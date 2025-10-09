Getty Images "Yo soy la única víctima", afirmó Pelicot ante la corte luego que el hombre alegara que él era una víctima.

Un tribunal del sur de Francia sumó un año a la pena de prisión del único hombre que impugnó su condena por violar a Gisèle Pelicot.

La mujer de 72 años fue drogada por su entonces esposo, Dominique Pelicot, hasta quedar inconsciente a lo largo de más de una década y fue violada por decenas de hombres que su marido reclutaba por internet.

Husamettin Dogan, de 44 años, había alegado su inocencia, a pesar de las explícitas imágenes de video mostradas en el tribunal, en las que se le ve penetrando a una Gisèle Pelicot inmóvil.

Sin embargo, el tribunal de apelación de Nimes rechazó su argumento y amplió su pena original de 9 a 10 años de prisión. Fue declarado culpable de violación con agravantes en diciembre pasado, durante un juicio en el que fueron condenados otros 50 hombres.

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/Shutterstock Husamettin Dogan, de 44 años, fue el único de los imputados que apeló la acusación por violación.

"Atrapado" por Dominique Pelicot

La Fiscalía había solicitado al tribunal que se le impusiera una pena de 12 años a Dogan, quien afirmó haber sido él mismo una víctima, tras ser "atrapado" por Dominique Pelicot.

Aunque Dogan permaneció en prisión preventiva antes del juicio del año pasado, no ha estado en la cárcel desde entonces.

La policía logró localizar a los hombres que violaron a Gisèle gracias a los videos que Dominique Pelicot grabó durante las violaciones.

De los 51 hombres condenados a prisión, 17 presentaron inicialmente recursos de apelación, que retiraron poco después.

Husamettin Dogan, un hombre casado y padre de familia nacido en Turquía, fue el único que decidió mantener la apelación.

Al igual que muchos otros hombres condenados en diciembre, la defensa de Dogan alegó que no podía ser culpable de violar a Gisèle porque desconocía que su marido la había drogado contra su voluntad.

Getty Images Gisèle Pelicot junto a su hijo durante la audiencia en el tribunal de Nîmes.

Un nuevo juicio

El proceso en Nimes fue en realidad un nuevo juicio. Sin embargo, a diferencia del proceso inicial de diciembre del año pasado, este caso fue juzgado por un jurado compuesto por nueve ciudadanos y tres jueces profesionales.

Se volvieron a mostrar pruebas del primer juicio, incluyendo videos de las violaciones en los que se oía a Gisèle, inconsciente, roncando y sin reaccionar a pesar del maltrato sufrido.

Sin embargo, Dogan volvió a negar cualquier intención de violarla, aunque reconoció que Gisele fue claramente víctima de su marido.

"Realicé un acto sexual, nunca violé a nadie", declaró. "Para mí, violación significa forzar a alguien, atarle, no sé… Soy una víctima".

Gisèle Pelicot declaró ante el tribunal esta semana: "Soy la única víctima", negando haber dado su consentimiento.

En un intento de culpar a Dominique Pelicot, Dogan también afirmó que si bien en un momento tuvo "sospechas" de que algo no cuadraba en la situación, Pelicot lo tranquilizó. "Este tipo es un manipulador", afirmó.

Dominique Pelicot, quien estuvo presente en el tribunal como testigo, negó haberle hecho creer a Dogan que su esposa no estaba inconsciente.

A todos los hombres que reclutó en salas de chat "se les dijo que ella estaría drogada", declaró Pelicot, añadiendo que le había dicho explícitamente a Dogan que buscaba a "alguien que abusara de mi esposa dormida sin su conocimiento".

