prometió "responder" a la acción iraní.

"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió el presidente el martes en Truth Social.

"Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones", agregó.

Se trata de la primera pérdida estadounidense de un Apache desde que comenzó el conflicto con Irán el 28 de febrero.

El derribo del helicóptero

El Centcom informó que los dos soldados fueron "rescatados de forma segura en aproximadamente dos horas y se encuentran en condición estable".

Su helicóptero AH-64 Apache cayó "cerca de la costa de Omán mientras patrullaban aguas regionales", según el Centcom.

El organismo indicó en un principio que no estaba claro si la aeronave había sufrido una falla mecánica u otro problema técnico, o si había sido derribada por fuego iraní, por lo que se abrió una investigación.

Autoridades militares que hablaron con CBS News, socio estadounidense de la BBC, señalaron que ambos soldados fueron rescatados por un dron de superficie no tripulado operado por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota estadounidense.

En 2024, esa unidad puso en marcha un programa centrado en el despliegue operativo de sistemas no tripulados junto a operadores humanos para reforzar la seguridad marítima en Oriente Medio.

La BBC se ha puesto en contacto con Centcom para solicitar comentarios.

En Irán, la agencia de noticias semioficial Mehr informó que Teherán no se había atribuido la responsabilidad del ataque al helicóptero.

Getty Images Israel llevó a cabo nuevos bombardeos en Líbano este martes.

Alta tensión regional

El nuevo cruce de hostilidades se produce en un momento en el que las fuerzas israelíes atacan el sur de Líbano.

Teherán había advertido que los ataques israelíes contra el sur de Líbano desencadenarían otra oleada de represalias.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró el martes que las fuerzas extranjeras presentes cerca del territorio iraní corren un "riesgo constante debido a sus propios errores humanos, accidentes fortuitos o la posibilidad de quedar atrapadas en un fuego cruzado".

"Para reducir el riesgo, la mejor solución es que ellas (las fuerzas extranjeras) se marchen", afirmó en una publicación en X.

El martes, minutos antes de que Trump hiciera comentarios sobre el helicóptero derribado, el principal negociador iraní en las conversaciones de paz con Washington, Mohammad Baqer Qalibaf, utilizó las redes sociales para anunciar represalias.

"Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos otros idiomas con mucha más fluidez. Incumplan sus compromisos y pasaremos a aquello que hablamos mejor", declaró.

Y agregó: "¡Monta el caballo que tú mismo ensillaste!".

BBC

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