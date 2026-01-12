Timothée Chalamet, ganador del premio a la Mejor Actuación de un Actor en una Película – Musical o Comedia por "Marty Supreme", posa en la sala de prensa durante la 83.ª ceremonia anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto: Frazer Harrison/WireImage)

Frazer Harrison/WireImage
Timothée Chalamet.

Sin muchas sorpresas y los galardones repartidos.

Así resultó la 83ª edición de los Globos de Oro, que tuvo lugar este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Los premios gordos se los llevaron Hamnet, que se proclamó mejor película dramática, y "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), que se alzó como mejor comedia o musical.

Esta última, que es en realidad un thriller político dirigido por el californiano Paul Thomas Anderson, llegó como favorita con nueve nominaciones y fue la que más galardones se llevó a casa: cuatro.

Entre ellas no estuvo el de mejor actor, al que estaba nominado Leonardo DiCaprio.

Ese reconocimiento se lo arrebató Timothée Chalamet por su papel protagonista en Marty Supreme. Con 30 años, se enfila como favorito para los Oscar, cuyas nominaciones se conocerán el 22 de este mismo mes.

Mientras, Sentimental Value, de Joachim Trier, aspiraba a ocho pero solo se hizo con uno: el de mejor actor de reparto para Stellan Skarsgård.

La mejor película de habla no inglesa fue la brasileña O Agente Secreto ("El agente secreto"), cuyo protagonista, Wagner Moura, también se llevó a casa el galardón correspondiente.

En las categorías de televisión de estos reconocimientos que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la ganadora absoluta fue "Adolescencia" (Adolescence).

A continuación, la lista completa de los ganadores de los Globos de Oro 2025:

Jessie Buckley en la 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Rich Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Jessie Buckley, ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de película dramática por su papel en Hamnet.

En las categorías de cine:

  • Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao
  • Mejor película de comedia o musical: One Battle After Another ("Una batalla tras otra"), de Paul Thomas Anderson
  • Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet
  • Mejor actor, drama: Wagner Moura, por O Agente Secreto ("El agente secreto")
  • Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You ("Si pudiera, te daría una patada")
  • Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme
  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Mejor película de habla no inglesa: O Agente Secreto ("El agente secreto"), de Kleber Mendonça Filho
  • Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Mayor logro cinematográfico de taquilla: Sinners ("Los pecadores")
  • Mejor película animada: Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")
  • Mejor canción: Golden, de Kpop Demon Hunters ("Las guerreras del K-pop")

En las categorías de TV:

  • Mejor serie limitada: Adolescence ("Adolescencia")
  • Mejor serie, drama: The Pitt
  • Mejor serie, musical o comedia: The Studio
  • Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex
  • Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescence ("Adolescencia")
  • Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus
  • Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
  • Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks
  • Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
  • Mejor actriz de reparto de miniserie, antología o película para televisión: Erin Doherty, por Adolescence ("Adolescencia")
  • Mejor actor de reparto de miniserie, antología o película para televisión:: Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia")
  • Mejor actuación en monólogo de humor: Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
  • Mejor pódcast: Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
Wagner Moura en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Rich Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Wagner Moura le dio el segundo Globo de Oro de la noche a la cinta brasileña O Agente Secreto.
Stellan Skarsgård y Megan Everett-Skarsgård asisten a la 83ª entrega anual de los Premios Globo de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter vía Getty Images)

The Hollywood Reporter vía Getty Images
Stellan Skarsgård le dedicó su Globo de Oro al mejor actor de reparto por su rol en Sentimental Value ("Valor sentimental") a su esposa, Megan Everett-Skarsgård.
Teyana Taylor, ganadora del premio a la Mejor Actuación de una Actriz de Reparto en cualquier película por "Una Batalla Tras Otra", posa en la sala de prensa durante la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de John Shearer/WireImage)

John Shearer/WireImage
Teyana Taylor.
La actriz australiana Rose Byrne posa en la sala de prensa con su premio a la Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia por "If I Had Legs I'd Kick You" durante la 83ª ceremonia anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Etienne Laurent / AFP vía Getty Images)

AFP vía Getty Images
La actriz australiana Rose Byrne posa con su premio.
Pippa Harris, Nic Gonda, Jessie Buckley, Jacobi Jupe, Max Richter, Chloé Zhao, Steven Spielberg, Liza Marshall, Noah Jupe en la 83.ª edición anual de los Globos de Oro celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Rich Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Hamnet, de Chloé Zhao (en el centro), se hizo con el premio a la mejor película dramática.
La productora de cine estadounidense Sara Murphy, la actriz estadounidense Teyana Taylor, el cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la actriz estadounidense Chase Infiniti, ganadores del premio a la Mejor Película - Musical o Comedia por "One Battle After Another", posan en la sala de prensa durante la 83ª entrega anual de los premios Golden Globe en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Etienne Laurent / AFP vía Getty Images)

AFP vía Getty Images
El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), de Paul Thomas Anderson (en el centro), se hizo con cuatro premios, incluido el de mejor comedia o musical.
El actor británico Owen Cooper posa en la sala de prensa con su premio a Mejor Actor de Reparto en Televisión por "Adolescencia" durante la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Etienne Laurent / AFP vía Getty Images)

AFP vía Getty Images
Owen Cooper.
Stephen Graham en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Rich Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Stephen Graham.
Noah Wyle posa con el premio a la Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Televisión durante la 83.ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

Reuters
Noah Wyle.
La actriz estadounidense Jean Smart asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP vía Getty Images)

AFP vía Getty Images
Jean Smart, premiada por Hacks.
Rhea Seehorn en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Christopher Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Rhea Seehorn.
Zoe Kravitz, Seth Rogen y Dave Franco en la 83ª edición de los Globos de Oro celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Rich Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Seth Rogen abraza a Zoe Kravitz y Dave Franco tras recibir el Globo de Oro.
Delroy Lindo, Li Jun Li, Raphael Saadiq, Zinzi Coogler, Ryan Coogler, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller, Sev Ohanian, Francine Maisler, Jayme Lawson, Miles Caton en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro realizada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Rich Polk/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Sinners se hizo con el mayor logro cinematográfico de taquilla.
La actriz estadounidense Julia Roberts asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP a través de Getty Images)

AFP vía Getty Images
Julia Roberts.
Jennifer Lawrence en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Chad Salvador/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Jennifer Lawrence.
El actor irlandés Paul Mescal asiste a la 83.ª entrega anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP vía Getty Images)--

AFP vía Getty Images
Paul Mescal.
Benicio del Toro asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images)

Getty Images
Benicio del Toro.
Renate Reinsve asiste a la 83ª edición anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Amy Sussman/Getty Images)

Getty Images
La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro.
Jacob Elordi asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de REUTERS/Mike Blake)

Reuters
Jacob Elordi.
Elle Fanning en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Jesse Grant/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Elle Fanning, quien estaba nominada a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental").
La cantautora Ariana Grande asiste a la 83.ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP vía Getty Images)

AFP via Getty Images
Ariana Grande fue nominada por Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2").
Emma Stone posa en la alfombra roja en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Daniel Cole

Reuters
Emma Stone, que estaba nominada por Bugonia, se quedó sin Globo de Oro.
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake

Reuters
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro.
Timothée Chalamet y su pareja Kylie Jenner en la cena de los Globos de Oro.

Getty Images
Timothée Chalamet y su pareja Kylie Jenner en los Globos de Oro.
Miley Cyrus en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Michael Buckner/2026GG/Penske Media vía Getty Images)

Penske Media vía Getty Images
Miley Cyrus en la alfombra roja.
Jackie Sandler y Adam Sandler asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter vía Getty Images)

The Hollywood Reporter vía Getty Images
Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro.
