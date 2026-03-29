Getty Images Para el cardenal Pierbattista Pizzaballa, la medida es "grave e irrazonable".

La policía israelí le impidió al máximo representante de la Iglesia católica en Jerusalén acceder al lugar más sagrado del cristianismo para celebrar el Domingo de Ramos.

El patriarca latino, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el reverendo Francesco Ielpo fueron detenidos frente a la Iglesia del Santo Sepulcro, considerada el lugar de la crucifixión de Jesucristo, donde planeaban celebrar una misa para conmemorar el inicio de la Semana Santa, según las autoridades eclesiásticas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que se le había pedido a los fieles de "todas las religiones" que no visitaran lugares en la Ciudad Vieja de Jerusalén por razones de seguridad tras los recientes ataques perpetrados por Irán.

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Pero la medida ha generado duras críticas tanto de líderes de la comunidad internacional como de la iglesia.

El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, dijo que fue un "exceso desafortunado", que era "difícil de entender o de justificar".

"Primera vez en siglos"

La oficina del cardenal Pizzaballa dijo que era "la primera vez en siglos" que a un Patriarca latino se le impedía el acceso a ese lugar sagrado el Domingo de Ramos, que marca el regreso de Cristo a Jerusalén.

Pizzaballa y el reverendo Ielpo habían sido "obligados" a abandonar la iglesia, donde también se cree que Cristo fue enterrado y que, posteriormente, resucitó.

"Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, miran a Jerusalén", señala el patriarcado en un comunicado.

ILIA YEFIMOVICH / AFP via Getty Images Una mujer rezando ante la Piedra de la Unción en la Iglesia del Santo Sepulcro.

"Esta decisión apresurada y fundamentalmente errónea, viciada por consideraciones impropias, representa un grave alejamiento de los principios fundamentales de la razón, la libertad de culto y el respeto del Status Quo".

El patriarcado afirmó que había cumplido con todas las "restricciones impuestas" y había actuado con responsabilidad desde el inicio de la guerra, añadiendo que la decisión del domingo fue "una medida evidentemente terrible y gravemente desproporcionada".

Preocupación por la seguridad

Netanyahu afirmó que la policía había actuado de esa manera por preocupaciones de seguridad "especiales" y que se estaba elaborando un plan para permitir a los líderes eclesiásticos celebrar oficios religiosos en el lugar en los próximos días.

La tradicional procesión del Domingo de Ramos hacia la ciudad ya había sido cancelada debido a las restricciones a las reuniones públicas.

Pier Marco Tacca/Getty Images La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, dijo que la medida representa "una ofensa no solo para los creyentes sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa".

La policía israelí dijo que todos los lugares sagrados de la Ciudad Vieja habían estado cerrados por razones de seguridad a los fieles desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y que había rechazado la solicitud del patriarcado para una exención del Domingo de Ramos.

Netanyahu afirmó que los lugares sagrados pertenecientes a las comunidades cristiana, judía y musulmana han sido "blanco reiterado" de ataques con misiles iraníes en los últimos días.

"En uno de los ataques, fragmentos de misiles impactaron a escasos metros de la Iglesia del Santo Sepulcro", señaló en un comunicado compartido en la plataforma X, añadiendo que la decisión adoptada el domingo "carecía por completo de cualquier intención maliciosa".

"En consecuencia, Israel ha solicitado temporalmente a los fieles de todas las confesiones que se abstengan de realizar actos de culto en los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén".

Huckabee señaló que ambos religiosos habían intentado entrar en la iglesia de forma privada, sin una procesión, y que las normas actuales se referían a reuniones religiosas de más de 50 personas.

Sin embargo, se mostró complacido por los esfuerzos del gobierno israelí para abordar la situación y facilitar otras actividades durante la Semana Santa.

Las críticas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que la medida era "una ofensa no sólo para los creyentes sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa", mientras que el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que había convocado al embajador israelí en Italia para que le diera explicaciones.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también condenó la medida y afirmó que se produjo en el contexto del "preocupante aumento de las violaciones del estatus de los Lugares Santos en Jerusalén".

"La libertad para celebrar ritos religiosos en Jerusalén debe garantizarse para todas las religiones", dijo en un comunicado en X.

En Roma, el domingo, el papa León XIV le rindió un homenaje a "los cristianos de Medio Oriente, que sufren las consecuencias de un terrible conflicto y en muchos casos no pueden vivir plenamente los ritos de estos días santos".

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que había llamado al cardenal Pizzaballa para expresar su "gran tristeza" por el "desafortunado incidente".

Señaló que también había reafirmado "el compromiso inquebrantable de Israel con la libertad religiosa para todas las religiones y con la conservación del statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén".

BBC

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