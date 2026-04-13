Luis ROBAYO / AFP via Getty Images El ultraconservador Rafael López Aliaga dejó la alcaldía de Lima para lanzarse a su segundo intento de alcanzar la presidencia.

Este domingo los peruanos fueron a las urnas para elegir entre un número récord de 35 candidatos a la presidencia y, tal como se preveía, las tendencias indican que ninguno llegó al 50% de los votos necesarios para ganar en primera ronda.

Con 28% de los votos contabilizados, la ventaja la tiene el ultraconservador Rafael López Aliaga con 18%.

En el segundo puesto está la derechista Keiko Fujimori, con 17%, quien además lidera las encuestas a boca de urna.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En tercer lugar figura el centrista Jorge Nieto con casi 15%.

Sin embargo, es tan escasa la diferencia porcentual entre candidatos y está tan fragmentado el voto que aún todo puede pasar.

En medio del aumento del crimen y una crisis política que ha erosionado la confianza en las instituciones, la jornada electoral no estuvo exenta de problemas.

Las urnas abrieron a las 7 de la mañana hora local con retrasos en algunas zonas, incluidas la capital, donde más de 63 mil personas se quedaron sin votar, informó este domingo Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según Corvetto, falló la distribución del material electoral, pero a lo largo del día los medios locales también reportaron demoras en la instalación de mesas de votación e inasistencias de ciudadanos encargados de recibir los sufragios.

Para solucionar el problema, ONPE dispuso que los ciudadanos afectados por la falta de material electoral podrán votar este lunes.

Unas 27 millones de personas estaban habilitadas para votar tanto en Perú como en el exterior.

Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images Esta es la cuarta elección consecutiva en que Keiko Fujimori compite por la presidencia de Perú.

Además de presidente y vicepresidente, este domingo también se eligieron diputados y senadores.

De hecho, quien resulte electo seguramente se enfrentará a un Congreso dividido, lo cual no solo podría dificultar la puesta en marcha de su agenda política, sino también su propia subsistencia en el cargo.

El ganador del balotaje será el noveno presidente de Perú en 10 años.

Más información en breve.

Jorge Cerdán / Getty Los presidentes duran poco en Perú. El actual, José María Balcázar, llegó al cargo en febrero y tendrá que dejarlo en julio.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más