AFP via Getty Images Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga están liderando el conteo de votos.

Este domingo los peruanos fueron a las urnas para elegir entre un número récord de 35 candidatos a la presidencia y, tal como se preveía, las tendencias indican que ninguno llegó al 50% de los votos necesarios para ganar en primera ronda.

Con 40% de los votos contabilizados, la derechista Keiko Fujimori lidera con 17% del total, seguida de cerca por el ultraconservador Rafael López Aliaga, con 16%. En tercer lugar está el centrista Jorge Nieto, con 13%.

Sin embargo, es tan escasa la diferencia porcentual entre candidatos y está tan fragmentado el voto que aún todo puede pasar.

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En medio del aumento del crimen y una crisis política que ha erosionado la confianza en las instituciones, la jornada electoral no estuvo exenta de problemas.

Las urnas abrieron a las 7 de la mañana hora local con retrasos en algunas zonas, incluidas la capital, donde más de 63 mil personas se quedaron sin votar, informó este domingo Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según Corvetto, falló la distribución del material electoral, pero a lo largo del día los medios locales también reportaron demoras en la instalación de mesas de votación e inasistencias de ciudadanos encargados de recibir los sufragios.

Para solucionar el problema, ONPE dispuso que los ciudadanos afectados por la falta de material electoral podrán votar este lunes.

Unas 27 millones de personas estaban habilitadas para votar tanto en Perú como en el exterior.

Además de presidente y vicepresidente, este domingo también se eligieron diputados y senadores.

De hecho, quien resulte electo seguramente se enfrentará a un Congreso dividido, lo cual no solo podría dificultar la puesta en marcha de su agenda política, sino también su propia subsistencia en el cargo.

El ganador del balotaje será el noveno presidente de Perú en 10 años.

Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images Esta es la cuarta elección consecutiva en que Keiko Fujimori compite por la presidencia de Perú.

La derecha contra la derecha

Si se confirma la tendencia de los primeros resultados, la segunda vuelta será entre dos candidatos de derecha.

La candidata de Fuerza Popular tiene 50 años y es la heredera del polémico presidente Alberto Fujimori, a quien reivindica. Su lema electoral, por ejemplo, es "vuelve el orden".

Esta pasaría a ser la cuarta elección consecutiva en que Keiko Fujimori llega al balotaje. En las tres anteriores fue derrotada por políticos que no terminaron sus mandatos.

Luis ROBAYO / AFP via Getty Images El ultraconservador Rafael López Aliaga dejó la alcaldía de Lima para lanzarse a su segundo intento de alcanzar la presidencia.

López Aliaga, candidato de Renovación Popular, dejó la alcaldía de Lima para lanzarse a su segundo intento de alcanzar la presidencia. La vez anterior no llegó a la instancia del balotaje.

El millonario de 65 años pertenece al Opus Dei y practica celibato desde los 19 años.

Ambos candidatos prometieron mano dura contra la delincuencia y la corrupción, dos de los temas que más preocupan a los peruanos.

Para ello, tanto López Aliaga como Fujimori propusieron la construcción de megacárceles de máxima seguridad y retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sus propuestas son similares aunque luego se diferencien en las maneras de llevarlas a cabo.

Restará saber qué harán los simpatizantes del resto de los candidatos, que suman más del 60% de los votos, en esta eventual segunda vuelta de derecha versus derecha.

Jorge Cerdán / Getty Los presidentes duran poco en Perú. El actual, José María Balcázar, llegó al cargo en febrero y tendrá que dejarlo en julio.

BBC

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