Reuters El lujoso yate de múltiples cubiertas, valorado en más de US$500 millones, navegó a través de la vía marítima del Golfo durante el fin de semana.

Un superyate vinculado con uno de los aliados clave del presidente de Rusia, Vladimir Putin, navegó el fin de semana por el estrecho de Ormuz, a pesar del continuo bloqueo de esta crítica vía marina.

La lujosa embarcación de 142m de eslora y múltiples cubiertas, llamada Nord, está vinculada con el sancionado multimillonario ruso Alexei Mordashov. Navegó desde Dubái hasta Muscat, en Omán, durante el fin de semana; una de las pocas naves privadas que han transitado por el estrecho en meses recientes.

Esta semana, Irán sostuvo conversaciones de alto nivel con Rusia mientras continúa el impase con EE.UU. sobre la reapertura del estrecho.

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Aproximadamente una quinta parte de los suministros globales de petróleo y gas natural licuado (GNL) pasan normalmente por esta vía marítima.

Getty Images Con una fortuna estimada en unos US$37.000 millones, Mordashov es el ciudadano ruso más rico en la lista de la revista financiera Forbes.

Mordashov, que tiene vínculos estrechos con Putin, no figura como el dueño formal de la embarcación de bandera rusa. Sin embargo, los archivos del Nord indican que estaba registrado a nombre de una empresa de su esposa en 2022.

El Nord, que tiene un costo estimado en más de US$500 millones, zarpó de Dubái el viernes en la noche y atracó en Al Mouj -una marina en la capital de Omán- el domingo en la mañana, según los datos de la plataforma Marine Traffic.

La ruta detectada por la plataforma ha sido usada por las embarcaciones que cruzan bajo un acuerdo con Irán.

No está claro si Nord obtuvo el permiso de Irán para navegar a través de esa ruta.

Mordashov acumuló su riqueza principalmente a través de su compañía siderúrgica y minera Severstal, la más grande de Rusia.

Con una fortuna estimada en unos US$37.000 millones, es el ciudadano ruso más rico, según la lista de la revista financiera estadounidense Forbes.

BBC

Irán ha restringido severamente el paso naviero por el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de EE.UU. e Israel que empezaron el 28 de febrero.

A principios de este mes, Teherán advirtió que cualquier embarcación que se acercara al estrecho estaría interceptada.

Estados Unidos anunció que sus fuerzas interceptarían u obligarían a retroceder a las embarcaciones que navegaran desde o hacia puertos iraníes.

La ruta del Nord que muestra el sitio especializado Marine Traffic no indica que el yate atracó en Irán.

El Comando Central de EE.UU. (Centcom) define el inicio de la línea de bloqueo más al este de la última ubicación reportada de la embarcación.

El tráfico marítimo por el canal del Golfo se encuentra actualmente en una fracción de los niveles anteriores a la guerra.

El conflicto ha contribuido a un alza pronunciada en los precios del petróleo, con el precio de referencia Brent alcanzando US$109 por barril, el lunes.

El yate Nord cuenta con una piscina, un submarino y un helipuerto, según los detalles de la revista especializada Superyatch Times.

Mordashov ha sido objeto de sanciones de las naciones occidentales, incluyendo Reino Unido, EE.UU. y la Unión Europea desde que Rusia lanzó una invasión a gran escala a Ucrania en 2022.

En ocasiones anteriores, Hong Kong y las Maldivas se abstuvieron de interceptar el Nord a pesar de los llamados de las naciones occidentales de confiscar los bienes del multimillonario.

En marzo de 2022, uno de los botes más pequeños de Mordashov, Lady M de 65m de eslora, fue incautado por la policía de Italia en el puerto de Imperia.

Varias embarcaciones de oligarcas rusos han sido decomisadas o se les ha negado entrada a los puertos europeos bajo las sanciones relacionadas a la continua invasión rusa de Ucrania.

Eso ha motivado el traslado de esas embarcaciones a regiones alrededor del mundo que son consideradas fuera del alcance de las sanciones, incluyendo puertos en Medio Oriente y Asia.

EPA El ministro de Relaciones Exteriores de Iran, Abbas Aragachi (izq.) recibió con beneplácito "el apoyo de Rusia para la diplomacia".

Mientras que las negociaciones de una paz duradera con Estados Unidos siguen estancadas, Teherán concentró sus esfuerzos diplomáticos esta semana en cimentar la relación con su aliado Rusia.

Putin recibió a una delegación iraní en San Petersburgo el lunes, donde el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, elogió la "relación estratégica" de ambos países.

El presidente ruso le manifestó a Araghchi que el pueblo iraní estaba "luchando valerosamente" por su soberanía frente a la presión de EE.UU. e Israel, reportó la agencia estatal rusa Tass.

Araghchi compartió fotos en X que lo muestran sonriendo y dándose la mano con Putin y su homólogo ruso, Sergei Lavrov.

"Los eventos recientes son evidencia de la profundidad y fortaleza de nuestra asociación estratégica", escribió en la red social.

"A medida que nuestra relación continúa creciendo, estamos agradecidos con la solidaridad y recibimos con beneplácito el apoyo de Rusia para la diplomacia".

BBC

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