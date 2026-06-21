Getty Images

Abelardo de la Espriella toma ventaja sobre Iván Cepeda en la carrera por la presidencia de Colombia.

Con el 28% de los votos en las elecciones de este domingo, el abogado de derecha suma 50,4% de apoyos por casi el 48% del filósofo de izquierda.

Los colombianos votaron el domingo para elegir, en segunda vuelta, a su próximo presidente entre el empresario De la Espriella, quien promete mano dura y un cambio profundo, y el líder de izquierda Cepeda, que plantea dar continuidad a los programas económicos y sociales del actual gobierno.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La elección se celebró en medio de una profunda polarización entre quienes respaldan la continuidad de las políticas del presidente Gustavo Petro para reducir la desigualdad y la pobreza, y quienes reclaman un giro en materia económica, respeto a la empresa privada y la recuperación de la seguridad, deteriorada por grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilícita.

Aunque las encuestas daban una ventaja a De la Espriella, ganador de la primera vuelta, los analistas anticipaban una votación reñida.

De la Espriella, un abogado de 47 años ajeno a la política tradicional y apodado "El Tigre" por sus seguidores, centra sus propuestas en la seguridad, la reducción del Estado hasta en un 40%, la disminución de los impuestos y la reactivación de los sectores petrolero y minero.

Entre los planteamientos del candidato del movimiento Defensores de la Patria figuran una política de "mano dura" contra el crimen, el narcotráfico y los grupos armados ilegales; el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas; la construcción de megacárceles y reformas del sistema penitenciario.

Ese conjunto de propuestas le valió el respaldo "completo y total" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de la primera vuelta.

En un mensaje, Trump aseguró que un triunfo de De la Espriella sería muy importante para el futuro de Colombia y para su relación con Estados Unidos, mientras calificó a Cepeda de marxista radical.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico e hijo del dirigente comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 por paramilitares de ultraderecha, promete mejorar y profundizar los programas sociales del presidente Petro, su aliado político, además de buscar la paz con los grupos armados ilegales a través del diálogo.

Cepeda, filósofo de 63 años formado en Bulgaria, congresista desde 2010 y una de las figuras más destacadas de la izquierda colombiana, propone un sistema tributario que incluye la ampliación de la base impositiva, un gravamen a las grandes fortunas y la reducción de exenciones a las empresas para financiar los programas sociales.

El candidato, quien participó en las negociaciones que condujeron al acuerdo de paz de 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha dicho que estaría dispuesto a negociar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones si cumplen algunas condiciones para detener la violencia.

Además, anunció que, si gana la elección, trabajará con el Congreso para impulsar una ley de sometimiento que ofrezca beneficios legales a miembros de grupos criminales a cambio de desmantelar sus estructuras.

De la Espriella llegó a los comicios con una derecha unida, después de que la senadora Paloma Valencia, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta, anunciara su respaldo al abogado.

Anadolu via Getty Images

La elección colombiana se cumplió en un contexto regional marcado por el avance de fuerzas conservadoras. Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador eligieron presidentes de derecha en sus últimas elecciones, mientras que Bolivia puso fin a dos décadas de gobiernos izquierdistas al elegir el año pasado a Rodrigo Paz, de centro-derecha.

El próximo presidente de Colombia enfrentará desafíos para sacar adelante sus propuestas y realizar las reformas que requiere el país, entre ellas ordenar las finanzas públicas, reducir la pobreza, combatir la violencia asociada al conflicto interno y atender las necesidades de la población.

Anadolu via Getty Images

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más