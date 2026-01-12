Frazer Harrison/WireImage Timothée Chalamet.

Sin muchas sorpresas y los galardones repartidos.

Así resultó la 83ª edición de los Globos de Oro, que tuvo lugar este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Los premios gordos se los llevaron Hamnet, que se proclamó mejor película dramática, y "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), que se alzó como mejor comedia o musical.

Esta última, que es en realidad un thriller político dirigido por el californiano Paul Thomas Anderson, llegó como favorita con nueve nominaciones y fue la que más galardones se llevó a casa: cuatro.

Entre ellas no estuvo el de mejor actor, al que estaba nominado Leonardo DiCaprio.

Ese reconocimiento se lo arrebató Timothée Chalamet por su papel protagonista en Marty Supreme. Con 30 años, se enfila como favorito para los Oscar, cuyas nominaciones se conocerán el 22 de este mismo mes.

Mientras, Sentimental Value, de Joachim Trier, aspiraba a ocho pero solo se hizo con uno: el de mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.

La mejor película de habla no inglesa fue la brasileña O Agente Secreto ("El agente secreto"), cuyo protagonista, Wagner Moura, también se llevó a casa el galardón correspondiente.

En las categorías de televisión de estos reconocimientos que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la ganadora absoluta fue "Adolescencia" (Adolescence).

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2025:

Penske Media vía Getty Images Jessie Buckley, ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de película dramática por su papel en Hamnet.

En las categorías de cine:

Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao

Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson

Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet

Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto ("El agente secreto")

Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You ("Si pudiera, te daría una patada")

Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra") Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")

Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra") Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners ("Los pecadores")

Mejor película animada: Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")

Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")

En las categorías de TV:

Mejor serie limitada: Adolescence ("Adolescencia")

Mejor serie, drama: The Pitt

Mejor serie, musical o comedia: The Studio

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence ("Adolescencia")

Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks

Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio

Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence ("Adolescencia")

Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia")

Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Mejor pódcast: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

Penske Media vía Getty Images Wagner Moura le dio el segundo Globo de Oro de la noche a la cinta brasileña O Agente Secreto.

The Hollywood Reporter vía Getty Images Stellan Skarsgård le dedicó su Globo de Oro al mejor actor de reparto por su rol en Sentimental Value ("Valor sentimental") a su esposa, Megan Everett-Skarsgård.

John Shearer/WireImage Teyana Taylor.

AFP vía Getty Images La actriz australiana Rose Byrne posa con su premio.

Penske Media vía Getty Images Hamnet, de Chloé Zhao (en el centro), se hizo con el premio a la mejor película dramática.

AFP vía Getty Images El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson (en el centro), se hizo con cuatro premios, incluido el de mejor comedia o musical.

Penske Media vía Getty Images Stephen Graham.

Reuters Noah Wyle.

AFP vía Getty Images Jean Smart, premiada por Hacks.

Penske Media vía Getty Images Rhea Seehorn.

Penske Media vía Getty Images Seth Rogen abraza a Zoe Kravitz y Dave Franco tras recibir el Globo de Oro.

Penske Media vía Getty Images Sinners se hizo con el mayor logro cinematográfico de taquilla.

AFP vía Getty Images Julia Roberts.

Penske Media vía Getty Images Jennifer Lawrence.

AFP vía Getty Images Paul Mescal.

Getty Images La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Reuters Jacob Elordi.

Penske Media vía Getty Images Elle Fanning, quien estaba nominada a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental").

AFP via Getty Images Ariana Grande fue nominada por Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2").

Reuters Emma Stone, que estaba nominada por Bugonia, se quedó sin Globo de Oro.

Reuters Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro.

Getty Images Timothée Chalamet y su pareja Kylie Jenner en los Globos de Oro.

Penske Media vía Getty Images Miley Cyrus en la alfombra roja.

The Hollywood Reporter vía Getty Images Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro.

