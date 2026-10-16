Getty Images Katie Zacharia estuvo apenas unos días en el cargo.

La Casa Blanca informó que la secretaria de prensa Katie Zacharia abandonaría su cargo, a pocos días de haberlo asumido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que le había pedido a Zacharia que "reconsiderara" si quería seguir con el puesto.

Frente a la Casa Blanca, Trump también afirmó ante periodistas que la funcionaria había sido tratada "muy, muy mal" por los medios en los últimos días.

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Zacharia ofreció una sola rueda de prensa como portavoz del gobierno de Trump, que terminó abruptamente tras 14 minutos, precisó Sarah Smith, editora para América del Norte de la BBC.

"Los récords están para romperse", bromeó Anthony Scaramucci, exdirector de comunicaciones de Trump, quien permaneció en el cargo apenas 11 días en 2017.

A inicios de esta semana, la mujer de 41 años reemplazó a la periodista Karoline Leavitt, quien anunció su salida de la administración en agosto pasado.

Pero apenas se sumó al gobierno se desató una polémica por las dudas que hay sobre sus credenciales profesionales como abogada.

Cuando un periodista le preguntó el martes en qué estado había aprobado el examen para ejercer como abogada en Estados Unidos, respondió junto al presidente: "Cuando me mudé a China".

Zacharia no parece estar inscrita en el colegio de abogados de ninguno de los estados en los que ha vivido.

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, afirmó que Zacharia estaba "especialmente cualificada y es muy inteligente para ayudar a informar al pueblo estadounidense".

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