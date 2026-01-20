AFP vía Getty Images Gavin Newsom lanzó un fuerte mensaje a los líderes europeos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los líderes europeos que "despierten" y dejen de lado la "complicidad" frente a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoderarse de Groenlandia.

Al hablar este martes con periodistas desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Newsom criticó duramente la actitud de los presidentes y primeros ministros de Europa frente a la política exterior de Trump.

"Es hora de ponerse serios y dejar de ser cómplices. Es hora de mantenerse firmes, y con la cabeza arriba, tener carácter. Lo he visto en EE.UU., el Congreso indolente jugando a dos bandas. Decir una cosa en un mensaje de texto o un tuit, y otra públicamente", señaló.

"Despierten… Dejen de lado esta diplomacia de sutilezas y de alguna manera todos lo resolveremos. Dejen de decir una cosa en privado y otra en público. Tengan algo de carácter", añadió.

Newsom dio estas declaraciones surgen en medio de las crecientes tensiones entre Trump y los líderes europeos por el objetivo declarado del presidente de EE.UU. de apoderarse de Groenlandia, el territorio autónomo que pertenece a Dinamarca.

Ante el rechazo que esto ha generado en Europa, el sábado Trump anunció la imposición de aranceles a las importaciones de los países europeos que se opongan a un posible control del territorio groenlandés por parte de Estados Unidos.

Al ser preguntado por los periodistas sobre si tenía algún mensaje para los europeos, el gobernador Newsom planteó que "es hora de mantenerse firmes y fuertes. Es hora de mantenerse unidos, tomen esa determinación".

"Debería haber traído un montón de rodilleras para todos los líderes mundiales", añadió con sarcasmo. "Es simplemente patético. Y espero que entiendan lo patéticos que se ven en el escenario mundial. Al menos desde una perspectiva estadounidense, es vergonzoso".

"Los europeos deberían decidir por sí mismos qué hacer. Pero hay algo que no deben hacer, lo que han estado haciendo y a lo que han estado jugando. Este tipo [Trump] está tomando a la gente por tontos y es vergonzoso".

"Es la ley de la jungla"

El gobernador, que se ha perfilado como una opción de los demócratas para disputar la Casa Blanca en 2028, dijo que la diplomacia tradicional no funciona a la hora de enfrentar las políticas y decisiones de Trump.

"Esto es diplomacia con Donald Trump. Él es un T-Rex, o te alías con él o te devora, una cosa u otra. Los europeos podrían ser (devorados) si continúan por este camino y este proceso. Tienen que mantenerse firmes, unidos".

Añadió que Europa no obtendrá buenos resultados si no entiende que no hay reglas en el juego político de Trump, que es como "la ley de la jungla".

"Espero que el mundo se dé cuenta de a qué nos enfrentamos. Esto es serio. Este tipo no está loco, es muy intencional, pero no está trastornado. El objetivo es el que él quiere que sea. El objetivo es el mundo a su imagen. ¿Qué le dirías a un narcisista? No hay sentido común".

"Todos hablan a sus espaldas, se ríen, pero mientras tanto le siguen el juego. Es vergonzoso", añadió.

Frente a las recientes amenazas arancelarias de Trump, varios líderes de la Unión Europea han anunciado que debatirán posibles represalias en una cumbre de emergencia que se celebrará en Bruselas este jueves.

