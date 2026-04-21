Getty Images Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México.

Las autoridades mexicanas identificaron como Julio César Jasso Ramírez al presunto responsable de un tiroteo en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el que murió una turista canadiense y otras 13 personas resultaron heridas.

Luego del ataque en las famosas pirámides al norte de la capital del país, el hombre se habría privado de la vida, informó el Gabinete de Seguridad de México en un comunicado.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México confirmó en su cuenta de X que Jasso Ramírez tenía una identificación nacional mexicana.

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La emergencia fue atendida por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de México, que aseguraron en el lugar un arma de fuego, cartuchos y un arma blanca.

"Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida y, hasta el momento, se tiene información sobre varias personas que resultaron lesionadas, quienes reciben atención médica", informó el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Las 13 personas que resultaron lesionadas y precisaron atención sanitaria tienen distintas nacionalidades. Se trata de 6 ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un ruso y un canadiense.

Según el sistema sanitario IMSS Bienestar, siete personas fueron ingresadas a un hospital cercano para ser atendidas por diversas lesiones: "Cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad", decía un comunicado en X.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias para las víctimas e informó que se ha abierto una investigación. "Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá", escribió en X.

"He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de Cultura se dirige ya al sitio para brindar atención y acompañamiento, junto con las autoridades locales. Estoy atenta y seguiremos informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad".

¿Qué se sabe de lo ocurrido?

Según reportes de la televisión mexicana, los disparos se produjeron alrededor del mediodía en la Pirámide de la Luna, que es junto con la Pirámide del Sol una de las dos grandes edificaciones del sitio arqueológico.

El sospechoso presuntamente estaba en uno de los niveles superiores de la edificación y sostuvo una discusión con algunas personas antes de abrir fuego. Momentos después se quitó la vida.

Varios videos que comenzaron a difundirse en redes sociales mostraban al presunto atacante, un hombre joven, caminar con un arma por el lugar, mientras otras personas permanecían tiradas en una de las plataformas de la Pirámide de la Luna. En las imágenes, que la BBC no puede verificar de forma inmediata, se escucha que realiza varios disparos.

El jefe de la policía estatal dijo que los primeros indicios sugieren que el sospechoso actuó solo.

"No nos gustaría especular. Tengamos paciencia para que se realicen las pruebas periciales para tener más información", afirmó.

Reuters Equipos de emergencia acudieron al lugar para realizar los trabajos forenses y de investigación.

Una visitante, Laura Torres, dijo que vio al sospechoso "disparando en la pirámide", en la que había varias personas. Según el testimonio, el tirador permitió a un par de personas descender, pero a otras les disparó en el lugar. La testigo aseguró haber escuchado "más de 20" detonaciones.

"Primero esporádicas, luego una tras otra", relató Torres a los reporteros. Muchos turistas entraron en pánico y empezaron a correr hacia las salidas, añadió.

Agentes de la Guardia Nacional y de la policía estatal, así como forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se desplazaron para asegurar el lugar e iniciar las investigaciones.

Las pirámides de Teotihuacán son uno de los sitios arqueológicos más visitados de México anualmente, con más de 1,5 millones de turistas nacionales y extranjeros. Forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco.

Getty Images Fuerzas federales y locales evacuaron el sitio arqueológico luego del tiroteo.

BBC

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