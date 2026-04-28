AFP via Getty Images Algunos expertos han calificado la decisión como "el principio del fin" de la alianza petrolera.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) abandonará el próximo mes el grupo de grandes naciones exportadoras de petróleo OPEP, tras casi 60 años.

El país anunció este martes que su decisión le ayudaría a satisfacer la creciente demanda mundial de energía a largo plazo, luego de haber realizado inversiones recientes para aumentar su capacidad de producción.

El ministro de Energía de la nación del Golfo afirmó que, al convertirse en un país sin obligaciones vinculantes respecto al grupo, gozará de una mayor flexibilidad.

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La organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, fue creada en 1960 por cinco países -Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela- con el fin de defender los intereses de los principales exportadores de petróleo mediante la coordinación de la producción, asegurando así ingresos estables para sus miembros.

El número de países que integran el grupo ha fluctuado a lo largo de los años. Sin embargo, además de los cinco miembros fundadores, actualmente también incluye a Argelia, Guinea Ecuatorial, Gabón, Libia, Nigeria y República del Congo.

Emiratos Árabes Unidos se unió en 1967, y su salida dejará a la asociación con 11 miembros. Además, existen otros 10 miembros ajenos a la OPEP dentro de la alianza más amplia conocida como OPEP+.

La salida de EAU representa una victoria significativa para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha criticado duramente a la OPEP por "estafar al resto del mundo".

"El principio del fin"

Saul Kavonic, jefe de investigación energética en MST Financial, afirmó que este hecho marca "el principio del fin" para la alianza.

"Con la salida de Emiratos Árabes Unidos, la OPEP pierde cerca del 15% de su capacidad y a uno de sus miembros más disciplinados".

La decisión del país se produce en un momento en que el Banco Mundial ha advertido que la guerra en Oriente Medio ha provocado la mayor pérdida de suministro de petróleo de la que se tiene registro.

Como consecuencia, se prevé que los precios de la energía aumenten en promedio cerca de un 25% este año, señaló la institución. Por otro lado, podrían transcurrir hasta seis meses antes de que el tráfico marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz retome sus niveles anteriores al conflicto.

"Las personas más pobres -aquellas que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de alimentos y combustibles- serán las más afectadas", declaró Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial.

La decisión EAU de abandonar la OPEP no tendrá un impacto inmediato en el suministro energético mundial -debido al cierre actual del estrecho de Ormuz-, pero podría propiciar un incremento en la producción a largo plazo.

Según economistas, el país ha realizado cuantiosas inversiones para potenciar su capacidad de producción y lleva mucho tiempo deseando aumentar su extracción de petróleo.

Getty Images El anuncio del gobierno dirigido por Muhammad bin Zayed Al Nahyan, puede reconfigurar los mercados mundiales de crudo.

David Oxley, economista jefe especializado en clima y materias primas de Capital Economics, señaló que esta salida podría derivar en precios del petróleo más bajos, pero también en una mayor volatilidad en el mercado durante las próximas décadas.

Añadió que, si bien EAU constituye un actor de menor envergadura, las repercusiones podrían ser mayúsculas si otros miembros deciden abandonar el grupo, o si países como Rusia y Arabia Saudita optan por intensificar su producción.

Carole Nakhle, directora ejecutiva de Crystol Energy y secretaria general del Club Árabe de la Energía, declaró a la BBC que la decisión de los EAU "se ha estado gestando desde hace mucho tiempo".

"Abu Dabi ha buscado un ambicioso crecimiento de su capacidad de producción. Sin embargo, a menudo se ha sentido limitada por las cuotas del grupo, especialmente ante el cumplimiento desigual por parte de algunos miembros", afirmó.

Nakhle añadió que es probable que las acciones de Irán como miembro de la OPEP, hayan reforzado la decisión de EAU.

Según las últimas cifras de la OPEP, Emiratos Árabes Unidos produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024.

Arabia Saudita, líder "de facto" de la OPEP, produjo nueve millones de barriles de petróleo.

"A Arabia Saudita le resultará difícil mantener la cohesión del resto de la OPEP y, en la práctica, tendrá que asumir por sí sola la mayor parte de la carga en lo que respecta al cumplimiento interno y la gestión del mercado", señaló Kavonic, agregando que otros miembros de la OPEP podrían seguir el mismo camino.

"Esto representa una reconfiguración geopolítica fundamental de Oriente Medio y de los mercados petroleros", concluyó.

Getty Images Emiratos Árabes Unidos produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024.

BBC

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