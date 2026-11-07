AFP via Getty Images

Hungría publicó en línea su archivo completo de registros de seguridad del Estado, lo que podría revelar quién espió a vecinos, colegas, amigos y familiares durante las cuatro décadas de gobierno comunista hasta 1989.

El gobierno afirma que se trata de un paso vital en la transición democrática del país.

Para algunos, ofrece una oportunidad largamente esperada de buscar explicaciones sobre arrestos, interrogatorios y desapariciones a manos del Estado comunista y su vasta red de espías.

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Para otros, podría sacar a la luz dolorosos secretos enterrados durante décadas.

BBC Bálint Magyar muestra una fotografía tomada por la policía secreta polaca durante su visita al país en 1981 para reunirse con sindicalistas.

Como activista de la oposición en la Hungría comunista de los años 80, Bálint Magyar sabía que estaba siendo vigilado de cerca.

Desde entonces, ha logrado obtener fragmentos de la información que el Estado recopiló en secreto sobre su vida, incluido el relato de un informante de la policía sobre un discurso que pronunció ante un grupo de profesores en 1987, en el que afirma que "declaró que pronto se produciría un cambio de régimen en nuestro país".

Magyar ahora le ve el lado divertido. "No recordaba que ya había estado hablando de la posibilidad de un cambio de régimen tan pronto", le dice al Servicio Mundial de Noticias de la BBC.

Todavía desconoce quién era el informante, o cualquier detalle de la operación para vigilar sus actividades, pero podría estar a punto de averiguarlo.

"Ni la maquinaria en sí ni su funcionamiento se han hecho públicos", afirma. "Quizás al hacer que todos los documentos sean totalmente accesibles ahora se pueda tener una visión más clara del sistema en su conjunto".

BBC Bálint Magyar logró obtener el testimonio de un informante policial sobre un discurso que pronunció en 1987, en el que afirmaba que "pronto se produciría un cambio de régimen en nuestro país".

Programa de vigilancia masiva

La primera tanda de archivos fue publicada el miércoles 4 de noviembre, coincidiendo con el 70 aniversario de la brutal represión soviética que aplastó el levantamiento prodemocrático de Hungría en 1956.

En los años siguientes, cientos de líderes del movimiento fueron encarcelados y ejecutados.

El Estado húngaro creó un programa de vigilancia masiva. Se reclutaban colaboradores entre la población —a menudo mediante chantaje o soborno— para espiar a sus comunidades. Según Gergő Bendegúz Cseh, director del Archivo Histórico de la Seguridad del Estado húngaro, entre 50.000 y 60.000 de ellos figuran en los archivos.

"Estamos escaneando y publicando todos los archivos de los exagentes", dice Cseh. "Así quedará claro, al menos a partir de los documentos que se han conservado, no solo que alguien fue reclutado, sino también con qué pretextos, cómo se llevó a cabo el reclutamiento, con qué fueron chantajeados y cómo operaban".

Getty Images Tanques del Ejército Rojo forman un amenazante cerco alrededor del edificio del Parlamento húngaro, en Budapest, el 12 de noviembre de 1956.

Péter "Sziámi" Müller formó parte de la escena subversiva de rock alternativo de Hungría en la década de 1980. Los informantes de la policía siempre estaban vigilando entre la multitud.

"Te denunciaban, te llevaban a la comisaría… así que sí, era algo recurrente", dice.

Müller pasó años luchando contra el sistema comunista, pero le preocupa identificar a los colaboradores.

"No me siento del todo cómodo con la idea de que la sociedad necesite semejante purificación o catarsis después de todo este tiempo; que haya que señalar, humillar, avergonzar y castigar a personas que ya han muerto o han pasado a una etapa diferente de la vida", afirma.

Reuters Péter "Sziámi" Müller fue detenido frecuentemente por la policía secreta

La legislación para publicar los archivos fue aprobada en septiembre.

Tras su aplastante victoria electoral en abril sobre Viktor Orbán, el primer ministro Péter Magyar afirmó que su gobierno "cumpliría una de las promesas más importantes de la transición democrática: haremos públicos y consultables los registros existentes".

Algunos países, como Polonia y Alemania, abrieron sus archivos con mucha más rapidez tras la caída del comunismo. Sin embargo, no todos los documentos se han digitalizado y las búsquedas pueden estar restringidas a registros personales o familiares.

Hungría afirma que su archivo en línea permitirá búsquedas abiertas y sin restricciones por parte de cualquier persona.

EPA/Shutterstock El primer ministro Peter Magyar asiste a una ceremonia conmemorativa del 70 aniversario del levantamiento húngaro.

Pero, según Bálint Magyar, la publicación ha llegado demasiado tarde para que se puedan exigir responsabilidades.

"La cuestión ya no radica principalmente en quién debe rendir cuentas, o a quién se le puede exigir que rinda cuentas, porque la mayoría de esa generación ya no vive, mientras que otros han fallecido y ya no trabajan activamente", afirma.

Tras convertirse en diputado y ministro del gobierno después de la caída del comunismo, Bálint Magyar es ahora investigador principal en el Instituto de la Democracia de la Universidad Centroeuropea de Budapest.

Para él, el valor de publicar los archivos va más allá de exigir responsabilidades a los individuos.

"Una nación no puede seguir viviendo con mentiras sin afrontar su propio pasado de alguna manera", afirma. "(Abrir los archivos) sin duda ayudaría a Hungría a hacerlo".

Hungría está a punto de descubrir mucho más sobre ese pasado oscuro.

Quienes apoyan la medida afirman que es un gran paso hacia la reconciliación histórica. Pero, para algunos, afrontar estos secretos será doloroso.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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