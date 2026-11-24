Getty Images El papa Francisco afirma que vio al diablo en varias ocasiones.

En nuevos extractos de su diario privado, el papa Francisco afirma haber visto al diablo tres veces a lo largo de su vida.

En el libro "Diario privado del papa Francisco", publicado el martes, una entrada de 2021 enumera tres visiones del difunto Papa.

La primera fue desde un coche, otra "en el coro" durante una misa y una tercera durante una reunión con funcionarios del Vaticano.

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"No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz", escribió Francisco, recordando una de las visiones.

Sobre sus encuentros con el diablo, el Papa dijo que no podía olvidar sus ojos "amenazantes".

"Me miró con ojos llameantes… Eran como destellos de fuego", escribió sobre su segunda visión, que según él ocurrió dentro de una capilla carmelita mientras era arzobispo de Buenos Aires.

Dijo que la presencia del diablo se entrometía en sus viajes, incluso durante su visita a Chile en medio del escándalo de abusos sexuales por parte del clero, y en una reunión pocos días después de su regreso a Roma.

"Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo", escribió, y añadió que "el Señor me dio la oportunidad de liberarme de estos encuentros".

Reuters La colección de diarios fue editada por un viejo amigo de Francisco.

El difunto papa, quien dirigió la Iglesia católica durante 12 años hasta su muerte en 2025, también reveló que mientras se preparaba para irse a dormir en junio de 2018, "vio las puertas del infierno".

"Vi un poco y me aterrorizó", dijo, y añadió que "tomó el rosario como un arma".

"Es peligroso acercarse a las puertas del infierno, porque pueden surgir llamas que queman", escribió.

El cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano y amigo de Francisco, editó los diarios, que son los primeros escritos por un papa que se publican desde la década de 1960.

Francisco fue elegido Papa en 2013 y falleció a los 88 años en abril de 2025.

Arrepentimiento tras su visita a Chile

Francisco escribió el diario entre 1992 y 2024.

En él también expresa su arrepentimiento por su visita a Chile en 2018, cuando fue criticado por defender a un obispo acusado de encubrir abusos sexuales cometidos por un sacerdote.

Posteriormente pidió disculpas y convocó a los obispos del país a Roma, donde todos ofrecieron su renuncia.

"Devastado por la situación en Chile", escribió en una entrada de 2021.

"Me costó mucho aceptar lo que pasó en Chile; no pensé que fuera tan grave".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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