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En 2018, una mujer llegó al Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia con una petición: había tenido dos hijos varones mellizos hacía dos años y quería confirmar su paternidad.

Hicieron la prueba de rutina y luego la volvieron a hacer. Es que el resultado era tan sorprendente que querían estar seguros: los mellizos eran hijos de la misma madre pero de diferentes padres.

Se trata de un fenómeno extremadamente poco frecuente conocido como superfecundación heteropaternal. De este, se han reportado en artículos científicos una veintena de casos a nivel mundial.

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Aunque sabían que algo así era posible, los expertos de la Universidad Nacional nunca se habían encontrado un caso de primera mano.

Y, por supuesto, despertó su interés científico.

Getty Images Los científicos del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia descubrieron un caso de superfecundación heteropaternal.

Cómo lo averiguaron

Para determinar la paternidad de cualquier persona, los científicos del Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia utilizan una tecnología llamada "marcadores microsatélites".

Esta consiste, a grandes rasgos, en analizar pequeñísimos fragmentos de ADN del niño, la mamá, y el supuesto padre, y compararlos.

"Tomamos el ADN de cada uno de ellos, miramos entre 15 y 22 puntos, que se llaman microsatélites, y los comparamos uno a uno", explica el profesor William Usaquén, director del laboratorio, a BBC Mundo.

Pero el proceso no es tan simple como poner el ADN bajo un potente microscopio y observarlo.

Después de tomar las muestras de sangre con un pinchazo en el dedo, los científicos realizan un procedimiento químico para separar el ADN de lo que no lo es.

Luego, toman el ADN, que es extremadamente pequeño, y lo pasan por un equipo especializado para amplificarlo.

El líquido que resulta de esto lo mezclan con elementos fluorescentes para marcar de 15 a 22 puntos (microsatélites) que quieren observar, y lo pasan por otra máquina, capaz de leer los microsatélites en cada una de las muestras y convertirlos en una secuencia numérica. Ese proceso se denomina electroforesis.

Finalmente, con las secuencias numéricas en mano, los investigadores hacen un análisis probabilístico para descartar o no que el hombre sea el padre del bebé.

Cuando la mitad del perfil genético del niño coincide con el de la madre y la otra mitad con el del supuesto padre, se confirma la paternidad.

Getty Images Los científicos del Instituto de Genética utilizan una técnica que permite obtener el perfil genético de una persona en un formato similar a un código de barras.

Un resultado extraordinario

En el caso de los mellizos de diferente padre que descubrieron en 2018, los científicos del Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia analizaron 17 microsatelites en el ADN de la madre, los dos bebés y el presunto padre que se presentó a la prueba.

Y encontraron que el ADN del presunto padre coincidía con el de uno de los niños, pero no con el del otro.

Se trataba de un resultado, a todas luces, extraordinario.

"Yo soy director del laboratorio desde hace 26 años, y es el primer caso que hemos visto, y hasta ahora el único", señala William Usaquén.

"Habíamos escuchado por otros reportes que esos casos sí se observaban en muy baja frecuencia en el mundo", dice por su parte Andrea Casas, experta en genética e investigadora del Instituto de Genética.

Como establece el protocolo, repitieron la prueba desde el inicio para descartar que se tratara de un error en el proceso o una confusión de las muestras.

El resultado fue el mismo que la primera vez.

Por qué es tan poco común

Un artículo de 2014 publicado por científicos de un laboratorio en Baltimore, en Estados Unidos, señalaba que en una base de datos con información sobre 39.000 pruebas de paternidad se encontraron apenas tres casos de superfecundación heteropaternal (mellizos de diferentes padres).

El profesor William Usaquén explica a qué se debe que sea un evento biológico que se da con tan poca frecuencia:

"Primero, la señora debe tener dos parejas sexuales. Segundo, tiene que tener relaciones con los dos hombres en un breve periodo de tiempo. Además, tiene que haber habido una poliovulación (es decir, la liberación de dos o más óvulos en un mismo ciclo menstrual). Y, por último, las dos veces tiene que quedar fecundada".

"Es un evento raro sumando a otro evento raro, más otro evento raro, más otro evento raro. Lastimosamente, no apostamos a la lotería", bromea Usaquén.

Cabe aclarar que, en ningún caso, los mellizos de diferente padre pueden ser gemelos idénticos, pues estos últimos se desarrollan a partir de un solo óvulo y espermatozoide.

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La intimidad de las personas

Por lo general, en los casos en los que la mujer libera más de un óvulo, cuando uno solo es fecundado, el otro o los otros envejecen y mueren rápidamente.

Por eso también es rara la superfecundación: porque la segunda fecundación ocurre antes de que el óvulo no fecundado muera.

Según estiman los científicos del Instituto de Genética, ambas fecundaciones tienen que ocurrir en un lapso de entre 24 y 36 horas, que es el tiempo que los óvulos permanecen viables luego de ser liberados.

Sin embargo, explica Andrea Casas, "puede que no necesariamente salgan los óvulos al mismo tiempo".

"A veces, un trompa libera un óvulo, y a los dos o tres días, libera el otro […]", lo cual aumenta la probabilidad de que ocurran fecundaciones en dos momentos distintos, agrega.

Por supuesto, otra de las razones por las que se conocen tan pocos casos de mellizos de padres diferentes es que la enorme mayoría de de personas no se hacen una prueba de paternidad.

De hecho, se ha sugerido en la literatura científica que en el futuro este dejará de ser un fenómeno tan atípico "gracias a la disponibilidad actual de métodos moleculares y a la popularidad y el número creciente de pruebas de paternidad", señalan los científicos del Instituto de Genética en el artículo que publicaron reportando el caso que lograron comprobar.

A pesar del interés biológico que puedan tener los académicos en conocer las circunstancias en las que se dio una superfecundación heteropaternal, la ética de la investigación les impide preguntar por la vida íntima de las personas que acuden a la prueba.

"Las pruebas de filiación se hacen siempre propendiendo por la integridad y la intimidad de las personas", explica Usaquén.

BBC

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