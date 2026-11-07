César Olmedo. Basilio Gustavo Núñez Jiménez, presidente del Senado peruano, sentado entre otros dos legisladores, presidió la sesión del juicio político en que se condenó al presidente Santiago Peña.

Santiago Peña, hasta este viernes presidente de Paraguay, se encuentra en arresto domiciliario en su casa en Asunción, según informó un comisario de la Policía paraguaya a los medios congregados en el lugar.

El mando policial anunció que se le comunicó la orden de detención emitida por la Fiscalía y que el sábado en la mañana será trasladado a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.

La detención de Peña, acusado de varios delitos en el marco del escándalo de Ueno Bank, uno de los principales bancos del país, que fue intervenido esta semana por el Banco Central tras comprobarse que había caído por debajo de los mínimos exigidos de solvencia, llegó solo unas horas después de que el mandatario fuera destituido por el Congreso en un juicio político.

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El Senado de Paraguay declaró a Peña culpable de mal desempeño de sus funciones y aprobó su destitución de la presidencia por unanimidad, con 44 votos a favor y una ausencia.

Es el segundo presidente en la historia del país que pierde así el poder, después de Fernando Lugo, destituido en 2012.

Poco después de culminado el juicio político contra Peña, el que era hasta ahora su vicepresidente, Pedro Alliana, juró como presidente ante el mismo Congreso.

Alliana deberá completar el mandato de Peña, que terminaba en agosto de 2028.

La destitución y arresto de Peña son el último capítulo de la crisis política abierta tras el colapso de Ueno Bank, vinculado a un grupo empresarial del que Peña fue accionista hasta 2025.

La intervención de la entidad bancaria ha dejado en el aire el dinero depositado por millones de clientes, entre ellos el Instituto de Previsión Social, la entidad estatal que gestiona las pensiones y la seguridad social en Paraguay.

El mandatario había presentado su renuncia el jueves, en lo que la oposición calificó como un intento de evitar la persecución penal por su posible responsabilidad en lo ocurrido con el banco, al que estuvo relacionado al menos hasta 2025.

De haberse aceptado su renuncia, Peña habría pasado a ser senador vitalicio y hubiera conservado fueros de los que solo una votación parlamentaria hubiera podido despojarle.

Al rechazar su renuncia y destituirle mediante un juicio político, Peña queda ahora expuesto a posibles responsabilidades en el marco de la investigacion que realiza la Fiscalía sobre este caso.

El fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, informó el jueves que Peña se suma a la lista de investigados por el caso Ueno Bank.

La denuncia queda a cargo del equipo integrado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos Nancy Salomón, como coordinadora de la investigación, según informan los medios locales.

Peña publicó en la tarde de este viernes un mensaje en X que sonó a despedida, en el que aseguró que presentó su renuncia para contribuir a devolver la tranquilidad a Paraguay.

"No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal", escribió.

El mandatario llamó a unir esfuerzos para "reconstruir la institucionalidad y recuperar la confianza" y reconoció la angustia de quienes esperan respuestas.

Cómo se llegó al juicio político

Poco después de que presentara su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó el jueves la apertura de un juicio político a Peña con los votos de los representantes de su propio partido.

Antes de procesar el juicio político, el Congreso abrió una sesión conjunta de diputados y senadores para votar si aceptaba la renuncia de Peña.

Pero cuando los legisladores estaban emitiendo su voto, los diputados del Partido Colorado -al que pertenece Peña- abandonaron el pleno y se decretó la falta de quorum.

El acuerdo de las bancadas en el Congreso fue que el Senado procesara el juicio político abierto por los diputados más temprano.

Esto dejó sin efecto la renuncia del presidente, que fue destituido menos de 24 horas después, entre llamamientos de varios congresistas de la oposición a que fuera detenido para responder por su responsabilidad en la gestión de Ueno Bank.

Presidencia de Paraguay Peña dijo en un mensaje: "No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad".

De qué se acusaba a Peña

Durante el juicio político a Peña se lo señalaba, sobre todo, por un presunto conflicto de intereses por sus vínculos con el conglomerado que gestiona Ueno Bank.

Estos son los puntos principales de la acusación:

Conflicto de intereses y vínculos con Ueno Holding SAECA / Ueno Bank: Peña tuvo acciones millonarias en la sociedad hasta 2025 (dos años después de asumir la presidencia) y se le cuestionan algunos de los nombramientos de funcionarios en la entidad financiera.

Crisis y colapso financiero de Ueno Bank: después de la intervención de la entidad por el Banco Central del Paraguay (BCP) se señaló a Peña por el impacto en la confianza en el sistema financiero y que cientos de miles de ahorristas se quedaran sin acceso a sus depósitos.

Injerencia en el Instituto de Previsión Social (IPS): se acusa a Peña de una intervención indebida en el IPS —organismo que administra las jubilaciones y la salud de los trabajadores— para colocar fondos en Ueno Bank.

Beneficio patrimonial e indicios de enriquecimiento ilícito: se apunta a un presunto beneficio indebido del mandatario, incluidos préstamos recibidos del banco y denuncias previas vinculadas a su patrimonio.

Responsabilidad institucional y contexto político: la acusación también incorpora cuestionamientos por decisiones y omisiones políticas de su gestión.

El clima en el país

Juan Pablo Pino / Getty Los manifestantes se concentraron junto a la sede del Congreso en Asunción tras conocerse la renuncia de Peña.

La intervención de Ueno Bank causó un gran escándalo en el país, especialmente entre quienes ven ahora peligrar sus ahorros y esperan que el Fondo de Garantía de Depósitos cubra los suyos.

En las calles aledañas al Palacio Legislativo en Asunción se han visto concentraciones de manifestantes desde que se conoció la renuncia de Peña.

El viernes, tras conocerse la noticia de su condena y destitución, se vivieron momentos de celebración y júbilo.

Ahorradores afectados por la crisis de Ueno Bank, jubilados y estudiantes recibieron el resultado con aplausos, abrazos y lágrimas después de varias horas de espera.

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