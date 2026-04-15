Raúl Sifuentes / Getty Keiko Fujimori encabeza la votación desde que comenzó el escrutinio.

El recuento de votos continúa a paso lento después de las elecciones generalas celebradas en Perú el pasado domingo.

La gran pregunta es quién ocupará el segundo lugar y acompañará en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, que se perfila como la candidata más votada y, salvo sorpresa, estará en el balotaje del próximo 7 de junio.

Con 90,9% de los votos contabilizados, Fujimori, derechista de Fuerza Popular, lidera con 16,9% del total.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Le sigue el izquierdista Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por Perú, que con 12% viene remontando y ha superado en las últimas horas el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, que suma 11,8%.

Mientras, el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, tiene de momento un apoyo del 11% y Ricardo Belmont, de Partido Cívico Obras, se ubica en quinto lugar con 10%.

Así, la fragmentación del voto en Perú ha impedido hacer pronósticos y cualquier cosa puede pasar aún.

Andrea Carrubba / Getty Las elecciones decidirán la composición del Congreso de Perú y los candidatos que disputarán la presidencia.

Incidencias y denuncias de fraude

Las elecciones se desarrollaron en general con normalidad, pero los problemas que impidieron la votación el domingo en varios colegios electorales del área metropoilitana de Lima a los que no llegaron las papeletas de votación las enturbiaron, lo que ha alimentado las peticiones de dimisión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

El Jurado Nacional de Elecciones resolvió abrir los centros afectados el lunes para que los electores pudieran ejercer su derecho al voto y denunció a Corvetto ante la Fiscalía.

El candidato López Aliaga calificó lo ocurrido como un "fraude electoral único en el mundo" y ha exigido a las autoridades electorales que declaren la nulidad del proceso electoral.

"Si mañana no se declara nulo, los convoco a nivel nacional", dijo este martes a sus seguidores en un mitin en Lima.

El candidato estimó, sin aportar pruebas, que su partido habría sido privado de un 1,25% de sus votos.

Sin embargo, el porcentaje de votos afectados sobre el total nacional por las incidencias en Lima es mínimo y la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, descartó la existencia de irregularidades.

Luis Robayo / Getty El candidato Rafael López Aliaga denunció sin pruebas un "fraude electoral único en el mundo".

La carrera por el Congreso

Los peruanos eligieron también con su voto a los que serán sus diputados y senadores.

Las autoridades informaron que darían prioridad al recuento de los votos de la carrera presidencial, por lo que el escrutinio de las elecciones parlamentarías va más despacio.

El control del Congreso es crucial en Perú, ya que el legislativo tiene el poder de destituir al presidente si se reúnen los votos necesarios mediante la fórmula de la vacancia presidencial, una de las razones detrás de la inestabilidad política que se ha instalado en el país y que le han llevado a tener 8 presidentes en los últimos diez años.

Luis Robayo / Getty Jorge Nieto, del partido del Buen Gobierno, disputa la segunda plaza con otro grupo de candidatos.

La reforma constitucional aprobada en 2024 restablece el bicameralismo y la institución del Senado en Perú.

La nueva Cámara de Senadores tendrá amplios poderes y los analistas coinciden en que la mayoría que la controle tendrá un papel clave en el juego político y gran capacidad para condicionar la política del presidente o incluso apartarlo del cargo.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más