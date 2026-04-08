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Los precios mundiales del petróleo se desplomaron y las bolsas repuntaron tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego condicional de dos semanas, que incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent cayó cerca de un 13%, hasta los US$94,80 por barril, mientras que el petróleo que se negocia en Estados Unidos bajó más de un 15%, hasta los US$95,75.

Sin embargo, los costos del petróleo siguen siendo superiores a los de antes del inicio del conflicto el 28 de febrero. En aquel momento, se cotizaba en torno a los US$70 por barril.

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El coste de la energía se disparó debido a la grave interrupción del suministro de petróleo y gas procedente de Medio Oriente, tras la amenaza iraní de atacar a los barcos que intentaran utilizar el estrecho en represalia por los ataques aéreos estadounidenses e israelíes.

En alza los mercados

Los principales índices bursátiles de la región Asia-Pacífico subieron el miércoles por la mañana.

El Nikkei 225 de Japón ganó un 5%, mientras que el Kospi de Corea del Sur se disparó casi un 6%. El Hang Seng de Hong Kong avanzó un 2,8%, y el ASX 200 de Australia ganó un 2,7%.

Los futuros del mercado bursátil estadounidense también apuntaban a una apertura al alza en Wall Street.

Los contratos de futuros son acuerdos para comprar un activo a un precio fijo en una fecha posterior. En el caso de los futuros de acciones estadounidenses, pueden indicar la dirección del mercado antes de su apertura.

En una publicación en redes sociales el martes por la noche, Trump dijo: "Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas… sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz".

Había fijado como fecha límite las 20:00 EDT del martes (00:00 GMT del miércoles), amenazando con que "toda una civilización morirá esta noche" si no se llegaba a un acuerdo.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en redes sociales que Teherán aceptará un alto el fuego "si cesan los ataques contra Irán", y añadió que el paso seguro por el estrecho de Ormuz "será posible".

Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026 Vista satelital de Bandar Abbas, la isla de Qeshm, la isla de Larak y la isla de Hormuz en la provincia de Hormozgan, dentro de la región del estrecho de Ormuz.

La posibilidad de un "daño económico autoinfligido"

A pesar de sus amenazas, era probable que Trump se mostrara cauteloso ante la posibilidad de que los precios de la energía se dispararan al intensificar el conflicto, afirmó Xavier Smith, de la firma de investigación de mercado AlphaSense.

Esto podría haber provocado un "daño económico autoinfligido" que pocos se arriesgarían a sufrir, especialmente dada la creciente presión de los índices de aprobación sobre el liderazgo de Trump, añadió Smith, director de investigación.

Más petroleros varados cerca del estrecho de Ormuz podrían atravesarlo durante el alto el fuego, lo que proporcionaría cierto alivio a los mercados en las próximas semanas, indicó el analista Saul Kavonic, de la firma de servicios financieros MST Marquee.

A pesar del conflicto, algunos barcos han cruzado el estrecho, aunque en mucha menor cantidad de lo habitual.

Países asiáticos, como India, Malasia y Filipinas, han negociado el paso seguro para sus buques en las últimas semanas.

China también ha reconocido que varios de sus barcos han cruzado el estrecho desde el inicio de la guerra.

Mientras tanto, un buque portacontenedores con bandera maltesa, propiedad de la empresa francesa CMA CGM, cruzó la ruta marítima, según confirmó el viernes el medio de comunicación BFM TV, propiedad de la naviera.

Además, un buque japonés que transportaba gas natural también logró salir del estrecho, según confirmó el gigante naviero MOL.

Kavonic afirmó que, si bien existe un alto el fuego, es improbable que la producción de energía en Medio Oriente se reanude por completo hasta que haya certeza de un acuerdo de paz duradero.

También podría tardar meses en reiniciarse la producción debido a los daños sufridos por la infraestructura energética en la región, añadió.

Irán ha atacado infraestructuras energéticas e industriales en toda la región rica en petróleo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes.

Según la firma de investigación Rystad Energy, reparar los daños podría llevar años y costar más de US$25.000 millones.

Los precios de la energía se dispararon a mediados de marzo tras los ataques al centro industrial de Ras Laffan en Qatar, que produce aproximadamente una quinta parte del gas natural licuado del mundo.

Los propietarios del centro afirmaron que los ataques han reducido la capacidad de exportación del país en un 17% y que la reparación de los daños tardará hasta cinco años.

Asia se ha visto particularmente afectada por las consecuencias económicas de la guerra con Irán, ya que muchos países dependen en gran medida de la energía del Golfo.

En las últimas semanas, gobiernos y empresas de toda la región han anunciado medidas para hacer frente a los altos precios de la energía y la escasez de combustible.

El 24 de marzo, Filipinas, que importa el 98% de su petróleo de Medio Oriente, se convirtió en el primer país en declarar una emergencia energética nacional después de que los precios de la gasolina se duplicaran con creces.

Muchas aerolíneas de la región han subido las tarifas y cancelado vuelos en respuesta al alza de los precios del combustible para aviones.

Los países en desarrollo de Asia se han visto especialmente afectados por el conflicto, ya que muchos carecen de refinerías propias o de suficientes reservas de petróleo, según Ichiro Kutani, del Instituto de Economía Energética de Japón.

"El alto el fuego es una buena noticia para los países asiáticos. Si se mantiene, los precios del petróleo volverán a la normalidad, aunque esto llevará tiempo".

Alivio mundial tras la noticia del acuerdo de alto el fuego, también en los mercados

Análisis de Dharshini David Editora, adjunta de economía

El mundo siente alivio ante la noticia de un acuerdo de alto al fuego… y también los mercados.

Las acciones suben -o se espera que abran al alza- y el precio del petróleo cayó alrededor de un 15%, impulsado por la perspectiva de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Pero el precio del petróleo sigue siendo considerablemente más alto que antes del conflicto.

El costo del Brent, entre 100 y 110 dólares, refleja que los inversores no saben si habrá una guerra larga o una solución rápida, así que el mercado está situado en un punto intermedio entre ambos escenarios.

Incluso con un fin rápido de las hostilidades, los precios de la energía podrían mantenerse elevados en cierta medida durante algún tiempo, ya que llevará meses o incluso años reparar los daños causados a la capacidad de suministro en la región.

Pero la reciente caída de los precios, si se mantiene, significa que el impacto sobre la inflación y los tipos de interés podría ser menos grave y prolongado de lo que se temía.

Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre.

BBC

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