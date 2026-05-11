Getty Images Crecen las sospechas de que Irán podría utilizar delfines adiestrados para atacar a buques de EE.UU. en el Golfo Pérsico.

A las preguntas habituales sobre la marcha de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, en la rueda de prensa del Pentágono del pasado 5 de mayo se sumó otra cuestión curiosa: "¿Está Irán utilizando delfines suicidas?".

Un reportero de The Daily Wire pidió al secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegsett, que explicara los "informes sobre el uso de delfines kamikazes" en el conflicto.

"No puedo confirmar ni desmentir la existencia de nuestros propios delfines suicidas, pero sí puedo confirmar que ellos no tienen ninguno", declaró Hegsett.

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El general Dan Kaine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, también se pronunció al respecto. "Esto suena como la historia de tiburones equipados con rayos láser, ¿no?", replicó.

Los comentarios de los funcionarios eran en referencia a un artículo publicado cinco días antes en el diario Wall Street Journal titulado "Irán busca desesperadamente una solución al bloqueo estadounidense que no puede romper".

La publicación señalaba que el bloqueo naval estadounidense al estrecho de Ormuz ha puesto al descubierto las deficiencias de la estrategia iraní para controlar la importante ruta, y que Irán buscaba una forma de compensarlas.

"Funcionarios iraníes afirmaron que Teherán podría utilizar armas nunca antes empleadas, desde submarinos hasta delfines equipados con minas para atacar los buques de guerra estadounidenses", se lee en el reportaje.

"La Guardia Revolucionaria Islámica ha amenazado con intensificar las tensiones cortando los cables de fibra óptica en el estrecho de Ormuz, una medida que interrumpiría el tráfico global de internet", advertía el diario estadounidense.

Getty Images Desde hace décadas se viene asegurando que los ejércitos de EE.UU. y de Rusia, entre otros países, tienen programas para entrenar a delfines para usos militares.

Haciendo memoria

Si bien el uso militar de delfines puede parecer descabellado, esta práctica existe desde hace décadas.

Hace 26 años, la BBC informó que Irán había comprado delfines suicidas a Ucrania.

El informe indicaba que Teherán había adquirido animales entrenados por miembros de la extinta armada soviética, pero en aquel momento no estaba claro qué harían en el Golfo Pérsico.

Expertos rusos habían adiestrado a los delfines y otros mamíferos acuáticos para atacar barcos y buceadores enemigos. Sin embargo, debido a los recortes presupuestarios ocurridos tras el colapso de la URSS, muchos de ellos fueron transferidos a una colección privada para realizar espectáculos para turistas.

Su instructor principal, tanto en la vida militar como civil, fue Boris Zhurid, quien comenzó su carrera como oficial de submarinos y luego se graduó de una academia de medicina.

En aquel entonces, se decía que vendió todos estos animales acuáticos a Irán porque no podía costear su alimentación y mantenimiento.

"Si fuera una persona cruel, podría quedarme en Sebastopol, pero no puedo soportar que mis animales pasen hambre", declaró Zhurid al periódico ruso Komsomolskaya Pravda en aquel momento.

"Sus medicinas, que cuestan miles de dólares, se han agotado, y ya no tenemos pescado ni suplementos alimenticios", explicó.

Getty Images EE.UU. asegura que no tener información de que Irán posea delfines adiestrados para fines militares.

Un reportaje de la BBC de la época afirmaba que un total de 27 animales, entre ellos marsopas, leones marinos, focas y una ballena beluga, además de delfines, fueron transportados desde Sebastopol, en la península de Crimea (entonces bajo control de Ucrania), hasta el Golfo Pérsico en un avión de transporte.

Cuatro delfines y una ballena beluga fueron entrenados por Zhurid en una base naval del Pacífico antes de ser trasladados a Crimea en 1991.

Los animales fueron entrenados para atacar a buceadores enemigos con arpones sujetos a sus lomos o para arrastrarlos a la superficie para ser capturados.

Los delfines también podían atacar buques enemigos con ataques suicidas, portando minas que explotaban al impactar contra el casco. Se dice que estos delfines podían distinguir entre los submarinos soviéticos y los extranjeros por el sonido de sus respectivas hélices.

El periódico Komsomolskaya Pravda escribió entonces que la investigación de Zhurid era esencialmente de carácter militar y describió a los delfines como "mercenarios".

"De hecho, Irán compró nuestra antigua arma secreta a Ucrania a precio de saldo", aseguró.

El periódico también recordó que EE.UU. se ha opuesto en el pasado a algunas ventas militares rusas a Irán.

Zhurdi declaró entonces que desconocía la misión para la que se utilizarían sus delfines, pero añadió: "Iría con Dios o incluso con el diablo, con tal de que mis animales estén bien".

Además de Rusia, el único otro país conocido por entrenar delfines con fines militares es EE.UU., que gestiona un programa de mamíferos marinos en San Diego, California.

En los últimos años, se han reportado extraoficialmente esfuerzos parecidos de algunos países, incluyendo Corea del Norte. Imágenes satelitales muestran la existencia de jaulas para delfines en Corea del Norte, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que Pyongyang esté llevando a cabo un programa similar.

Sin embargo, Rusia y EE.UU. siguen contando con los programas más avanzados y de mayor trayectoria para el uso militar de mamíferos marinos.

Desde su invasión de Ucrania, Rusia ha incrementado el uso de delfines militares en el puerto de Sebastopol para contrarrestar a los buceadores enemigos y proteger su flota naval en el Mar Negro.

Getty Images Desde hace décadas, delfines y otros animales marinos vienen siendo entrenados por ejércitos como espías o para destruir barcos y minas.

"Obedecen órdenes, salvo cuando se trata de música"

El expresidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanjani —quien gobernó el país entre 1989 y 1997— escribió en sus memorias "Reformas en tiempos de crisis" sobre una visita que realizó en 1990 al lugar donde fueron llevados los animales traídos desde la extinta URSS.

"Visitamos el parque hotelero del señor Hossein Sabet en el sureste de la isla (de Kish). Las obras de acondicionamiento de sus zonas verdes avanzan satisfactoriamente. También se están terminando las piscinas de los animales marinos; varias piscinas ya están operativas y se han importado desde Ucrania "varios elefantes y leones marinos, y delfines", se lee.

"Un grupo de ucranianos que solían cuidar de estos animales les acompañan para preparar y entrenar a los iraníes. Durante la visita a las piscinas, el cuidador de cada animal nos mostró las habilidades que habían aprendido; fue muy interesante", agregó.

El exmandatario, quien falleció en 2017, negó en sus memorias las acusaciones sobre el uso militar de los mamíferos marinos.

"Un general dio buenas explicaciones. Negó las noticias publicadas en los medios occidentales que afirmaban que estos animales habían recibido entrenamiento militar para colocar o desactivar minas marinas y que Irán los había comprado con este fin", se lee en sus memorias.

"Añadió que habíamos presentado una denuncia ante el tribunal y que este tomaría medidas pronto. Explicó que la mayoría suele vivir unos cuarenta años y que tienen varias crías a lo largo de su vida. Su dieta consiste en pescado, camarones y otros animales marinos", apuntó.

Yannis Kontos/Sygma via Getty Images El fallecido expresidente de Irán, Akbar Hashemi Rafsanjani, se refirió a los delfines en sus memorias y aseguró que serían una "atracción popular".

Rafsanjani indicó que "los elefantes marinos pesan hasta dos toneladas, los leones hasta una tonelada y las ballenas hasta tres toneladas. Además, son inofensivos para los humanos. Pueden permanecer sumergidos entre dos y siete minutos, pero las focas pueden aguantar hasta 45 minutos".

"La mayoría fueron traídos de las frías aguas del Océano Ártico y tenían que enfriar el agua de las piscinas en verano. El pez gato se rascaba constantemente el cuerpo con sus aletas", comentó el expresidente, quien en los últimos años de su vida ocupó cargos como la presidencia de la Asamblea de Expertos, la instancia responsable de elegir al líder supremo del país.

"Todos son inteligentes y reciben bien las órdenes de sus cuidadores y las cumplen, pero cuando se trataba de poner música, los delfines no obedecían. Probablemente se conviertan en una atracción popular", remató.

BBC

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