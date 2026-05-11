Getty Images Irán se clasificó al Mundial de 2026, pero debido a los ataques de EE.UU. e Israel, su participación había quedado en entredicho.

Irán ha señalado que estará en la Copa del Mundo de este verano, pero ha exigido una serie de garantías a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y al país anfitrión debido a las crecientes tensiones en torno a su participación en el torneo.

La Federación Iraní de Fútbol (FFIRI, por sus siglas en inglés) ha dejado claro que estará en el Mundial, "sin renunciar a nuestras creencias, cultura y convicciones", mientras que señala que EE.UU., el país donde disputarán sus partidos, "debe tener en cuenta nuestras preocupaciones".

Estas exigencias se hicieron después de que al presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, se le negara la entrada a Canadá el mes pasado para participar en un congreso de la FIFA.

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Taj reveló que Irán había presentado a la FIFA diez condiciones para su participación en la Copa del Mundo, que comienza este 11 de junio en EE.UU, México y Canadá.

Entre las demandas, que fueron publicadas ese fin de semana, está la de garantizar que todos los jugadores, entrenadores y funcionarios que viajen con el equipo puedan recibir las visas adecuadas, incluyendo aquellos que cumplieron con su servicio militar obligatorio en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

Esta fuerza está en la lista de grupos terroristas del gobierno de Canadá y EE.UU., y la relación de Taj con el CGRI fue la causa de que le denegaran la entrada a Canadá.

Getty Images Irán disputará sus partidos en Inglewood y Seattle.

Irán también está buscando garantías para el trato que tendrá su equipo como, por ejemplo, respeto a la bandera iraní y el himno nacional, además de la seguridad en aeropuertos, hoteles y estadios durante la Copa del Mundo.

Irán ante el mundo

Algunas de las peticiones probablemente resulten más fáciles de gestionar para la FIFA que otras.

La FIFA puede controlar la logística del evento, los protocolos oficiales y el trato que se le da a las delegaciones durante la competencia.

Pero asuntos como las visas, el control de fronteras y la seguridad están bajo la órbita del país anfitrión, en este caso EE.UU.

Irán disputará sus partidos en las localidades de Inglewood, California y Seattle.

El Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ya ha declarado que los futbolistas iraníes serán bienvenidos en el torneo, aunque advirtió que las personas con vínculos con el CGRI aún podrían enfrentar restricciones para entrar en Estados Unidos.

Eso deja a la FIFA ante un delicado equilibrio entre garantizar la participación de todos los equipos clasificados y navegar las realidades políticas que rodean las relaciones entre Teherán y Washington.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques a gran escala contra Irán el pasado 28 de febrero. Irán respondió con bombardeos contra Israel y aliados de Estados Unidos en el Golfo. Desde entonces, los combates han quedado en gran medida suspendidos bajo un frágil alto el fuego.

Es posible que algunas de las demás peticiones de la federación iraní también resulten difíciles de aplicar en la práctica.

Según se ha informado, funcionarios iraníes han pedido a los periodistas que eviten preguntas más allá de "cuestiones técnicas de fútbol".

Pero en el caso de Irán, la frontera entre el fútbol y la política suele ser difusa.

Las preguntas sobre la selección del equipo, el apoyo público a la selección nacional o el ambiente en torno a los partidos pueden tener simultáneamente dimensiones tanto deportivas como políticas.

Esto quedó patente en la Copa Asiática femenina en Australia en marzo, cuando varias jugadoras iraníes intentaron solicitar asilo, lo que desencadenó un tenso enfrentamiento diplomático. Siete miembros del equipo recibieron visados humanitarios mientras estaban en Australia, pero cinco cambiaron de opinión y regresaron a su país.

El seleccionador masculino iraní, Amir Ghalenoei, reconoció recientemente que ambientes cargados políticamente podrían rodear algunos partidos de Irán en el Mundial.

A pesar de las tensiones, actualmente no hay indicios de que Irán tenga intención de retirarse del torneo.

En cambio, los últimos acontecimientos apuntan a negociaciones cada vez más complejas entre la FIFA, Teherán y las autoridades estadounidenses sobre las condiciones que rodean la participación de Irán en la mayor Copa del Mundo de la historia.

Ausencias en otros mundiales

Irán ha dejado claro que irá al torneo -aunque cuando inició el ataque de EE.UU. e Israel, había señalado que no participaría- y la FIFA apoya su participación, pero en la historia de los mundiales se han presentado casos especiales donde los equipos han rechazado participar o no se les ha permitido debido a conflictos bélicos o temas sociales.

Para la Copa del Mundo de 1938, selecciones como Argentina y Uruguay rechazaron participar debido a que la FIFA había prometido la sede a un país sudamericano, pero finalmente se la dio a Francia.

Para el Mundial de 1950, India se logró clasificar -por abandono de los otros equipos en las eliminatorias- pero declinó su participación debido a que no consideraban que el Mundial fuera un torneo para el que valiera la pena hacer un viaje tan largo.

Getty Images Sudáfrica fue expulsada de la FIFA debido a la política de Apartheid en la década del 1970. Fue readmitida en 1992.

Para el Mundial de 1966, todos los países africanos decidieron boicotear el evento debido a que solo se le dio media plaza para el torneo: la selección que ganara la eliminatoria del continente, debía enfrentarse a una selección asiática.

Los conflictos bélicos también han repercutido en la historia de este torneo.

El caso más reciente es el de Rusia que, debido a la invasión de Ucrania en 2022, no puede participar actualmente ni en torneos FIFA ni de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol).

En 1992, debido al apoyo de la República Federal de Yugoslavia (después conocida como Serbia y Montenegro) al conflicto de Bosnia-Herzegovina, el país fue sancionado y no pudo formar parte de las eliminatorias para la Compa del Mundo de Estados Unidos de 1994.

Y otro caso similar es el de Sudáfrica, que fue apartada durante casi 30 años del Mundial por su política del Apartheid. Fue suspendida en 1961, y en 1976 se convirtió en el primer país en ser expulsado de la FIFA por la infame masacre de Soweto, en la que murieron 176 personas, la mayoría de ellos estudiantes negros.

*Con información de Pooria Jafereh, del Servicio Mundial de la BBC.

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